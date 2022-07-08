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Профессор Сахалинского госуниверситета назвала гибель Синдзо Абэ трагедией

Профессор Сахалинского госуниверситета назвала гибель Синдзо Абэ трагедией - РИА Новости, 08.07.2022

Профессор Сахалинского госуниверситета назвала гибель Синдзо Абэ трагедией

Япония в лице Синдзо Абэ потеряла настоящего патриота и гражданина, заявил РИА Новости депутат Сахалинской областной думы Александр Болотников. РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T14:27

2022-07-08T14:27

2022-07-08T14:27

россия

сахалинская область

япония

нара (город)

синдзо абэ

убийство экс-премьера японии синдзо абэ

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 июл – РИА Новости. Япония в лице Синдзо Абэ потеряла настоящего патриота и гражданина, заявил РИА Новости депутат Сахалинской областной думы Александр Болотников.Нападение на Абэ было совершено в пятницу в японском городе Нара во время его уличного выступления. Политик был доставлен в больницу, где скончался."Смерть политика такого масштаба, руководившего страной в течение продолжительного времени, да еще в результате покушения, может восприниматься любым нормальным человеком только как явление, выходящее за рамки норм человеческого общежития", - отметил парламентарий.По мнению Болотникова, в периоды, когда Синдзо Абэ возглавлял кабинет министров Страны восходящего солнца, между Россией и Японией существовали хорошие отношения."Он неоднократно приезжал в нашу страну, и наш президент совершал визиты в Японию. И Сахалинская область развивала дружеские отношения с нашим ближайшим соседом в Азиатско-Тихоокеанском регионе. К сожалению, такие связи в настоящее время ушли в прошлое. Хочу выразить искренние соболезнования семье политика и его близким. Думаю, что Япония потеряла в его лице настоящего патриота и гражданина", - сказал в заключение собеседник.Как трагедию восприняла смерть Синдзо Абэ профессор Сахалинского государственного университета Елена Иконникова, которая много занималась литературой Японии."Фамилия Абэ состоит из двух иероглифов: первый означает спокойствие, второй - удвоение. Это очень хороший знак, которому соответствовал этот политик. Случилась трагедия. Я сочувствую и сопереживаю смерти этого человека", - поделилась профессор.

https://ria.ru/20220708/abe-1801213345.html

https://ria.ru/20220708/abe-1801162608.html

россия

сахалинская область

япония

нара (город)

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, сахалинская область, япония, нара (город), синдзо абэ, убийство экс-премьера японии синдзо абэ