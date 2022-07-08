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Абэ шел к подписанию мирного договора с Россией, заявил депутат Госдумы - РИА Новости, 08.07.2022
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Абэ шел к подписанию мирного договора с Россией, заявил депутат Госдумы
Абэ шел к подписанию мирного договора с Россией, заявил депутат Госдумы - РИА Новости, 08.07.2022
Абэ шел к подписанию мирного договора с Россией, заявил депутат Госдумы
Председатель комитета Думы по Дальнему Востоку и Арктике Николай Харитонов рассказал, что экс-премьер Японии Синдзо Абэ, на которого произошло покушение,... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T11:41
2022-07-08T11:59
в мире
синдзо абэ
нара (город)
япония
убийство экс-премьера японии синдзо абэ
курильские острова
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Председатель комитета Думы по Дальнему Востоку и Арктике Николай Харитонов рассказал, что экс-премьер Японии Синдзо Абэ, на которого произошло покушение, понимал, что надо решать проблему Курильских островов и шел к подписанию мирного договора с РФ."Он располагал к себе, часто был на ВЭФ (Восточном экономическом форуме), общался с нашим президентом. Он шел к решению вопроса о мирном договоре, к решению проблемы Курил. Он понимал, что этот вопрос надо решать. Он был за совместное экономическое использование островов. Новый премьер куда агрессивнее. По-человечески очень жаль", - сообщил Харитонов РИА Новости.Нападение на Синдзо Абэ было совершено около 11.30 по местному времени (05.30 мск) в японском городе Нара во время его уличного выступления. По данным японских СМИ со ссылкой на правоохранительные органы и источники в правящей Либерально-демократической партии, в Абэ дважды стреляли сзади. Политик упал после второго выстрела.Полиция сообщила, что сразу после ранения Абэ был в сознании, но затем, в процессе транспортировки, его состояние стало критическим, "с остановкой сердца и легких". В настоящее время Синдзо Абэ находится в больнице Университета префектуры Нара.На месте нападения был задержан 41-летний Тэцуя Ямагами. При задержании сопротивления он не оказывал. Спустя некоторое время он был арестован по обвинению в покушении на убийство.
https://ria.ru/20220708/abe-1801149413.html
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япония
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в мире, синдзо абэ, нара (город), япония, убийство экс-премьера японии синдзо абэ, курильские острова
11:41 08.07.2022 (обновлено: 11:59 08.07.2022)
 
Абэ шел к подписанию мирного договора с Россией, заявил депутат Госдумы

Глава комитета ГД по Дальнему Востоку: Абэ понимал, что проблему Курил надо решать

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов
Председатель комитета Государственной Думы РФ по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель комитета Государственной Думы РФ по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Председатель комитета Думы по Дальнему Востоку и Арктике Николай Харитонов рассказал, что экс-премьер Японии Синдзо Абэ, на которого произошло покушение, понимал, что надо решать проблему Курильских островов и шел к подписанию мирного договора с РФ.
"Он располагал к себе, часто был на ВЭФ (Восточном экономическом форуме), общался с нашим президентом. Он шел к решению вопроса о мирном договоре, к решению проблемы Курил. Он понимал, что этот вопрос надо решать. Он был за совместное экономическое использование островов. Новый премьер куда агрессивнее. По-человечески очень жаль", - сообщил Харитонов РИА Новости.
Общий вид места происшествия после нападения на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ на площади вокзала Кинтецу Ямато-Сайдайдзи в Наре - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
Вчера, 11:16
МИД России назвал покушение на Абэ актом терроризма
Нападение на Синдзо Абэ было совершено около 11.30 по местному времени (05.30 мск) в японском городе Нара во время его уличного выступления. По данным японских СМИ со ссылкой на правоохранительные органы и источники в правящей Либерально-демократической партии, в Абэ дважды стреляли сзади. Политик упал после второго выстрела.
Полиция сообщила, что сразу после ранения Абэ был в сознании, но затем, в процессе транспортировки, его состояние стало критическим, "с остановкой сердца и легких". В настоящее время Синдзо Абэ находится в больнице Университета префектуры Нара.
На месте нападения был задержан 41-летний Тэцуя Ямагами. При задержании сопротивления он не оказывал. Спустя некоторое время он был арестован по обвинению в покушении на убийство.
Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
Вчера, 10:57
Косачев назвал новость о покушении на Абэ ужасной
 
В миреСиндзо АбэНара (город)ЯпонияУбийство экс-премьера Японии Синдзо АбэКурильские острова
 
 
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