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Путин направит телеграмму с соболезнованиями из-за смерти Абэ - РИА Новости, 08.07.2022
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Путин направит телеграмму с соболезнованиями из-за смерти Абэ
Путин направит телеграмму с соболезнованиями из-за смерти Абэ - РИА Новости, 08.07.2022
Путин направит телеграмму с соболезнованиями из-за смерти Абэ
Президент РФ Владимир Путин направит телеграмму с соболезнованиями в связи с гибелью экс-премьера Японии Синдзо Абэ, в Кремле глубоко опечалены в связи с... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T12:27
2022-07-08T16:28
в мире
япония
владимир путин
синдзо абэ
дмитрий песков
убийство экс-премьера японии синдзо абэ
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин направит телеграмму с соболезнованиями в связи с гибелью экс-премьера Японии Синдзо Абэ, в Кремле глубоко опечалены в связи с происшествием и самым решительным образом осуждают покушение, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с прессой в пятницу."Мы глубоко опечалены теми новостями, которые поступили из Японии. Мы самым решительным образом осуждаем покушение на бывшего премьер-министра господина Абэ. Мы ожидаем, что в ближайшее время президент Путин лично направит телеграмму с соболезнованиями. Мы уточним, кому именно", - сказал Песков.
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в мире, япония, владимир путин, синдзо абэ, дмитрий песков, убийство экс-премьера японии синдзо абэ
12:27 08.07.2022 (обновлено: 16:28 08.07.2022)
 
Путин направит телеграмму с соболезнованиями из-за смерти Абэ

Песков заявил, что в Кремле глубоко опечалены смертью экс-премьера Японии Абэ

© AP Photo / Franck Robichon/PoolСиндзо Абэ
Синдзо Абэ - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© AP Photo / Franck Robichon/Pool
Синдзо Абэ. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин направит телеграмму с соболезнованиями в связи с гибелью экс-премьера Японии Синдзо Абэ, в Кремле глубоко опечалены в связи с происшествием и самым решительным образом осуждают покушение, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с прессой в пятницу.
"Мы глубоко опечалены теми новостями, которые поступили из Японии. Мы самым решительным образом осуждаем покушение на бывшего премьер-министра господина Абэ. Мы ожидаем, что в ближайшее время президент Путин лично направит телеграмму с соболезнованиями. Мы уточним, кому именно", - сказал Песков.
Общий вид места происшествия после нападения на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ на площади вокзала Кинтецу Ямато-Сайдайдзи в Наре - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
Вчера, 11:40
Покушение на Синдзо Абэ
 
В миреЯпонияВладимир ПутинСиндзо АбэДмитрий ПесковУбийство экс-премьера Японии Синдзо Абэ
 
 
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