https://ria.ru/20220708/abe-1801183222.html

Путин выразил соболезнования жене и матери Синдзо Абэ

Путин выразил соболезнования жене и матери Синдзо Абэ - РИА Новости, 08.07.2022

Путин выразил соболезнования жене и матери Синдзо Абэ

Президент России Владимир Путин в телеграмме выразил соболезнования жене и матери погибшего экс-премьера Японии Синдзо Абэ, соответствующая телеграмма... РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T12:53

2022-07-08T12:53

2022-07-08T13:02

в мире

япония

синдзо абэ

убийство экс-премьера японии синдзо абэ

владимир путин

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в телеграмме выразил соболезнования жене и матери погибшего экс-премьера Японии Синдзо Абэ, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Абэ скончался в пятницу в больнице Медицинского университета Нары после совершённого на него нападения. Ему было 67 лет."Уважаемая госпожа Еко Абэ, уважаемая госпожа Акиэ Абэ, примите глубокие соболезнования в связи с кончиной вашего сына и супруга Синдзо Абэ... Желаю вам и вашим родным стойкости и мужества перед лицом этой тяжелой, невосполнимой утраты", - говорится в телеграмме.Путин, выражая соболезнования в связи со смертью экс-премьера Японии Синдзо Абэ, подчеркнул, что рука преступника оборвала жизнь выдающегося политика, много сделавшего для развития добрососедских отношений между РФ и Японией."Рука преступника оборвала жизнь выдающегося государственного деятеля, длительное время возглавлявшего правительство Японии и много сделавшего для развития добрососедских отношений между нашими странами", - говорится в телеграмме.Путин отметил, что поддерживал с Абэ регулярные контакты, в которых в полной мере проявлялись прекрасные личные и профессиональные качества экс-премьера Японии."Светлая память об этом замечательном человеке навсегда останется в сердцах всех, кто его знал", - подчеркнул российский лидер.

https://ria.ru/20220708/yaponiya-1801181645.html

https://ria.ru/20220708/abe-1801140096.html

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Екатерина Зайцева

в мире, япония, синдзо абэ, убийство экс-премьера японии синдзо абэ, владимир путин