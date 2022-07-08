https://ria.ru/20220708/abe-1801107319.html

В больнице Университета Нары подтвердили, что Абэ находится у них

В больнице Университета Нары подтвердили, что Абэ находится у них - РИА Новости, 08.07.2022

В больнице Университета Нары подтвердили, что Абэ находится у них

В больнице Университета префектуры Нара подтвердили РИА Новости, что экс-премьер-министр Японии Синдзо Абэ, на которого было совершено покушение, доставлен к... РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T07:29

2022-07-08T07:29

2022-07-08T09:09

в мире

синдзо абэ

япония

токио

нара (город)

покушение на экс-премьера японии синдзо абэ

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ТОКИО, 8 июл — РИА Новости, Ксения Нака. В больнице Университета префектуры Нара подтвердили РИА Новости, что экс-премьер-министр Японии Синдзо Абэ, на которого было совершено покушение, доставлен к ним.В настоящее время его состояние оценивается как критическое состояние "остановки сердца и легких".На экс-премьер-министра Японии Синдзо Абэ утром в пятницу было совершено покушение. Он ранен. По свидетельствам очевидцев, было два выстрела; Абэ упал после второго. Злоумышленник стрелял сзади. Абэ получил ранение в грудь с левой стороны.

япония

токио

нара (город)

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