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Младший брат Абэ заявил, что политику делают переливание крови - РИА Новости, 08.07.2022
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Младший брат Абэ заявил, что политику делают переливание крови
Младший брат Абэ заявил, что политику делают переливание крови - РИА Новости, 08.07.2022
Младший брат Абэ заявил, что политику делают переливание крови
Бывшему премьер-министру Японии Синдзо Абэ делают переливание крови после покушения, сообщил его младший брат и министр обороны страны Нобуо Киси. РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T10:35
2022-07-08T11:19
в мире
синдзо абэ
япония
нара (город)
убийство экс-премьера японии синдзо абэ
фумио кисида
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ТОКИО, 8 июл — РИА Новости. Бывшему премьер-министру Японии Синдзо Абэ делают переливание крови после покушения, сообщил его младший брат и министр обороны страны Нобуо Киси."Я молюсь за его скорейшее выздоровление. В настоящее время в госпитале в Наре делается все возможное для спасения его жизни, включая переливание крови", — отметил он.При этом он отказался комментировать сообщения СМИ о том, что нападение на Абэ совершил бывший служащий морских сил самообороны.Ранее агентство Киодо со ссылкой на представителей противопожарных служб Нары, в ведении которых находится служба скорой помощи, сообщило, что бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ не подает признаков жизни.Во время выступления политика в японском городе Нара около 11:30 (05:30 мск) на него напал злоумышленник. По данным японских СМИ, в Абэ дважды стреляли сзади с расстояния около десяти метров. Полиция сообщила, что сразу после ранения он был в сознании, но затем, в процессе транспортировки, его состояние стало критическим "с остановкой сердца и легких".Абэ получил ранение в шею справа, после чего там наблюдалось кровотечение. Кроме этого, кровотечение было зафиксировано в области груди слева. Как заявил на пресс-конференции действующий премьер-министр Японии Фумио Кисида, состояние Абэ после нападения крайне тяжелое. Он находится больнице Университета префектуры Нара.Нападавшего — 41-летнего Тэцую Ямагами — задержали на месте. По данным местных СМИ сообщают, что он в течение трех лет до 2005 года служил в морских силах самообороны страны. Ямагами дал первые показания и сказал, что был недоволен экс-премьером и хотел его убить.
https://ria.ru/20220708/pokushenie-1801121169.html
https://ria.ru/20220708/pokushenie-1801115237.html
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в мире, синдзо абэ, япония, нара (город), убийство экс-премьера японии синдзо абэ, фумио кисида
10:35 08.07.2022 (обновлено: 11:19 08.07.2022)
 
Младший брат Абэ заявил, что политику делают переливание крови

Брат раненного во время покушения Абэ заявил, что политику делают переливание крови

© AFP 2022 / Japan OUT/Yomiuri ShimbunБывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ (в центре) перевозят в машину скорой помощи возле станции Ямато Сайдайдзи после ранения в городе Нара
Бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ (в центре) перевозят в машину скорой помощи возле станции Ямато Сайдайдзи после ранения в городе Нара - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© AFP 2022 / Japan OUT/Yomiuri Shimbun
Бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ (в центре) перевозят в машину скорой помощи возле станции Ямато Сайдайдзи после ранения в городе Нара
Читать ria.ru в
ТОКИО, 8 июл — РИА Новости. Бывшему премьер-министру Японии Синдзо Абэ делают переливание крови после покушения, сообщил его младший брат и министр обороны страны Нобуо Киси.
"Я молюсь за его скорейшее выздоровление. В настоящее время в госпитале в Наре делается все возможное для спасения его жизни, включая переливание крови", — отметил он.
Момент нападения на бывшего премьера Японии Синдзо Абэ
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При этом он отказался комментировать сообщения СМИ о том, что нападение на Абэ совершил бывший служащий морских сил самообороны.
Ранее агентство Киодо со ссылкой на представителей противопожарных служб Нары, в ведении которых находится служба скорой помощи, сообщило, что бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ не подает признаков жизни.
Во время выступления политика в японском городе Нара около 11:30 (05:30 мск) на него напал злоумышленник. По данным японских СМИ, в Абэ дважды стреляли сзади с расстояния около десяти метров. Полиция сообщила, что сразу после ранения он был в сознании, но затем, в процессе транспортировки, его состояние стало критическим "с остановкой сердца и легких".
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Абэ получил ранение в шею справа, после чего там наблюдалось кровотечение. Кроме этого, кровотечение было зафиксировано в области груди слева. Как заявил на пресс-конференции действующий премьер-министр Японии Фумио Кисида, состояние Абэ после нападения крайне тяжелое. Он находится больнице Университета префектуры Нара.
Нападавшего — 41-летнего Тэцую Ямагами — задержали на месте. По данным местных СМИ сообщают, что он в течение трех лет до 2005 года служил в морских силах самообороны страны. Ямагами дал первые показания и сказал, что был недоволен экс-премьером и хотел его убить.
Экс-премьер Японии Синдзо Абэ - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
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В миреСиндзо АбэЯпонияНара (город)Убийство экс-премьера Японии Синдзо АбэФумио Кисида
 
 
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