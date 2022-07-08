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Профессор Сахалинского госуниверситета назвала гибель Синдзо Абэ трагедией - РИА Новости, 08.07.2022
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Профессор Сахалинского госуниверситета назвала гибель Синдзо Абэ трагедией
Профессор Сахалинского госуниверситета назвала гибель Синдзо Абэ трагедией - РИА Новости, 08.07.2022
Профессор Сахалинского госуниверситета назвала гибель Синдзо Абэ трагедией
Япония в лице Синдзо Абэ потеряла настоящего патриота и гражданина, заявил РИА Новости депутат Сахалинской областной думы Александр Болотников. РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T14:27
2022-07-08T14:27
россия
сахалинская область
япония
нара (город)
синдзо абэ
убийство экс-премьера японии синдзо абэ
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 июл – РИА Новости. Япония в лице Синдзо Абэ потеряла настоящего патриота и гражданина, заявил РИА Новости депутат Сахалинской областной думы Александр Болотников.Нападение на Абэ было совершено в пятницу в японском городе Нара во время его уличного выступления. Политик был доставлен в больницу, где скончался."Смерть политика такого масштаба, руководившего страной в течение продолжительного времени, да еще в результате покушения, может восприниматься любым нормальным человеком только как явление, выходящее за рамки норм человеческого общежития", - отметил парламентарий.По мнению Болотникова, в периоды, когда Синдзо Абэ возглавлял кабинет министров Страны восходящего солнца, между Россией и Японией существовали хорошие отношения."Он неоднократно приезжал в нашу страну, и наш президент совершал визиты в Японию. И Сахалинская область развивала дружеские отношения с нашим ближайшим соседом в Азиатско-Тихоокеанском регионе. К сожалению, такие связи в настоящее время ушли в прошлое. Хочу выразить искренние соболезнования семье политика и его близким. Думаю, что Япония потеряла в его лице настоящего патриота и гражданина", - сказал в заключение собеседник.Как трагедию восприняла смерть Синдзо Абэ профессор Сахалинского государственного университета Елена Иконникова, которая много занималась литературой Японии."Фамилия Абэ состоит из двух иероглифов: первый означает спокойствие, второй - удвоение. Это очень хороший знак, которому соответствовал этот политик. Случилась трагедия. Я сочувствую и сопереживаю смерти этого человека", - поделилась профессор.
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россия
сахалинская область
япония
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россия, сахалинская область, япония, нара (город), синдзо абэ, убийство экс-премьера японии синдзо абэ
14:27 08.07.2022
 
Профессор Сахалинского госуниверситета назвала гибель Синдзо Абэ трагедией

Депутат Сахалинской облдумы заявил, что в лице Абэ Япония потеряла настоящего патриота

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкСиндзо Абэ
Синдзо Абэ - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Синдзо Абэ . Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 июл – РИА Новости. Япония в лице Синдзо Абэ потеряла настоящего патриота и гражданина, заявил РИА Новости депутат Сахалинской областной думы Александр Болотников.
Нападение на Абэ было совершено в пятницу в японском городе Нара во время его уличного выступления. Политик был доставлен в больницу, где скончался.
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"Смерть политика такого масштаба, руководившего страной в течение продолжительного времени, да еще в результате покушения, может восприниматься любым нормальным человеком только как явление, выходящее за рамки норм человеческого общежития", - отметил парламентарий.
По мнению Болотникова, в периоды, когда Синдзо Абэ возглавлял кабинет министров Страны восходящего солнца, между Россией и Японией существовали хорошие отношения.
"Он неоднократно приезжал в нашу страну, и наш президент совершал визиты в Японию. И Сахалинская область развивала дружеские отношения с нашим ближайшим соседом в Азиатско-Тихоокеанском регионе. К сожалению, такие связи в настоящее время ушли в прошлое. Хочу выразить искренние соболезнования семье политика и его близким. Думаю, что Япония потеряла в его лице настоящего патриота и гражданина", - сказал в заключение собеседник.
Как трагедию восприняла смерть Синдзо Абэ профессор Сахалинского государственного университета Елена Иконникова, которая много занималась литературой Японии.
"Фамилия Абэ состоит из двух иероглифов: первый означает спокойствие, второй - удвоение. Это очень хороший знак, которому соответствовал этот политик. Случилась трагедия. Я сочувствую и сопереживаю смерти этого человека", - поделилась профессор.
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время встречи с президентом России Владимиром Путиным на полях Восточного экономического форума — 2019 на территории кампуса ДВФУ на острове Русский. 5 сентября 2019 - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
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РоссияСахалинская областьЯпонияНара (город)Синдзо АбэУбийство экс-премьера Японии Синдзо Абэ
 
 
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