https://ria.ru/20220708/abe-1801174921.html

Путин направит телеграмму с соболезнованиями из-за смерти Абэ

Путин направит телеграмму с соболезнованиями из-за смерти Абэ - РИА Новости, 08.07.2022

Путин направит телеграмму с соболезнованиями из-за смерти Абэ

Президент РФ Владимир Путин направит телеграмму с соболезнованиями в связи с гибелью экс-премьера Японии Синдзо Абэ, в Кремле глубоко опечалены в связи с... РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T12:27

2022-07-08T12:27

2022-07-08T16:28

в мире

япония

владимир путин

синдзо абэ

дмитрий песков

убийство экс-премьера японии синдзо абэ

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин направит телеграмму с соболезнованиями в связи с гибелью экс-премьера Японии Синдзо Абэ, в Кремле глубоко опечалены в связи с происшествием и самым решительным образом осуждают покушение, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с прессой в пятницу."Мы глубоко опечалены теми новостями, которые поступили из Японии. Мы самым решительным образом осуждаем покушение на бывшего премьер-министра господина Абэ. Мы ожидаем, что в ближайшее время президент Путин лично направит телеграмму с соболезнованиями. Мы уточним, кому именно", - сказал Песков.

https://ria.ru/20220708/abe-1801140096.html

япония

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, япония, владимир путин, синдзо абэ, дмитрий песков, убийство экс-премьера японии синдзо абэ