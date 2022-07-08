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В Госдуме назвали убийство Абэ терактом по российско-японским отношениям - РИА Новости, 08.07.2022
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В Госдуме назвали убийство Абэ терактом по российско-японским отношениям
В Госдуме назвали убийство Абэ терактом по российско-японским отношениям - РИА Новости, 08.07.2022
В Госдуме назвали убийство Абэ терактом по российско-японским отношениям
Смерть бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ – страшнейший теракт, в том числе, по российско-японским отношениям, корни кроются не в японских проблемах, а... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T13:16
2022-07-08T13:16
в мире
россия
япония
синдзо абэ
госдума рф
убийство экс-премьера японии синдзо абэ
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Смерть бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ – страшнейший теракт, в том числе, по российско-японским отношениям, корни кроются не в японских проблемах, а далеко за рубежом, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Сергей Каргинов.Абэ скончался в пятницу в больнице Медицинского университета Нары после совершённого на него нападения. Ему было 67 лет."Это, конечно же, страшнейший теракт, который нанесен в том числе и по российско-японским отношениям… Не все так просто, и корни кроются не в японских проблемах, а кроются далеко за рубежом", - сказал Каргинов.Он отметил, что Абэ придерживался дружеских отношений с Россией, но в данный момент "каким-то силам" интересно уничтожать людей, которые выражают другую позицию, особенно на территориях стран, которые граничат с РФ."Абэ придерживался позиции дружеских, соседских отношений с Россией, это для нас было очень важно… Каким-то силам, видимо, сейчас интересно уничтожать всех людей, кто каким-то образом мог выражать другую точку зрения на территориях стран, особенно близлежащих, граничащих с территорией России", - добавил он.По его словам, стоит дождаться результатов расследования."Подождем, конечно же, расследования, что смогут выяснить японские спецслужбы, хотя уверен уже сегодня на 100%, что правду они нам не скажут", - резюмировал парламентарий.
https://ria.ru/20220708/yaponiya-1801181645.html
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в мире, россия, япония, синдзо абэ, госдума рф, убийство экс-премьера японии синдзо абэ
13:16 08.07.2022
 
В Госдуме назвали убийство Абэ терактом по российско-японским отношениям

Депутат ГД Каргинов назвал убийство Абэ терактом по российско-японским отношениям

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкСиндзо Абэ
Синдзо Абэ - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Синдзо Абэ. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Смерть бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ – страшнейший теракт, в том числе, по российско-японским отношениям, корни кроются не в японских проблемах, а далеко за рубежом, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Сергей Каргинов.
Абэ скончался в пятницу в больнице Медицинского университета Нары после совершённого на него нападения. Ему было 67 лет.
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"Это, конечно же, страшнейший теракт, который нанесен в том числе и по российско-японским отношениям… Не все так просто, и корни кроются не в японских проблемах, а кроются далеко за рубежом", - сказал Каргинов.
Он отметил, что Абэ придерживался дружеских отношений с Россией, но в данный момент "каким-то силам" интересно уничтожать людей, которые выражают другую позицию, особенно на территориях стран, которые граничат с РФ.
"Абэ придерживался позиции дружеских, соседских отношений с Россией, это для нас было очень важно… Каким-то силам, видимо, сейчас интересно уничтожать всех людей, кто каким-то образом мог выражать другую точку зрения на территориях стран, особенно близлежащих, граничащих с территорией России", - добавил он.
По его словам, стоит дождаться результатов расследования.
"Подождем, конечно же, расследования, что смогут выяснить японские спецслужбы, хотя уверен уже сегодня на 100%, что правду они нам не скажут", - резюмировал парламентарий.
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В миреРоссияЯпонияСиндзо АбэГосдума РФУбийство экс-премьера Японии Синдзо Абэ
 
 
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