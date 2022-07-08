https://ria.ru/20220708/biobezopasnost-1801307925.html
Россия и Белоруссия подпишут Меморандум по биобезопасности
Россия и Белоруссия подпишут Меморандум по биобезопасности - РИА Новости, 08.07.2022
Россия и Белоруссия подпишут Меморандум по биобезопасности
Правительство России поручило МИД РФ подписать с Белоруссией Меморандум о взаимопонимании в вопросах обеспечения биологической безопасности, соответствующее... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T18:12
2022-07-08T18:12
2022-07-08T18:57
здоровье - общество
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0c/1584339674_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_1fc5859c06ea9ed7361be00ab9b56637.jpg
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Правительство России поручило МИД РФ подписать с Белоруссией Меморандум о взаимопонимании в вопросах обеспечения биологической безопасности, соответствующее распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации."Принять предложение МИДа России, согласованное с Минздравом России, Минобороны России, Минпромторгом России, Минсельхозом России, ФСБ России, СВР России, Роспотребнадзором, Россельхознадзором и ФМБА России, а также предварительно проработанное с Белорусской стороной, о подписании Меморандума о взаимопонимании между Правительством РФ и Правительством Республики Беларусь по вопросам обеспечение биологической безопасности. МИДу России подписать от имени Правительства РФ указанный Меморандум", - говорится в документе.
https://ria.ru/20220707/nato-1800959669.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0c/1584339674_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_215989b310d632ce4d6569bcf69d183b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
18:12 08.07.2022 (обновлено: 18:57 08.07.2022)
Россия и Белоруссия подпишут Меморандум по биобезопасности
Россия и Белоруссия подпишут Меморандум о взаимопонимании в вопросах биобезопасности