https://ria.ru/20220708/abe-1801115988.html

Синдзо Абэ остается в тяжелом состоянии, сообщил Кисида

Синдзо Абэ остается в тяжелом состоянии, сообщил Кисида - РИА Новости, 08.07.2022

Синдзо Абэ остается в тяжелом состоянии, сообщил Кисида

Состояние бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ после совершенного на него нападения тяжелое, заявил в ходе пресс-конференции действующий глава японкого... РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T08:53

2022-07-08T08:53

2022-07-08T09:17

в мире

япония

синдзо абэ

убийство экс-премьера японии синдзо абэ

нара (город)

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ТОКИО, 8 июл – РИА Новости. Состояние бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ после совершенного на него нападения тяжелое, заявил в ходе пресс-конференции действующий глава японкого правительства Фумио Кисида, с трудом сдерживая слезы."Сегодня в префектуре Нара на бывшего премьер-министра Абэ было совершено нападение. Его состояние крайне тяжелое", - отметил он.Кисида подчеркнул, что "столь варварское нападение было совершено во время предвыборной кампании, что является основой демократического строя, и не может никогда быть прощено"."Я осуждаю это самым решительным образом", - добавил глава японского правительства.Комментируя организацию мер безопасности бывшего премьера, Кисида заявил, что "хотел бы верить в то, что по мерам безопасности было сделано все возможное, но будет проведена проверка еще раз"."Личность преступника и подробности произошедшего до конца не выявлены. Очень важно провести детальное расследование в будущем", - добавил он.Нападение на Синдзо Абэ было совершено около 11.30 по местному времени (05.30 мск) в японском городе Нара во время его уличного выступления. По данным японских СМИ со ссылкой на правоохранительные органы и источники в правящей Либерально-демократической партии, в Абэ дважды стреляли сзади. Политик упал после второго выстрела.Полиция сообщила, что сразу после ранения Абэ был в сознании, но затем, в процессе транспортировки, его состояние стало критическим "с остановкой сердца и легких".В настоящее время Синдзо Абэ находится в больнице Университета префектуры Нара. В ходе нападения получил огнестрельное ранение в шею справа, после чего там наблюдалось кровотечение. Кроме этого, кровотечение было зафиксировано в области груди слева.На месте был задержан 41-летний Тэцуя Ямагами. При задержании сопротивления он не оказывал. Спустя некоторое время он был арестован по обвинению в покушении на убийство. Японские СМИ сообщают, что Ямагами в течение трех лет до 2005 года служил в морских силах самообороны страны. Род занятий в настоящее время неизвестен.

https://ria.ru/20220708/abe-1801116209.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, япония, синдзо абэ, убийство экс-премьера японии синдзо абэ, нара (город)