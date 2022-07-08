https://ria.ru/20220708/dokumenty-1801205859.html

Совфед отменил пошлины за ВНЖ, права и паспорта для граждан ДНР и ЛНР

Совфед отменил пошлины за ВНЖ, права и паспорта для граждан ДНР и ЛНР - РИА Новости, 08.07.2022

Совфед отменил пошлины за ВНЖ, права и паспорта для граждан ДНР и ЛНР

Сенаторы одобрили закон, позволяющий всем беженцам с Донбасса без уплаты госпошлин получить вид на жительство (ВНЖ), водительские права и паспорт гражданина РФ. РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T13:56

2022-07-08T13:56

2022-07-08T13:56

специальная военная операция на украине

общество

россия

совет федерации рф

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луганская народная республика

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Сенаторы одобрили закон, позволяющий всем беженцам с Донбасса без уплаты госпошлин получить вид на жительство (ВНЖ), водительские права и паспорт гражданина РФ.Документ освобождает от госпошлины за выдачу российских водительских прав лиц, которые вправе обратиться с заявлением об обмене иностранных водительских удостоверений в особом порядке (их категории в гуманитарных целях определены правительством РФ).Все граждане, которые в соответствии с указами президента России вправе в упрощенном порядке приобрести гражданство РФ, документом освобождаются от уплаты госпошлины за выдачу российского паспорта. В данном случае речь идет о временно находящихся в РФ жителях Донбасса и беженцах из ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей Украины.Кроме того, граждане ДНР, ЛНР и Украины освобождаются от уплаты госпошлины за выдачу вида на жительство в РФ. Закон должен будет вступить в силу со дня его официального опубликования, а данные изменения будут распространяться на правоотношения, возникшие с 21 февраля 2022 года.В настоящее время госпошлина за выдачу паспорта РФ составляет 300 рублей, водительских прав – 2000 рублей (нового поколения – 3000 рублей), а за выдачу ВНЖ – 5000 рублей.

https://ria.ru/20220705/razreshenie-1800448575.html

https://ria.ru/20220616/rossiya-1795690056.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, совет федерации рф, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр