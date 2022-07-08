https://ria.ru/20220708/abe-1801149413.html

МИД России назвал покушение на Абэ актом терроризма

МИД России назвал покушение на Абэ актом терроризма - РИА Новости, 08.07.2022

МИД России назвал покушение на Абэ актом терроризма

В российском МИД заявили, что ошеломлены новостью о нападении на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, в ведомстве надеются, что врачи сделают все... РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T11:16

2022-07-08T11:16

2022-07-08T11:41

убийство экс-премьера японии синдзо абэ

в мире

япония

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. В российском МИД заявили, что ошеломлены новостью о нападении на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, в ведомстве надеются, что врачи сделают все возможное для спасения жизни политика, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Ошеломлены новостью о произошедшей сегодня в Японии трагедии – покушении на бывшего премьер-министра страны С. Абэ", - приводятся слова Захаровой на сайте МИД РФ. Подчеркивается, что в ведомстве убеждены, что планировавшие и совершившие этот "акт терроризма" понесут должную меру ответственности."Надеемся, что врачи сделают все возможное для спасения его жизни. Искренне желаем С. Абэ скорейшей стабилизации состояния и выздоровления, а его супруге Акиэ Абэ, родным и близким – сохранить крепость духа и не терять надежды", - подчеркивается в заявлении Захаровой."Знаем Абэ как выдающегося политического деятеля, внесшего неоценимый вклад в развитие российско-японских отношений во всех областях на путях выстраивания взаимного доверия и добрососедства", - добавили в МИД.В сентябре 2018 года на Восточном экономическом форуме президент РФ Владимир Путин предложил Абэ, занимавшему тогда должность премьер-министра, до конца года заключить мирный договор без предварительных условий. Абэ в свою очередь пояснил позицию Японии, для которой принять это предложение невозможно. Вместе с тем политические круги Японии и сам премьер расценили предложение российского президента как выражение его желания сдвинуть переговоры с мертвой точки. После этого Москва и Токио провели несколько раундов встреч по данной тематике.

https://ria.ru/20220708/pokushenie-1801121169.html

япония

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

убийство экс-премьера японии синдзо абэ, в мире, япония, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова