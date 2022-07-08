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Абэ будут вспоминать в России с благодарностью, считает Косачев - РИА Новости, 08.07.2022
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Абэ будут вспоминать в России с благодарностью, считает Косачев
Абэ будут вспоминать в России с благодарностью, считает Косачев - РИА Новости, 08.07.2022
Абэ будут вспоминать в России с благодарностью, считает Косачев
Экс-премьер Японии Синдзо Абэ вошел в историю своей страны как один из самых сильных национальных лидеров, в России многие будут вспоминать его с... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T14:35
2022-07-08T14:35
россия
япония
синдзо абэ
убийство экс-премьера японии синдзо абэ
константин косачев
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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Экс-премьер Японии Синдзо Абэ вошел в историю своей страны как один из самых сильных национальных лидеров, в России многие будут вспоминать его с благодарностью, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев."Синдзо Абэ вошёл в историю своей страны как один из самых сильных национальных лидеров. Тот факт, что в послевоенный период он сохранял полномочия главы правительства самый продолжительный период, подтверждало широкую поддержку его программы как в рядах ЛДПЯ, так и среди населения. А в самой программе неизменно присутствовало, среди прочего, стремление выстраивать нормальные, по возможности - добрососедское отношения с Россией", - сказал политик журналистам.По его словам, эта программа работала – "знаю это не понаслышке по результатам многолетнего и плодотворного сотрудничества с коллегами в верхней палате японского парламента, которое господин Абэ курировал лично"."К сожалению, все это уже в прошлом, хотя и не по российской вине. Гибель Абэ - большая потеря для народа Японии. В России Синдзо Абэ, уверен, многие будут вспоминать с благодарностью", - сказал Косачев.
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россия, япония, синдзо абэ, убийство экс-премьера японии синдзо абэ, константин косачев
14:35 08.07.2022
 
Абэ будут вспоминать в России с благодарностью, считает Косачев

Сенатор Косачев назвал погибшего Синдзо Абэ одним из самых сильных лидеров Японии

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев
Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Экс-премьер Японии Синдзо Абэ вошел в историю своей страны как один из самых сильных национальных лидеров, в России многие будут вспоминать его с благодарностью, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
"Синдзо Абэ вошёл в историю своей страны как один из самых сильных национальных лидеров. Тот факт, что в послевоенный период он сохранял полномочия главы правительства самый продолжительный период, подтверждало широкую поддержку его программы как в рядах ЛДПЯ, так и среди населения. А в самой программе неизменно присутствовало, среди прочего, стремление выстраивать нормальные, по возможности - добрососедское отношения с Россией", - сказал политик журналистам.
По его словам, эта программа работала – "знаю это не понаслышке по результатам многолетнего и плодотворного сотрудничества с коллегами в верхней палате японского парламента, которое господин Абэ курировал лично".
"К сожалению, все это уже в прошлом, хотя и не по российской вине. Гибель Абэ - большая потеря для народа Японии. В России Синдзо Абэ, уверен, многие будут вспоминать с благодарностью", - сказал Косачев.
Синдзо Абэ - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
Вчера, 14:27
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РоссияЯпонияСиндзо АбэУбийство экс-премьера Японии Синдзо АбэКонстантин Косачев
 
 
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