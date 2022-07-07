https://ria.ru/20220707/zyuganov-1801082210.html

Зюганов попросил Путина вернуться к теме амнистии "некоторых товарищей"

Зюганов попросил Путина вернуться к теме амнистии "некоторых товарищей" - РИА Новости, 07.07.2022

Зюганов попросил Путина вернуться к теме амнистии "некоторых товарищей"

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой вернуться к вопросу об "амнистии некоторых товарищей", о чем ранее он... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T21:46

2022-07-07T21:46

2022-07-07T22:42

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой вернуться к вопросу об "амнистии некоторых товарищей", о чем ранее он передавал записку.Ранее Зюганов попросил президента провести амнистию, освободив из заключения ветеранов, ликвидаторов чернобыльской аварии, пожилых, беременных женщин, тяжелобольных и инвалидов, а также осужденных по статьям за неоднократные нарушения на митингах и оскорбление религиозных чувств верующих."Обращаюсь к вам вернуться к той записке, в том числе и по амнистии некоторых наших товарищей, которые попали под наказание. Я считаю, это незаконно, поручите ещё раз вернуться", - сказал Зюганов во время встречи президента с руководителями думских фракций.Он пояснил РИА Новости, что говорил о сыне бывшего губернатора Иркутской области Сергея Левченко Андрее, который находится в заключении, бывшем депутате Госдумы Валерии Рашкине, который получил условный срок за незаконную охоту, и утратившем мандат депутата Саратовской облдумы Николае Бондаренко, а также о ряде других случаев.В январе Генпрокуратура РФ заявила, что направила в суд Иркутска уголовное дело о картельном сговоре, в результате которого участники, среди которых Андрей Левченко, по версии следствия, незаконно заработали почти миллиард рублей. Депутата от КПРФ Рашкина Госдума 25 мая лишила мандата в связи с вступлением в силу в отношении него обвинительного приговора Калининского районного суда Саратовской области по делу о незаконной охоте. Депутат был приговорен к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года и запретом охотиться еще на два. Депутаты Саратовской областной думы 28 февраля этого года лишили Бондаренко депутатского мандата из-за предоставления им заведомо неполной декларации о доходах за 2020 год. Сам Бондаренко считает, что исполнял требования закона.

https://ria.ru/20220707/zyuganov-1801072769.html

https://ria.ru/20210925/kprf-1751795724.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, кпрф, геннадий зюганов, валерий рашкин, николай бондаренко, андрей левченко, иркутская область, россия, иркутск, генеральная прокуратура рф, госдума рф, саратовская областная дума