https://ria.ru/20220708/abe-1801138067.html
Младший брат Абэ заявил, что политику делают переливание крови
Младший брат Абэ заявил, что политику делают переливание крови - РИА Новости, 08.07.2022
Младший брат Абэ заявил, что политику делают переливание крови
Бывшему премьер-министру Японии Синдзо Абэ делают переливание крови после покушения, сообщил его младший брат и министр обороны страны Нобуо Киси. РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T10:35
2022-07-08T10:35
2022-07-08T11:19
в мире
синдзо абэ
япония
нара (город)
убийство экс-премьера японии синдзо абэ
фумио кисида
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/08/1801136220_0:72:3068:1797_1920x0_80_0_0_1b32d46640b476d7cdf4395b1319da36.jpg
ТОКИО, 8 июл — РИА Новости. Бывшему премьер-министру Японии Синдзо Абэ делают переливание крови после покушения, сообщил его младший брат и министр обороны страны Нобуо Киси."Я молюсь за его скорейшее выздоровление. В настоящее время в госпитале в Наре делается все возможное для спасения его жизни, включая переливание крови", — отметил он.При этом он отказался комментировать сообщения СМИ о том, что нападение на Абэ совершил бывший служащий морских сил самообороны.Ранее агентство Киодо со ссылкой на представителей противопожарных служб Нары, в ведении которых находится служба скорой помощи, сообщило, что бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ не подает признаков жизни.Во время выступления политика в японском городе Нара около 11:30 (05:30 мск) на него напал злоумышленник. По данным японских СМИ, в Абэ дважды стреляли сзади с расстояния около десяти метров. Полиция сообщила, что сразу после ранения он был в сознании, но затем, в процессе транспортировки, его состояние стало критическим "с остановкой сердца и легких".Абэ получил ранение в шею справа, после чего там наблюдалось кровотечение. Кроме этого, кровотечение было зафиксировано в области груди слева. Как заявил на пресс-конференции действующий премьер-министр Японии Фумио Кисида, состояние Абэ после нападения крайне тяжелое. Он находится больнице Университета префектуры Нара.Нападавшего — 41-летнего Тэцую Ямагами — задержали на месте. По данным местных СМИ сообщают, что он в течение трех лет до 2005 года служил в морских силах самообороны страны. Ямагами дал первые показания и сказал, что был недоволен экс-премьером и хотел его убить.
https://ria.ru/20220708/pokushenie-1801121169.html
https://ria.ru/20220708/pokushenie-1801115237.html
https://ria.ru/20220708/yaponiya-1801114512.html
япония
нара (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/08/1801136220_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_67eb879e8c9b5f8792e3ea878077cf5c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, синдзо абэ, япония, нара (город), убийство экс-премьера японии синдзо абэ, фумио кисида
10:35 08.07.2022 (обновлено: 11:19 08.07.2022)
Младший брат Абэ заявил, что политику делают переливание крови
Брат раненного во время покушения Абэ заявил, что политику делают переливание крови
ТОКИО, 8 июл — РИА Новости. Бывшему премьер-министру Японии Синдзо Абэ делают переливание крови после покушения, сообщил его младший брат и министр обороны страны Нобуо Киси.
"Я молюсь за его скорейшее выздоровление. В настоящее время в госпитале в Наре
делается все возможное для спасения его жизни, включая переливание крови", — отметил он.
При этом он отказался комментировать сообщения СМИ о том, что нападение на Абэ совершил бывший служащий морских сил самообороны.
Ранее агентство Киодо со ссылкой на представителей противопожарных служб Нары, в ведении которых находится служба скорой помощи, сообщило, что бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ
не подает признаков жизни.
Во время выступления политика в японском городе Нара около 11:30 (05:30 мск) на него напал злоумышленник. По данным японских СМИ, в Абэ дважды стреляли сзади с расстояния около десяти метров. Полиция сообщила, что сразу после ранения он был в сознании, но затем, в процессе транспортировки, его состояние стало критическим "с остановкой сердца и легких".
Абэ получил ранение в шею справа, после чего там наблюдалось кровотечение. Кроме этого, кровотечение было зафиксировано в области груди слева. Как заявил на пресс-конференции действующий премьер-министр Японии Фумио Кисида
, состояние Абэ после нападения крайне тяжелое. Он находится больнице Университета префектуры Нара.
Нападавшего — 41-летнего Тэцую Ямагами — задержали на месте. По данным местных СМИ сообщают, что он в течение трех лет до 2005 года служил в морских силах самообороны страны. Ямагами дал первые показания и сказал, что был недоволен экс-премьером и хотел его убить.