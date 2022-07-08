16:12 08.07.2022 (обновлено: 16:16 08.07.2022)
Лавров назвал логику соперничества держав бесперспективной
Лавров назвал логику "кто не с нами, тот против нас" в отношениях стран бесперспективной
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
БАЛИ (ИНДОНЕЗИЯ), 8 июл - РИА Новости. Россия продолжит продвигать объединительную повестку, способствовать выстраиванию сотрудничества не на "игре мускулов", а на балансе интересов и отмечает востребованность созидательного партнерства, потенциал "двадцатки" велик, говорится в тезисах выступления главы МИД РФ Сергея Лаврова на пленарном заседании министров иностранных дел стран G20.
Тезисы выступления, состоявшегося в пятницу, распространены среди журналистов, сопровождавших российского министра в поездке.
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"Россия будет последовательно способствовать выстраиванию сотрудничества не на "игре мускулов", а на выверенном балансе интересов, уважении культурно-цивилизационного многообразия и права народов самим определять свою судьбу. Будем продвигать объединительную повестку дня. Логика "соперничества держав" по принципу "кто не с нами, тот против нас" бесперспективна", - отмечается в тезисах.
В ходе выступления министр обратил внимание, что "сегодня как никогда востребовано созидательное партнёрство суверенных государств". В распространённых тезисах отмечается, что "примерами могут служить объединения нового типа, основанные на подлинном равноправии, без ведущих и ведомых - БРИКС, ШОС, ЕАЭС".
"Велик потенциал и самой "двадцатки", если все её участники будут честно работать в рамках её согласованного мандата - как это было, например, при выработке мер реагирования на финансовый кризис в США в 2008 году. Тогда все старались помочь мировой экономике, а не преследовать корыстные интересы", - отмечается в тезисах. Министр указал, что этот дух изначального предназначения "Группы 20" заложен в девиз индонезийского председательства - "Восстановимся вместе и лучше", и подчеркнул важность воплощения его в жизнь.
Согласно тезисам выступления, Лавров также обратил внимание, что "группа двадцати" весьма востребована как форум согласования решений в интересах экономического роста и устойчивого развития - с опорой на центральную роль ООН и принципы ее Устава, включая уважение суверенного равенства государств.