https://ria.ru/20220708/dokumenty-1801205859.html
Совфед отменил пошлины за ВНЖ, права и паспорта для граждан ДНР и ЛНР
Совфед отменил пошлины за ВНЖ, права и паспорта для граждан ДНР и ЛНР - РИА Новости, 08.07.2022
Совфед отменил пошлины за ВНЖ, права и паспорта для граждан ДНР и ЛНР
Сенаторы одобрили закон, позволяющий всем беженцам с Донбасса без уплаты госпошлин получить вид на жительство (ВНЖ), водительские права и паспорт гражданина РФ. РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T13:56
2022-07-08T13:56
2022-07-08T13:56
специальная военная операция на украине
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совет федерации рф
донецкая народная республика
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Сенаторы одобрили закон, позволяющий всем беженцам с Донбасса без уплаты госпошлин получить вид на жительство (ВНЖ), водительские права и паспорт гражданина РФ.Документ освобождает от госпошлины за выдачу российских водительских прав лиц, которые вправе обратиться с заявлением об обмене иностранных водительских удостоверений в особом порядке (их категории в гуманитарных целях определены правительством РФ).Все граждане, которые в соответствии с указами президента России вправе в упрощенном порядке приобрести гражданство РФ, документом освобождаются от уплаты госпошлины за выдачу российского паспорта. В данном случае речь идет о временно находящихся в РФ жителях Донбасса и беженцах из ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей Украины.Кроме того, граждане ДНР, ЛНР и Украины освобождаются от уплаты госпошлины за выдачу вида на жительство в РФ. Закон должен будет вступить в силу со дня его официального опубликования, а данные изменения будут распространяться на правоотношения, возникшие с 21 февраля 2022 года.В настоящее время госпошлина за выдачу паспорта РФ составляет 300 рублей, водительских прав – 2000 рублей (нового поколения – 3000 рублей), а за выдачу ВНЖ – 5000 рублей.
https://ria.ru/20220705/razreshenie-1800448575.html
https://ria.ru/20220616/rossiya-1795690056.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, совет федерации рф, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр
Совфед отменил пошлины за ВНЖ, права и паспорта для граждан ДНР и ЛНР
Совфед разрешил беженцам из ДНР и ЛНР получать в России ВНЖ, права и паспорта без пошлины