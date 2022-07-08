https://ria.ru/20220708/abe-1801127229.html

Синдзо Абэ не подает признаков жизни, сообщили СМИ

Синдзо Абэ не подает признаков жизни, сообщили СМИ - РИА Новости, 08.07.2022

Синдзо Абэ не подает признаков жизни, сообщили СМИ

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ, на которого совершили покушение, не подает признаков жизни, передает агентство Киодо. РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T09:47

2022-07-08T09:47

2022-07-08T11:42

в мире

убийство экс-премьера японии синдзо абэ

япония

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/08/1801117401_0:86:2500:1492_1920x0_80_0_0_44a0212f5b4522e585afbf399e3c4c73.jpg

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ, на которого совершили покушение, не подает признаков жизни, передает агентство Киодо."Противопожарные службы города Нара сообщили, что бывший премьер-министр Абэ <...> который был доставлен в больницу города, находится в состоянии остановки сердца и дыхания", — говорится в публикации.Нападение на Абэ произошло около 11:30 по местному времени (5:30 мск), когда он выступал на улице Нары. Злоумышленник дважды выстрелил ему в спину, после второго выстрела экс-премьер упал. Стрелявшего задержали на месте. Это 41-летний Тэцуя Ямагами, в прошлом он служил в морских силах самообороны Японии. Его арестовали по обвинению в покушении на убийство.

япония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, убийство экс-премьера японии синдзо абэ, япония