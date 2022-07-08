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В больнице Университета Нары подтвердили, что Абэ находится у них
В больнице Университета Нары подтвердили, что Абэ находится у них - РИА Новости, 08.07.2022
В больнице Университета Нары подтвердили, что Абэ находится у них
В больнице Университета префектуры Нара подтвердили РИА Новости, что экс-премьер-министр Японии Синдзо Абэ, на которого было совершено покушение, доставлен к... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T07:29
2022-07-08T07:29
2022-07-08T09:09
в мире
синдзо абэ
япония
токио
нара (город)
покушение на экс-премьера японии синдзо абэ
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ТОКИО, 8 июл — РИА Новости, Ксения Нака. В больнице Университета префектуры Нара подтвердили РИА Новости, что экс-премьер-министр Японии Синдзо Абэ, на которого было совершено покушение, доставлен к ним.В настоящее время его состояние оценивается как критическое состояние "остановки сердца и легких".На экс-премьер-министра Японии Синдзо Абэ утром в пятницу было совершено покушение. Он ранен. По свидетельствам очевидцев, было два выстрела; Абэ упал после второго. Злоумышленник стрелял сзади. Абэ получил ранение в грудь с левой стороны.
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РИА Новости
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РИА Новости
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в мире, синдзо абэ, япония, токио, нара (город), покушение на экс-премьера японии синдзо абэ
07:29 08.07.2022 (обновлено: 09:09 08.07.2022)
В больнице Университета Нары подтвердили, что Абэ находится у них
У бывшего премьера Японии Синдзо Абэ зафиксировали остановку работы сердца и легких