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Украинские войска за сутки 44 раза обстреляли ДНР
Украинские войска за сутки 44 раза обстреляли ДНР - РИА Новости, 08.07.2022
Украинские войска за сутки 44 раза обстреляли ДНР
Украинские войска за сутки 44 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 317 боеприпасов, под огонь попали восемь населенных пунктов,... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T09:21
2022-07-08T09:21
2022-07-08T10:07
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 8 июл – РИА Новости. Украинские войска за сутки 44 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 317 боеприпасов, под огонь попали восемь населенных пунктов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Отмечается, что на донецком направлении противник применял РСЗО "Град", артиллерию 155, 152 и 122 мм, минометы 120 мм, на ясиноватском – РСЗО "Град", артиллерию 155, 122 мм, на горловском – артиллерию 155, 152 и 122 мм, минометы 120 мм.По данным ведомства, один мирный житель погиб, 14 получили ранения.
https://ria.ru/20220605/tribunal-1793148294.html
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в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
09:21 08.07.2022 (обновлено: 10:07 08.07.2022)
Украинские войска за сутки 44 раза обстреляли ДНР
СЦКК в ДНР: ВСУ за сутки выпустили 317 снарядов по восьми населенным пунктам