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После покушения экс-премьер Японии Абэ был в сознании, откликался на речь
После покушения экс-премьер Японии Абэ был в сознании, откликался на речь - РИА Новости, 08.07.2022
После покушения экс-премьер Японии Абэ был в сознании, откликался на речь
Согласно данным полиции, бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ после покушения сначала был в сознании, откликался на речь, передает телеканал NHK. РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T07:36
2022-07-08T07:36
2022-07-08T07:36
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покушение на экс-премьера японии синдзо абэ
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ТОКИО, 8 июл — РИА Новости. Согласно данным полиции, бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ после покушения сначала был в сознании, откликался на речь, передает телеканал NHK.На экс-премьера Абэ утром в пятницу было совершено покушение. Он ранен. По свидетельствам очевидцев, было два выстрела; Абэ упал после второго. Злоумышленник стрелял сзади. Абэ получил ранение в грудь с левой стороны.Полиция сообщила, что сразу после ранения Абэ был в сознании, но затем, в процессе транспортировки, его состояние стало критическим "с остановкой сердца и легких".В настоящее время Синдзо Абэ находится в больнице Университета префектуры Нара.
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РИА Новости
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РИА Новости
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в мире, синдзо абэ, нара (город), япония, токио, покушение на экс-премьера японии синдзо абэ
После покушения экс-премьер Японии Абэ был в сознании, откликался на речь
Полиция Японии: после покушения экс-премьер Абэ был в сознании, откликался на речь