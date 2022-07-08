Профессор Сахалинского госуниверситета назвала гибель Синдзо Абэ трагедией
Депутат Сахалинской облдумы заявил, что в лице Абэ Япония потеряла настоящего патриота
Синдзо Абэ . Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 июл – РИА Новости. Япония в лице Синдзо Абэ потеряла настоящего патриота и гражданина, заявил РИА Новости депутат Сахалинской областной думы Александр Болотников.
Нападение на Абэ было совершено в пятницу в японском городе Нара во время его уличного выступления. Политик был доставлен в больницу, где скончался.
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"Смерть политика такого масштаба, руководившего страной в течение продолжительного времени, да еще в результате покушения, может восприниматься любым нормальным человеком только как явление, выходящее за рамки норм человеческого общежития", - отметил парламентарий.
По мнению Болотникова, в периоды, когда Синдзо Абэ возглавлял кабинет министров Страны восходящего солнца, между Россией и Японией существовали хорошие отношения.
"Он неоднократно приезжал в нашу страну, и наш президент совершал визиты в Японию. И Сахалинская область развивала дружеские отношения с нашим ближайшим соседом в Азиатско-Тихоокеанском регионе. К сожалению, такие связи в настоящее время ушли в прошлое. Хочу выразить искренние соболезнования семье политика и его близким. Думаю, что Япония потеряла в его лице настоящего патриота и гражданина", - сказал в заключение собеседник.
Как трагедию восприняла смерть Синдзо Абэ профессор Сахалинского государственного университета Елена Иконникова, которая много занималась литературой Японии.
"Фамилия Абэ состоит из двух иероглифов: первый означает спокойствие, второй - удвоение. Это очень хороший знак, которому соответствовал этот политик. Случилась трагедия. Я сочувствую и сопереживаю смерти этого человека", - поделилась профессор.
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