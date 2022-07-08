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Россия и Белоруссия подпишут Меморандум по биобезопасности - РИА Новости, 08.07.2022
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Россия и Белоруссия подпишут Меморандум по биобезопасности
Россия и Белоруссия подпишут Меморандум по биобезопасности - РИА Новости, 08.07.2022
Россия и Белоруссия подпишут Меморандум по биобезопасности
Правительство России поручило МИД РФ подписать с Белоруссией Меморандум о взаимопонимании в вопросах обеспечения биологической безопасности, соответствующее... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T18:12
2022-07-08T18:57
здоровье - общество
россия
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Правительство России поручило МИД РФ подписать с Белоруссией Меморандум о взаимопонимании в вопросах обеспечения биологической безопасности, соответствующее распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации."Принять предложение МИДа России, согласованное с Минздравом России, Минобороны России, Минпромторгом России, Минсельхозом России, ФСБ России, СВР России, Роспотребнадзором, Россельхознадзором и ФМБА России, а также предварительно проработанное с Белорусской стороной, о подписании Меморандума о взаимопонимании между Правительством РФ и Правительством Республики Беларусь по вопросам обеспечение биологической безопасности. МИДу России подписать от имени Правительства РФ указанный Меморандум", - говорится в документе.
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здоровье - общество, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
18:12 08.07.2022 (обновлено: 18:57 08.07.2022)
 
Россия и Белоруссия подпишут Меморандум по биобезопасности

Россия и Белоруссия подпишут Меморандум о взаимопонимании в вопросах биобезопасности

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Правительство России поручило МИД РФ подписать с Белоруссией Меморандум о взаимопонимании в вопросах обеспечения биологической безопасности, соответствующее распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"Принять предложение МИДа России, согласованное с Минздравом России, Минобороны России, Минпромторгом России, Минсельхозом России, ФСБ России, СВР России, Роспотребнадзором, Россельхознадзором и ФМБА России, а также предварительно проработанное с Белорусской стороной, о подписании Меморандума о взаимопонимании между Правительством РФ и Правительством Республики Беларусь по вопросам обеспечение биологической безопасности. МИДу России подписать от имени Правительства РФ указанный Меморандум", - говорится в документе.
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Здоровье - ОбществоРоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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