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В больнице Университета Нары подтвердили, что Абэ находится у них - РИА Новости, 08.07.2022
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В больнице Университета Нары подтвердили, что Абэ находится у них
В больнице Университета Нары подтвердили, что Абэ находится у них - РИА Новости, 08.07.2022
В больнице Университета Нары подтвердили, что Абэ находится у них
В больнице Университета префектуры Нара подтвердили РИА Новости, что экс-премьер-министр Японии Синдзо Абэ, на которого было совершено покушение, доставлен к... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T07:29
2022-07-08T09:09
в мире
синдзо абэ
япония
токио
нара (город)
покушение на экс-премьера японии синдзо абэ
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ТОКИО, 8 июл — РИА Новости, Ксения Нака. В больнице Университета префектуры Нара подтвердили РИА Новости, что экс-премьер-министр Японии Синдзо Абэ, на которого было совершено покушение, доставлен к ним.В настоящее время его состояние оценивается как критическое состояние "остановки сердца и легких".На экс-премьер-министра Японии Синдзо Абэ утром в пятницу было совершено покушение. Он ранен. По свидетельствам очевидцев, было два выстрела; Абэ упал после второго. Злоумышленник стрелял сзади. Абэ получил ранение в грудь с левой стороны.
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в мире, синдзо абэ, япония, токио, нара (город), покушение на экс-премьера японии синдзо абэ
07:29 08.07.2022 (обновлено: 09:09 08.07.2022)
 
В больнице Университета Нары подтвердили, что Абэ находится у них

У бывшего премьера Японии Синдзо Абэ зафиксировали остановку работы сердца и легких

© AFP 2022 / JIJI PRESSСотрудники экстренных служб на месте покушения на экс-премьера Японии Синдзо Абэ
Сотрудники экстренных служб на месте покушения на экс-премьера Японии Синдзо Абэ - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© AFP 2022 / JIJI PRESS
Сотрудники экстренных служб на месте покушения на экс-премьера Японии Синдзо Абэ
Читать ria.ru в
ТОКИО, 8 июл — РИА Новости, Ксения Нака. В больнице Университета префектуры Нара подтвердили РИА Новости, что экс-премьер-министр Японии Синдзо Абэ, на которого было совершено покушение, доставлен к ним.

"Да, экс-премьер-министр уже доставлен", — сказала представитель пресс-службы корреспонденту РИА Новости.

В настоящее время его состояние оценивается как критическое состояние "остановки сердца и легких".
На экс-премьер-министра Японии Синдзо Абэ утром в пятницу было совершено покушение. Он ранен. По свидетельствам очевидцев, было два выстрела; Абэ упал после второго. Злоумышленник стрелял сзади. Абэ получил ранение в грудь с левой стороны.
 
В миреСиндзо АбэЯпонияТокиоНара (город)Покушение на экс-премьера Японии Синдзо Абэ
 
 
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