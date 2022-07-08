https://ria.ru/20220708/abe-1801174921.html
Путин направит телеграмму с соболезнованиями из-за смерти Абэ
Путин направит телеграмму с соболезнованиями из-за смерти Абэ - РИА Новости, 08.07.2022
Путин направит телеграмму с соболезнованиями из-за смерти Абэ
Президент РФ Владимир Путин направит телеграмму с соболезнованиями в связи с гибелью экс-премьера Японии Синдзо Абэ, в Кремле глубоко опечалены в связи с... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T12:27
2022-07-08T12:27
2022-07-08T16:28
в мире
япония
владимир путин
синдзо абэ
дмитрий песков
убийство экс-премьера японии синдзо абэ
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин направит телеграмму с соболезнованиями в связи с гибелью экс-премьера Японии Синдзо Абэ, в Кремле глубоко опечалены в связи с происшествием и самым решительным образом осуждают покушение, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с прессой в пятницу."Мы глубоко опечалены теми новостями, которые поступили из Японии. Мы самым решительным образом осуждаем покушение на бывшего премьер-министра господина Абэ. Мы ожидаем, что в ближайшее время президент Путин лично направит телеграмму с соболезнованиями. Мы уточним, кому именно", - сказал Песков.
https://ria.ru/20220708/abe-1801140096.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, япония, владимир путин, синдзо абэ, дмитрий песков, убийство экс-премьера японии синдзо абэ
12:27 08.07.2022 (обновлено: 16:28 08.07.2022)
Путин направит телеграмму с соболезнованиями из-за смерти Абэ
Песков заявил, что в Кремле глубоко опечалены смертью экс-премьера Японии Абэ