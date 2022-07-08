https://ria.ru/20220708/abe-1801138067.html

Младший брат Абэ заявил, что политику делают переливание крови

Младший брат Абэ заявил, что политику делают переливание крови - РИА Новости, 08.07.2022

Младший брат Абэ заявил, что политику делают переливание крови

Бывшему премьер-министру Японии Синдзо Абэ делают переливание крови после покушения, сообщил его младший брат и министр обороны страны Нобуо Киси. РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T10:35

2022-07-08T10:35

2022-07-08T11:19

в мире

синдзо абэ

япония

нара (город)

убийство экс-премьера японии синдзо абэ

фумио кисида

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ТОКИО, 8 июл — РИА Новости. Бывшему премьер-министру Японии Синдзо Абэ делают переливание крови после покушения, сообщил его младший брат и министр обороны страны Нобуо Киси."Я молюсь за его скорейшее выздоровление. В настоящее время в госпитале в Наре делается все возможное для спасения его жизни, включая переливание крови", — отметил он.При этом он отказался комментировать сообщения СМИ о том, что нападение на Абэ совершил бывший служащий морских сил самообороны.Ранее агентство Киодо со ссылкой на представителей противопожарных служб Нары, в ведении которых находится служба скорой помощи, сообщило, что бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ не подает признаков жизни.Во время выступления политика в японском городе Нара около 11:30 (05:30 мск) на него напал злоумышленник. По данным японских СМИ, в Абэ дважды стреляли сзади с расстояния около десяти метров. Полиция сообщила, что сразу после ранения он был в сознании, но затем, в процессе транспортировки, его состояние стало критическим "с остановкой сердца и легких".Абэ получил ранение в шею справа, после чего там наблюдалось кровотечение. Кроме этого, кровотечение было зафиксировано в области груди слева. Как заявил на пресс-конференции действующий премьер-министр Японии Фумио Кисида, состояние Абэ после нападения крайне тяжелое. Он находится больнице Университета префектуры Нара.Нападавшего — 41-летнего Тэцую Ямагами — задержали на месте. По данным местных СМИ сообщают, что он в течение трех лет до 2005 года служил в морских силах самообороны страны. Ямагами дал первые показания и сказал, что был недоволен экс-премьером и хотел его убить.

https://ria.ru/20220708/pokushenie-1801121169.html

https://ria.ru/20220708/pokushenie-1801115237.html

https://ria.ru/20220708/yaponiya-1801114512.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, синдзо абэ, япония, нара (город), убийство экс-премьера японии синдзо абэ, фумио кисида