https://ria.ru/20220708/dannye-1801219625.html

В Совфеде одобрили закон об усилении защиты персональных данных россиян

В Совфеде одобрили закон об усилении защиты персональных данных россиян - РИА Новости, 08.07.2022

В Совфеде одобрили закон об усилении защиты персональных данных россиян

Совет Федерации одобрил в пятницу закон, направленный на усиление защиты персональных данных россиян и ужесточение требований к операторам обработки таких... РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T14:31

2022-07-08T14:31

2022-07-08T14:31

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совет федерации рф

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в пятницу закон, направленный на усиление защиты персональных данных россиян и ужесточение требований к операторам обработки таких данных - в частности, вводится прямой запрет на отказ гражданам в оказании услуг, если те не захотели предоставить свои биометрические и другие персональные данные.В закон "О персональных данных" и другие законодательные акты РФ вносится ряд изменений, направленных на совершенствование правовой защищенности субъектов персональных данных, а также усиление госконтроля в данной сфере.Вводится обязанность операторов незамедлительно информировать об инцидентах с принадлежащими им базами персональных данных уполномоченные органы власти, а также обеспечивать непрерывное взаимодействие с государственной системой обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы РФ.Оператор персональных данных в течение суток с момента выявления утечки будет обязан сообщить о ней уполномоченным органам власти.Кроме этого, втрое, с 30 до 10 дней, сокращаются сроки исполнения операторами запросов органов власти и граждан по вопросам, связанным с незаконной обработкой персональных данных.Также устанавливается прямой запрет операторам на отказ гражданам в оказании услуг при их несогласии предоставить свои персональные данные, в том числе биометрические, если это не является обязательным. На операторов возлагается и обязанность прекратить дальнейшую обработку персональных данных по требованию их владельца в тридцатидневный срок. Одновременно с этим вводится ограничение на обработку биометрических персональных данных несовершеннолетних.Кроме того, согласно документу, персональные данные, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН), могут быть предоставлены третьим лицам только с согласия физлица, к которому такие сведения относятся.Поправки уточняют понятия "обработка персональных данных" и "трансграничная передача персональных данных". Вводится понятие "лицо, осуществляющее обработку персональных данных".Закон поступает на подпись президенту.

https://ria.ru/20220708/sovfed-1801216061.html

https://ria.ru/20220708/fondy-1801145252.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, технологии, россия, совет федерации рф