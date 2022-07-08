https://ria.ru/20220708/abe-1801295368.html

Москвичи несут цветы к посольству Японии после убийства Синдзо Абэ

Москвичи несут цветы к посольству Японии после убийства Синдзо Абэ - РИА Новости, 08.07.2022

Москвичи несут цветы к посольству Японии после убийства Синдзо Абэ

Сочувствующие россияне несут цветы к зданию посольства Японии в Грохольском переулке, чтобы почтить память убитого в пятницу экс-премьера Японии Синдзо Абэ,... РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T17:34

2022-07-08T17:34

2022-07-08T17:34

в мире

япония

убийство экс-премьера японии синдзо абэ

нара (город)

синдзо абэ

москва

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Сочувствующие россияне несут цветы к зданию посольства Японии в Грохольском переулке, чтобы почтить память убитого в пятницу экс-премьера Японии Синдзо Абэ, передает корреспондент РИА Новости.Дипмиссия продолжает работать в обычном режиме.Абэ скончался в пятницу больнице после того, как на него было совершено вооруженное нападение в городе Нара. Подозреваемый в нападении бывший военный 41-летний Ямагами Тецуя был задержан полицией на месте происшествия, у него изъяли оружие. Он заявил полиции, что был недоволен Абэ, потому предпринял попытку его убийства.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Белые хризантемы как символ траура: россияне несут цветы к посольству Японии в Москве Белые хризантемы как символ траура: россияне несут цветы к посольству Японии в Москве 2022-07-08T17:34 true PT0M08S

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Екатерина Зайцева

в мире, япония, убийство экс-премьера японии синдзо абэ, нара (город), синдзо абэ, москва