https://ria.ru/20220708/biobezopasnost-1801307925.html

Россия и Белоруссия подпишут Меморандум по биобезопасности

Россия и Белоруссия подпишут Меморандум по биобезопасности - РИА Новости, 08.07.2022

Россия и Белоруссия подпишут Меморандум по биобезопасности

Правительство России поручило МИД РФ подписать с Белоруссией Меморандум о взаимопонимании в вопросах обеспечения биологической безопасности, соответствующее... РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T18:12

2022-07-08T18:12

2022-07-08T18:57

здоровье - общество

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Правительство России поручило МИД РФ подписать с Белоруссией Меморандум о взаимопонимании в вопросах обеспечения биологической безопасности, соответствующее распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации."Принять предложение МИДа России, согласованное с Минздравом России, Минобороны России, Минпромторгом России, Минсельхозом России, ФСБ России, СВР России, Роспотребнадзором, Россельхознадзором и ФМБА России, а также предварительно проработанное с Белорусской стороной, о подписании Меморандума о взаимопонимании между Правительством РФ и Правительством Республики Беларусь по вопросам обеспечение биологической безопасности. МИДу России подписать от имени Правительства РФ указанный Меморандум", - говорится в документе.

https://ria.ru/20220707/nato-1800959669.html

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здоровье - общество, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)