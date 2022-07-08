https://ria.ru/20220708/adygeya-1801248159.html

Совфед примет постановление о мерах поддержки Адыгеи

Совфед примет постановление о мерах поддержки Адыгеи - РИА Новости, 08.07.2022

Совфед примет постановление о мерах поддержки Адыгеи

Совет Федерации по завершении обсуждения актуальных проблем развития Адыгеи примет постановление о мерах поддержки республики, сообщает пресс-служба главы... РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T15:36

2022-07-08T15:36

2022-07-08T15:36

республика адыгея

тахтамукайский район

совет федерации рф

валентина матвиенко

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КРАСНОДАР, 8 июл – РИА Новости. Совет Федерации по завершении обсуждения актуальных проблем развития Адыгеи примет постановление о мерах поддержки республики, сообщает пресс-служба главы региона Мурата Кумпилова.С 6 по 8 июля в преддверии празднования 100-летия со дня образования республики в Совете Федерации проходят дни Адыгеи. Программа мероприятий включает в себя ряд расширенных заседаний комитетов СФ, в ходе которых обсуждаются актуальные вопросы социально-экономического развития республики. Накануне власти региона рассказалисенаторам об успехах в бюджетировании, реализации инвестиционных проектов, в связи с чем предложили рассмотреть вопрос о дополнительных ассигнованиях из федерального бюджета.В пятницу вопросы социально-экономического развития региона с руководством республики обсудила председатель СФ Валентина Матвиенко, говорится в сообщении. "Представление Адыгеи на площадке Совета Федерации – еще одна возможность не только рассказать о достижениях региона, поделиться опытом, но и на федеральном уровне обсудить существующие проблемы, пути их решения, обменяться мнениями с сенаторами, получить дополнительную поддержку. А главное, что по итогам мероприятий будет принято постановление с указанием необходимой поддержки для региона. И все решения мы стараемся максимально исполнить", – цитирует пресс-служба слова Матвиенко.Отмечается, что глава Адыгеи поблагодарил Матвиенко за содействие в решении поставленных задач."Для нас значимо эффективное взаимодействие региона с Советом Федерации. Принятые решения по итогам Дней республики в Совете Федерации в 2016 году практически полностью реализованы. Сейчас все заседания Комитетов СФ прошли плодотворно. Отдельную признательность хочу выразить вам, Валентина Ивановна, за большую помощь в продвижении важных для региона инициатив, крупных проектов. Среди них – создание экокурорта "Лагонаки" и индустриального парка в Тахтамукайском районе, которые станут драйверами для экономического роста региона", – цитируются в сообщении слова Кумпилова.

https://ria.ru/20220707/investproekty-1800984525.html

тахтамукайский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

тахтамукайский район, совет федерации рф, валентина матвиенко