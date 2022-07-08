https://ria.ru/20220708/donbass-1801122763.html

Украинские войска за сутки 44 раза обстреляли ДНР

Украинские войска за сутки 44 раза обстреляли ДНР - РИА Новости, 08.07.2022

Украинские войска за сутки 44 раза обстреляли ДНР

Украинские войска за сутки 44 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 317 боеприпасов, под огонь попали восемь населенных пунктов,... РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T09:21

2022-07-08T09:21

2022-07-08T10:07

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 8 июл – РИА Новости. Украинские войска за сутки 44 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 317 боеприпасов, под огонь попали восемь населенных пунктов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Отмечается, что на донецком направлении противник применял РСЗО "Град", артиллерию 155, 152 и 122 мм, минометы 120 мм, на ясиноватском – РСЗО "Град", артиллерию 155, 122 мм, на горловском – артиллерию 155, 152 и 122 мм, минометы 120 мм.По данным ведомства, один мирный житель погиб, 14 получили ранения.

https://ria.ru/20220605/tribunal-1793148294.html

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в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины