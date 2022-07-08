https://ria.ru/20220708/abe-1801285515.html

Патрушев назвал погибшего Синдзо Абэ ярким и авторитетным политиком

Патрушев назвал погибшего Синдзо Абэ ярким и авторитетным политиком - РИА Новости, 08.07.2022

Патрушев назвал погибшего Синдзо Абэ ярким и авторитетным политиком

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ запомнится как выдающийся политический деятель, который многое сделал для развития отношений с Россией, искренне желал... РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T17:06

2022-07-08T17:06

2022-07-08T17:06

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россия

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нара (город)

синдзо абэ

убийство экс-премьера японии синдзо абэ

совет безопасности рф

николай патрушев

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ запомнится как выдающийся политический деятель, который многое сделал для развития отношений с Россией, искренне желал добиться значительного улучшения взаимопонимания между народами обоих стран, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, соболезнуя в связи с гибелью Абэ."Выражаем глубокие соболезнования в связи с безвременной кончиной бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Господин Абэ неизменно входил в число наиболее ярких и авторитетных японских политиков, пользовался заслуженным уважением в своей стране и за рубежом", - говорится в соболезновании, опубликованном на сайте Совбеза РФ."Запомним его как выдающегося политического деятеля, который многое сделал для развития отношений с Россией, искренне желал добиться значительного улучшения взаимопонимания между народами наших стран, не жалел сил, времени и собственного здоровья для достижения поставленных целей. Разделяем скорбь этой утраты вместе с родными и близкими господина Абэ и всем японским народом", - добавил Патрушев.Нападение на Абэ было совершено 8 июля около 11.30 по местному времени (05.30 мск) в японском городе Нара во время его уличного выступления. По данным японских СМИ, в Абэ дважды стреляли сзади. По данным врачей больницы Медуниверситета Нары, политик был доставлен в больницу в 12.20 по местному времени, а в 17.03 по местному времени он скончался. Политику было 67 лет.

https://ria.ru/20220708/abe-1801221134.html

россия

япония

нара (город)

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Екатерина Зайцева

в мире, россия, япония, нара (город), синдзо абэ, убийство экс-премьера японии синдзо абэ, совет безопасности рф, николай патрушев