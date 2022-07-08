https://ria.ru/20220708/abe-1801115988.html
Синдзо Абэ остается в тяжелом состоянии, сообщил Кисида
Синдзо Абэ остается в тяжелом состоянии, сообщил Кисида - РИА Новости, 08.07.2022
Синдзо Абэ остается в тяжелом состоянии, сообщил Кисида
Состояние бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ после совершенного на него нападения тяжелое, заявил в ходе пресс-конференции действующий глава японкого... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T08:53
2022-07-08T08:53
2022-07-08T09:17
в мире
япония
синдзо абэ
убийство экс-премьера японии синдзо абэ
нара (город)
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ТОКИО, 8 июл – РИА Новости. Состояние бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ после совершенного на него нападения тяжелое, заявил в ходе пресс-конференции действующий глава японкого правительства Фумио Кисида, с трудом сдерживая слезы."Сегодня в префектуре Нара на бывшего премьер-министра Абэ было совершено нападение. Его состояние крайне тяжелое", - отметил он.Кисида подчеркнул, что "столь варварское нападение было совершено во время предвыборной кампании, что является основой демократического строя, и не может никогда быть прощено"."Я осуждаю это самым решительным образом", - добавил глава японского правительства.Комментируя организацию мер безопасности бывшего премьера, Кисида заявил, что "хотел бы верить в то, что по мерам безопасности было сделано все возможное, но будет проведена проверка еще раз"."Личность преступника и подробности произошедшего до конца не выявлены. Очень важно провести детальное расследование в будущем", - добавил он.Нападение на Синдзо Абэ было совершено около 11.30 по местному времени (05.30 мск) в японском городе Нара во время его уличного выступления. По данным японских СМИ со ссылкой на правоохранительные органы и источники в правящей Либерально-демократической партии, в Абэ дважды стреляли сзади. Политик упал после второго выстрела.Полиция сообщила, что сразу после ранения Абэ был в сознании, но затем, в процессе транспортировки, его состояние стало критическим "с остановкой сердца и легких".В настоящее время Синдзо Абэ находится в больнице Университета префектуры Нара. В ходе нападения получил огнестрельное ранение в шею справа, после чего там наблюдалось кровотечение. Кроме этого, кровотечение было зафиксировано в области груди слева.На месте был задержан 41-летний Тэцуя Ямагами. При задержании сопротивления он не оказывал. Спустя некоторое время он был арестован по обвинению в покушении на убийство. Японские СМИ сообщают, что Ямагами в течение трех лет до 2005 года служил в морских силах самообороны страны. Род занятий в настоящее время неизвестен.
https://ria.ru/20220708/abe-1801116209.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, япония, синдзо абэ, убийство экс-премьера японии синдзо абэ, нара (город)
08:53 08.07.2022 (обновлено: 09:17 08.07.2022)
Синдзо Абэ остается в тяжелом состоянии, сообщил Кисида
Премьер Японии Кисида сообщил, что раненый Синдзо Абэ остается в тяжелом состоянии
ТОКИО, 8 июл – РИА Новости. Состояние бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ после совершенного на него нападения тяжелое, заявил в ходе пресс-конференции действующий глава японкого правительства Фумио Кисида, с трудом сдерживая слезы.
"Сегодня в префектуре Нара
на бывшего премьер-министра Абэ было совершено нападение. Его состояние крайне тяжелое", - отметил он.
Кисида подчеркнул, что "столь варварское нападение было совершено во время предвыборной кампании, что является основой демократического строя, и не может никогда быть прощено".
"Я осуждаю это самым решительным образом", - добавил глава японского правительства.
Комментируя организацию мер безопасности бывшего премьера, Кисида заявил, что "хотел бы верить в то, что по мерам безопасности было сделано все возможное, но будет проведена проверка еще раз".
"Личность преступника и подробности произошедшего до конца не выявлены. Очень важно провести детальное расследование в будущем", - добавил он.
Нападение на Синдзо Абэ
было совершено около 11.30 по местному времени (05.30 мск) в японском городе Нара во время его уличного выступления. По данным японских СМИ со ссылкой на правоохранительные органы и источники в правящей Либерально-демократической партии, в Абэ дважды стреляли сзади. Политик упал после второго выстрела.
Полиция сообщила, что сразу после ранения Абэ был в сознании, но затем, в процессе транспортировки, его состояние стало критическим "с остановкой сердца и легких".
В настоящее время Синдзо Абэ находится в больнице Университета префектуры Нара. В ходе нападения получил огнестрельное ранение в шею справа, после чего там наблюдалось кровотечение. Кроме этого, кровотечение было зафиксировано в области груди слева.
На месте был задержан 41-летний Тэцуя Ямагами. При задержании сопротивления он не оказывал. Спустя некоторое время он был арестован по обвинению в покушении на убийство. Японские СМИ сообщают, что Ямагами в течение трех лет до 2005 года служил в морских силах самообороны страны. Род занятий в настоящее время неизвестен.