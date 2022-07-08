https://ria.ru/20220708/abe-1801190900.html

В Госдуме назвали убийство Абэ терактом по российско-японским отношениям

В Госдуме назвали убийство Абэ терактом по российско-японским отношениям - РИА Новости, 08.07.2022

В Госдуме назвали убийство Абэ терактом по российско-японским отношениям

Смерть бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ – страшнейший теракт, в том числе, по российско-японским отношениям, корни кроются не в японских проблемах, а... РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T13:16

2022-07-08T13:16

2022-07-08T13:16

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Смерть бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ – страшнейший теракт, в том числе, по российско-японским отношениям, корни кроются не в японских проблемах, а далеко за рубежом, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Сергей Каргинов.Абэ скончался в пятницу в больнице Медицинского университета Нары после совершённого на него нападения. Ему было 67 лет."Это, конечно же, страшнейший теракт, который нанесен в том числе и по российско-японским отношениям… Не все так просто, и корни кроются не в японских проблемах, а кроются далеко за рубежом", - сказал Каргинов.Он отметил, что Абэ придерживался дружеских отношений с Россией, но в данный момент "каким-то силам" интересно уничтожать людей, которые выражают другую позицию, особенно на территориях стран, которые граничат с РФ."Абэ придерживался позиции дружеских, соседских отношений с Россией, это для нас было очень важно… Каким-то силам, видимо, сейчас интересно уничтожать всех людей, кто каким-то образом мог выражать другую точку зрения на территориях стран, особенно близлежащих, граничащих с территорией России", - добавил он.По его словам, стоит дождаться результатов расследования."Подождем, конечно же, расследования, что смогут выяснить японские спецслужбы, хотя уверен уже сегодня на 100%, что правду они нам не скажут", - резюмировал парламентарий.

https://ria.ru/20220708/yaponiya-1801181645.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, япония, синдзо абэ, госдума рф, убийство экс-премьера японии синдзо абэ