https://ria.ru/20220708/abe-1801183222.html
Путин выразил соболезнования жене и матери Синдзо Абэ
Путин выразил соболезнования жене и матери Синдзо Абэ - РИА Новости, 08.07.2022
Путин выразил соболезнования жене и матери Синдзо Абэ
Президент России Владимир Путин в телеграмме выразил соболезнования жене и матери погибшего экс-премьера Японии Синдзо Абэ, соответствующая телеграмма... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T12:53
2022-07-08T12:53
2022-07-08T13:02
в мире
япония
синдзо абэ
убийство экс-премьера японии синдзо абэ
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/08/1801167080_0:326:2537:1753_1920x0_80_0_0_698cce51b2b66834e9bb5b5433e4d4c5.jpg
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в телеграмме выразил соболезнования жене и матери погибшего экс-премьера Японии Синдзо Абэ, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Абэ скончался в пятницу в больнице Медицинского университета Нары после совершённого на него нападения. Ему было 67 лет."Уважаемая госпожа Еко Абэ, уважаемая госпожа Акиэ Абэ, примите глубокие соболезнования в связи с кончиной вашего сына и супруга Синдзо Абэ... Желаю вам и вашим родным стойкости и мужества перед лицом этой тяжелой, невосполнимой утраты", - говорится в телеграмме.Путин, выражая соболезнования в связи со смертью экс-премьера Японии Синдзо Абэ, подчеркнул, что рука преступника оборвала жизнь выдающегося политика, много сделавшего для развития добрососедских отношений между РФ и Японией."Рука преступника оборвала жизнь выдающегося государственного деятеля, длительное время возглавлявшего правительство Японии и много сделавшего для развития добрососедских отношений между нашими странами", - говорится в телеграмме.Путин отметил, что поддерживал с Абэ регулярные контакты, в которых в полной мере проявлялись прекрасные личные и профессиональные качества экс-премьера Японии."Светлая память об этом замечательном человеке навсегда останется в сердцах всех, кто его знал", - подчеркнул российский лидер.
https://ria.ru/20220708/yaponiya-1801181645.html
https://ria.ru/20220708/abe-1801140096.html
япония
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/08/1801167080_0:0:2537:1904_1920x0_80_0_0_6d6fd35cdfc7d25681d124a900671d5e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, япония, синдзо абэ, убийство экс-премьера японии синдзо абэ, владимир путин
12:53 08.07.2022 (обновлено: 13:02 08.07.2022)
Путин выразил соболезнования жене и матери Синдзо Абэ
Путин выразил соболезнования жене и матери погибшего в результате покушения Синдзо Абэ