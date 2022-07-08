Патрушев назвал погибшего Синдзо Абэ ярким и авторитетным политиком
Секретарь Совбеза Патрушев: Абэ желал улучшения понимания между народами России и Японии
Синдзо Абэ . Архивное фото
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ запомнится как выдающийся политический деятель, который многое сделал для развития отношений с Россией, искренне желал добиться значительного улучшения взаимопонимания между народами обоих стран, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, соболезнуя в связи с гибелью Абэ.
"Выражаем глубокие соболезнования в связи с безвременной кончиной бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Господин Абэ неизменно входил в число наиболее ярких и авторитетных японских политиков, пользовался заслуженным уважением в своей стране и за рубежом", - говорится в соболезновании, опубликованном на сайте Совбеза РФ.
"Запомним его как выдающегося политического деятеля, который многое сделал для развития отношений с Россией, искренне желал добиться значительного улучшения взаимопонимания между народами наших стран, не жалел сил, времени и собственного здоровья для достижения поставленных целей. Разделяем скорбь этой утраты вместе с родными и близкими господина Абэ и всем японским народом", - добавил Патрушев.
Нападение на Абэ было совершено 8 июля около 11.30 по местному времени (05.30 мск) в японском городе Нара во время его уличного выступления. По данным японских СМИ, в Абэ дважды стреляли сзади. По данным врачей больницы Медуниверситета Нары, политик был доставлен в больницу в 12.20 по местному времени, а в 17.03 по местному времени он скончался. Политику было 67 лет.