https://ria.ru/20220708/abe-1801221134.html

Абэ будут вспоминать в России с благодарностью, считает Косачев

Абэ будут вспоминать в России с благодарностью, считает Косачев - РИА Новости, 08.07.2022

Абэ будут вспоминать в России с благодарностью, считает Косачев

Экс-премьер Японии Синдзо Абэ вошел в историю своей страны как один из самых сильных национальных лидеров, в России многие будут вспоминать его с... РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T14:35

2022-07-08T14:35

2022-07-08T14:35

россия

япония

синдзо абэ

убийство экс-премьера японии синдзо абэ

константин косачев

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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Экс-премьер Японии Синдзо Абэ вошел в историю своей страны как один из самых сильных национальных лидеров, в России многие будут вспоминать его с благодарностью, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев."Синдзо Абэ вошёл в историю своей страны как один из самых сильных национальных лидеров. Тот факт, что в послевоенный период он сохранял полномочия главы правительства самый продолжительный период, подтверждало широкую поддержку его программы как в рядах ЛДПЯ, так и среди населения. А в самой программе неизменно присутствовало, среди прочего, стремление выстраивать нормальные, по возможности - добрососедское отношения с Россией", - сказал политик журналистам.По его словам, эта программа работала – "знаю это не понаслышке по результатам многолетнего и плодотворного сотрудничества с коллегами в верхней палате японского парламента, которое господин Абэ курировал лично"."К сожалению, все это уже в прошлом, хотя и не по российской вине. Гибель Абэ - большая потеря для народа Японии. В России Синдзо Абэ, уверен, многие будут вспоминать с благодарностью", - сказал Косачев.

https://ria.ru/20220708/abe-1801218389.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, япония, синдзо абэ, убийство экс-премьера японии синдзо абэ, константин косачев