Рейтинг@Mail.ru
Путин выразил соболезнования жене и матери Синдзо Абэ - РИА Новости, 08.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220708/abe-1801183222.html
Путин выразил соболезнования жене и матери Синдзо Абэ
Путин выразил соболезнования жене и матери Синдзо Абэ - РИА Новости, 08.07.2022
Путин выразил соболезнования жене и матери Синдзо Абэ
Президент России Владимир Путин в телеграмме выразил соболезнования жене и матери погибшего экс-премьера Японии Синдзо Абэ, соответствующая телеграмма... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T12:53
2022-07-08T13:02
в мире
япония
синдзо абэ
убийство экс-премьера японии синдзо абэ
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/08/1801167080_0:326:2537:1753_1920x0_80_0_0_698cce51b2b66834e9bb5b5433e4d4c5.jpg
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в телеграмме выразил соболезнования жене и матери погибшего экс-премьера Японии Синдзо Абэ, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Абэ скончался в пятницу в больнице Медицинского университета Нары после совершённого на него нападения. Ему было 67 лет."Уважаемая госпожа Еко Абэ, уважаемая госпожа Акиэ Абэ, примите глубокие соболезнования в связи с кончиной вашего сына и супруга Синдзо Абэ... Желаю вам и вашим родным стойкости и мужества перед лицом этой тяжелой, невосполнимой утраты", - говорится в телеграмме.Путин, выражая соболезнования в связи со смертью экс-премьера Японии Синдзо Абэ, подчеркнул, что рука преступника оборвала жизнь выдающегося политика, много сделавшего для развития добрососедских отношений между РФ и Японией."Рука преступника оборвала жизнь выдающегося государственного деятеля, длительное время возглавлявшего правительство Японии и много сделавшего для развития добрососедских отношений между нашими странами", - говорится в телеграмме.Путин отметил, что поддерживал с Абэ регулярные контакты, в которых в полной мере проявлялись прекрасные личные и профессиональные качества экс-премьера Японии."Светлая память об этом замечательном человеке навсегда останется в сердцах всех, кто его знал", - подчеркнул российский лидер.
https://ria.ru/20220708/yaponiya-1801181645.html
https://ria.ru/20220708/abe-1801140096.html
япония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/08/1801167080_0:0:2537:1904_1920x0_80_0_0_6d6fd35cdfc7d25681d124a900671d5e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, япония, синдзо абэ, убийство экс-премьера японии синдзо абэ, владимир путин
12:53 08.07.2022 (обновлено: 13:02 08.07.2022)
 
Путин выразил соболезнования жене и матери Синдзо Абэ

Путин выразил соболезнования жене и матери погибшего в результате покушения Синдзо Абэ

© AP Photo / Marco GarciaСиндзо Абэ
Синдзо Абэ - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© AP Photo / Marco Garcia
Синдзо Абэ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в телеграмме выразил соболезнования жене и матери погибшего экс-премьера Японии Синдзо Абэ, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Абэ скончался в пятницу в больнице Медицинского университета Нары после совершённого на него нападения. Ему было 67 лет.
Сотрудники экстренных служб на месте покушения на экс-премьера Японии Синдзо Абэ - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
Вчера, 12:48
СМИ: полиция обнаружила взрывчатые вещества в доме напавшего на Синдзо Абэ
"Уважаемая госпожа Еко Абэ, уважаемая госпожа Акиэ Абэ, примите глубокие соболезнования в связи с кончиной вашего сына и супруга Синдзо Абэ... Желаю вам и вашим родным стойкости и мужества перед лицом этой тяжелой, невосполнимой утраты", - говорится в телеграмме.
Путин, выражая соболезнования в связи со смертью экс-премьера Японии Синдзо Абэ, подчеркнул, что рука преступника оборвала жизнь выдающегося политика, много сделавшего для развития добрососедских отношений между РФ и Японией.
"Рука преступника оборвала жизнь выдающегося государственного деятеля, длительное время возглавлявшего правительство Японии и много сделавшего для развития добрососедских отношений между нашими странами", - говорится в телеграмме.
Путин отметил, что поддерживал с Абэ регулярные контакты, в которых в полной мере проявлялись прекрасные личные и профессиональные качества экс-премьера Японии.
"Светлая память об этом замечательном человеке навсегда останется в сердцах всех, кто его знал", - подчеркнул российский лидер.
Общий вид места происшествия после нападения на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ на площади вокзала Кинтецу Ямато-Сайдайдзи в Наре - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
Вчера, 11:40
Покушение на Синдзо Абэ
 
В миреЯпонияСиндзо АбэУбийство экс-премьера Японии Синдзо АбэВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала