https://ria.ru/20220708/abe-1801157883.html

Абэ шел к подписанию мирного договора с Россией, заявил депутат Госдумы

Абэ шел к подписанию мирного договора с Россией, заявил депутат Госдумы - РИА Новости, 08.07.2022

Абэ шел к подписанию мирного договора с Россией, заявил депутат Госдумы

Председатель комитета Думы по Дальнему Востоку и Арктике Николай Харитонов рассказал, что экс-премьер Японии Синдзо Абэ, на которого произошло покушение,... РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T11:41

2022-07-08T11:41

2022-07-08T11:59

в мире

синдзо абэ

нара (город)

япония

убийство экс-премьера японии синдзо абэ

курильские острова

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Председатель комитета Думы по Дальнему Востоку и Арктике Николай Харитонов рассказал, что экс-премьер Японии Синдзо Абэ, на которого произошло покушение, понимал, что надо решать проблему Курильских островов и шел к подписанию мирного договора с РФ."Он располагал к себе, часто был на ВЭФ (Восточном экономическом форуме), общался с нашим президентом. Он шел к решению вопроса о мирном договоре, к решению проблемы Курил. Он понимал, что этот вопрос надо решать. Он был за совместное экономическое использование островов. Новый премьер куда агрессивнее. По-человечески очень жаль", - сообщил Харитонов РИА Новости.Нападение на Синдзо Абэ было совершено около 11.30 по местному времени (05.30 мск) в японском городе Нара во время его уличного выступления. По данным японских СМИ со ссылкой на правоохранительные органы и источники в правящей Либерально-демократической партии, в Абэ дважды стреляли сзади. Политик упал после второго выстрела.Полиция сообщила, что сразу после ранения Абэ был в сознании, но затем, в процессе транспортировки, его состояние стало критическим, "с остановкой сердца и легких". В настоящее время Синдзо Абэ находится в больнице Университета префектуры Нара.На месте нападения был задержан 41-летний Тэцуя Ямагами. При задержании сопротивления он не оказывал. Спустя некоторое время он был арестован по обвинению в покушении на убийство.

https://ria.ru/20220708/abe-1801149413.html

https://ria.ru/20220708/pokushenie-1801144216.html

нара (город)

япония

курильские острова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, синдзо абэ, нара (город), япония, убийство экс-премьера японии синдзо абэ, курильские острова