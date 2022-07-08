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После покушения экс-премьер Японии Абэ был в сознании, откликался на речь

После покушения экс-премьер Японии Абэ был в сознании, откликался на речь - РИА Новости, 08.07.2022

После покушения экс-премьер Японии Абэ был в сознании, откликался на речь

Согласно данным полиции, бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ после покушения сначала был в сознании, откликался на речь, передает телеканал NHK. РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T07:36

2022-07-08T07:36

2022-07-08T07:36

в мире

синдзо абэ

нара (город)

япония

токио

покушение на экс-премьера японии синдзо абэ

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ТОКИО, 8 июл — РИА Новости. Согласно данным полиции, бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ после покушения сначала был в сознании, откликался на речь, передает телеканал NHK.На экс-премьера Абэ утром в пятницу было совершено покушение. Он ранен. По свидетельствам очевидцев, было два выстрела; Абэ упал после второго. Злоумышленник стрелял сзади. Абэ получил ранение в грудь с левой стороны.Полиция сообщила, что сразу после ранения Абэ был в сознании, но затем, в процессе транспортировки, его состояние стало критическим "с остановкой сердца и легких".В настоящее время Синдзо Абэ находится в больнице Университета префектуры Нара.

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