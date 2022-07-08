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В Совфеде одобрили закон об усилении защиты персональных данных россиян - РИА Новости, 08.07.2022
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В Совфеде одобрили закон об усилении защиты персональных данных россиян
В Совфеде одобрили закон об усилении защиты персональных данных россиян - РИА Новости, 08.07.2022
В Совфеде одобрили закон об усилении защиты персональных данных россиян
Совет Федерации одобрил в пятницу закон, направленный на усиление защиты персональных данных россиян и ужесточение требований к операторам обработки таких... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T14:31
2022-07-08T14:31
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в пятницу закон, направленный на усиление защиты персональных данных россиян и ужесточение требований к операторам обработки таких данных - в частности, вводится прямой запрет на отказ гражданам в оказании услуг, если те не захотели предоставить свои биометрические и другие персональные данные.В закон "О персональных данных" и другие законодательные акты РФ вносится ряд изменений, направленных на совершенствование правовой защищенности субъектов персональных данных, а также усиление госконтроля в данной сфере.Вводится обязанность операторов незамедлительно информировать об инцидентах с принадлежащими им базами персональных данных уполномоченные органы власти, а также обеспечивать непрерывное взаимодействие с государственной системой обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы РФ.Оператор персональных данных в течение суток с момента выявления утечки будет обязан сообщить о ней уполномоченным органам власти.Кроме этого, втрое, с 30 до 10 дней, сокращаются сроки исполнения операторами запросов органов власти и граждан по вопросам, связанным с незаконной обработкой персональных данных.Также устанавливается прямой запрет операторам на отказ гражданам в оказании услуг при их несогласии предоставить свои персональные данные, в том числе биометрические, если это не является обязательным. На операторов возлагается и обязанность прекратить дальнейшую обработку персональных данных по требованию их владельца в тридцатидневный срок. Одновременно с этим вводится ограничение на обработку биометрических персональных данных несовершеннолетних.Кроме того, согласно документу, персональные данные, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН), могут быть предоставлены третьим лицам только с согласия физлица, к которому такие сведения относятся.Поправки уточняют понятия "обработка персональных данных" и "трансграничная передача персональных данных". Вводится понятие "лицо, осуществляющее обработку персональных данных".Закон поступает на подпись президенту.
https://ria.ru/20220708/sovfed-1801216061.html
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общество, технологии, россия, совет федерации рф
14:31 08.07.2022
 
В Совфеде одобрили закон об усилении защиты персональных данных россиян

Совфед одобрил закон, направленный на усиление защиты персональных данных россиян

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкСенаторы на парламентских слушаниях в Совете Федерации РФ по проекту федерального бюджета на 2022-2024 годы
Сенаторы на парламентских слушаниях в Совете Федерации РФ по проекту федерального бюджета на 2022-2024 годы - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Сенаторы на парламентских слушаниях в Совете Федерации РФ по проекту федерального бюджета на 2022-2024 годы. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в пятницу закон, направленный на усиление защиты персональных данных россиян и ужесточение требований к операторам обработки таких данных - в частности, вводится прямой запрет на отказ гражданам в оказании услуг, если те не захотели предоставить свои биометрические и другие персональные данные.
В закон "О персональных данных" и другие законодательные акты РФ вносится ряд изменений, направленных на совершенствование правовой защищенности субъектов персональных данных, а также усиление госконтроля в данной сфере.
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Вводится обязанность операторов незамедлительно информировать об инцидентах с принадлежащими им базами персональных данных уполномоченные органы власти, а также обеспечивать непрерывное взаимодействие с государственной системой обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы РФ.
Оператор персональных данных в течение суток с момента выявления утечки будет обязан сообщить о ней уполномоченным органам власти.
Кроме этого, втрое, с 30 до 10 дней, сокращаются сроки исполнения операторами запросов органов власти и граждан по вопросам, связанным с незаконной обработкой персональных данных.
Также устанавливается прямой запрет операторам на отказ гражданам в оказании услуг при их несогласии предоставить свои персональные данные, в том числе биометрические, если это не является обязательным. На операторов возлагается и обязанность прекратить дальнейшую обработку персональных данных по требованию их владельца в тридцатидневный срок. Одновременно с этим вводится ограничение на обработку биометрических персональных данных несовершеннолетних.
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Кроме того, согласно документу, персональные данные, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН), могут быть предоставлены третьим лицам только с согласия физлица, к которому такие сведения относятся.
Поправки уточняют понятия "обработка персональных данных" и "трансграничная передача персональных данных". Вводится понятие "лицо, осуществляющее обработку персональных данных".
Закон поступает на подпись президенту.
 
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