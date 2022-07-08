https://ria.ru/20220708/abe-1801258102.html

Экс-мэр приморского Артема рассказал об общении с Синдзо Абэ

Экс-мэр приморского Артема рассказал об общении с Синдзо Абэ - РИА Новости, 08.07.2022

Экс-мэр приморского Артема рассказал об общении с Синдзо Абэ

Синдзо Абэ, находясь на посту премьер-министра Японии, четыре раза приезжал в приморский Артем, где установлен мемориал на месте захоронения японских... РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T15:55

2022-07-08T15:55

2022-07-08T16:23

синдзо абэ

япония

артем

владивосток

в мире

приморский край

убийство экс-премьера японии синдзо абэ

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ВЛАДИВОСТОК, 8 июл – РИА Новости. Синдзо Абэ, находясь на посту премьер-министра Японии, четыре раза приезжал в приморский Артем, где установлен мемориал на месте захоронения японских военнопленных, высоко ценил усилия жителей по сохранению памятника, сообщил РИА Новости Александр Авдеев, бывший мэр города Артема в Приморье, который несколько раз встречался с Абэ.Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ скончался в пятницу в больнице Медицинского университета Нары после совершённого на него нападения. Ему было 67 лет."Синдзо Абэ, будучи премьер-министром, в день завершения работы ВЭФ во Владивостоке всегда приезжал в Артём, чтобы почтить память японских военнопленных, захороненных здесь в послевоенные годы. Мы старались содержать мемориал по традициям Японии: высаживали хризантемы, клён красный японский, были и берёзы наши. Он высоко ценил усилия по сохранению мемориала, считая, что это говорит о взаимоуважении народов", - сообщил Авдеев.По его словам, Абэ был доброжелательным и уважительным."Он был довольно добродушный, улыбчивый, без снобизма. Чувствовалось уважение и равное отношение, несмотря на то, что он был тогда премьер-министром Японии, а я возглавлял небольшой город в Приморье. С каждым разом наши встречи были всё теплее, если можно так сказать", - отметил собеседник агентства, добавив, что с Абэ он встречался четырежды, заключительная встреча оказалась самой дружественной."Если первый раз все было строго официально, хотя тоже не чувствовалось отчужденности, то в четвертый раз уже улыбались, пожимали друг другу руки. И даже поговорили один на один с переводчиком, примерно пять минут побеседовали", - сказал Авдеев.По его словам, Абэ поделился своими впечатлениями от посещения приморского Артёма. "Абэ сказал, что он положительно оценил нашу совместную деятельность, как артемовцы ухаживают за мемориалом. Поговорили о планах - намечался совместный проект. Синдзо Абэ вообще был положительно настроен и к России, и к жителям. Чувствовалось, что он хочет развития отношений и приветствует дружбу", - сказал собеседник.По его словам, в заключительную встречу подарил на память премьеру Японии макет артемовского мемориала. "Тогда с ним вместе и сфотографировались, осталось фото на память. Очень жаль, что случилась такая трагедия. Шокирующая новость. Хороший был человек и грамотный политик", - отметил экс-мэр Артема.

https://ria.ru/20220708/abe-1801162608.html

https://ria.ru/20220708/yaponiya-1801179298.html

https://ria.ru/20220708/abe-1801157883.html

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синдзо абэ, япония, артем, владивосток, в мире, приморский край, убийство экс-премьера японии синдзо абэ