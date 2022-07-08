https://ria.ru/20220708/abe-1801295368.html
Москвичи несут цветы к посольству Японии после убийства Синдзо Абэ
Москвичи несут цветы к посольству Японии после убийства Синдзо Абэ - РИА Новости, 08.07.2022
Москвичи несут цветы к посольству Японии после убийства Синдзо Абэ
Сочувствующие россияне несут цветы к зданию посольства Японии в Грохольском переулке, чтобы почтить память убитого в пятницу экс-премьера Японии Синдзо Абэ,... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T17:34
2022-07-08T17:34
2022-07-08T17:34
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япония
убийство экс-премьера японии синдзо абэ
нара (город)
синдзо абэ
москва
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Сочувствующие россияне несут цветы к зданию посольства Японии в Грохольском переулке, чтобы почтить память убитого в пятницу экс-премьера Японии Синдзо Абэ, передает корреспондент РИА Новости.Дипмиссия продолжает работать в обычном режиме.Абэ скончался в пятницу больнице после того, как на него было совершено вооруженное нападение в городе Нара. Подозреваемый в нападении бывший военный 41-летний Ямагами Тецуя был задержан полицией на месте происшествия, у него изъяли оружие. Он заявил полиции, что был недоволен Абэ, потому предпринял попытку его убийства.
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Белые хризантемы как символ траура: россияне несут цветы к посольству Японии в Москве
Белые хризантемы как символ траура: россияне несут цветы к посольству Японии в Москве
2022-07-08T17:34
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PT0M08S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, япония, убийство экс-премьера японии синдзо абэ, нара (город), синдзо абэ, москва
Москвичи несут цветы к посольству Японии после убийства Синдзо Абэ
Россияне несут цветы к зданию посольства Японии, чтобы почтить память убитого Синдзо Абэ