21:46 07.07.2022 (обновлено: 22:42 07.07.2022)
Зюганов попросил Путина вернуться к теме амнистии "некоторых товарищей"
Лидер КПРФ Зюганов попросил Путина вернуться к вопросу об амнистии "некоторых товарищей"
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов. Архивное фото
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой вернуться к вопросу об "амнистии некоторых товарищей", о чем ранее он передавал записку.
Ранее Зюганов попросил президента провести амнистию, освободив из заключения ветеранов, ликвидаторов чернобыльской аварии, пожилых, беременных женщин, тяжелобольных и инвалидов, а также осужденных по статьям за неоднократные нарушения на митингах и оскорбление религиозных чувств верующих.
"Обращаюсь к вам вернуться к той записке, в том числе и по амнистии некоторых наших товарищей, которые попали под наказание. Я считаю, это незаконно, поручите ещё раз вернуться", - сказал Зюганов во время встречи президента с руководителями думских фракций.
Он пояснил РИА Новости, что говорил о сыне бывшего губернатора Иркутской области Сергея Левченко Андрее, который находится в заключении, бывшем депутате Госдумы Валерии Рашкине, который получил условный срок за незаконную охоту, и утратившем мандат депутата Саратовской облдумы Николае Бондаренко, а также о ряде других случаев.
"Говорил о том, что в принципе у нас почти 400 человек были наказаны. Сын Левченко, Рашкину впаяли, Бондаренко исключили из Саратовской думы. Официально писал письмо и просил разобраться, еще раз вернемся к этому. Там был целый перечень. Говорил (на встрече) в целом, все смотреть", - сообщил лидер КПРФ.
В январе Генпрокуратура РФ заявила, что направила в суд Иркутска уголовное дело о картельном сговоре, в результате которого участники, среди которых Андрей Левченко, по версии следствия, незаконно заработали почти миллиард рублей. Депутата от КПРФ Рашкина Госдума 25 мая лишила мандата в связи с вступлением в силу в отношении него обвинительного приговора Калининского районного суда Саратовской области по делу о незаконной охоте. Депутат был приговорен к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года и запретом охотиться еще на два. Депутаты Саратовской областной думы 28 февраля этого года лишили Бондаренко депутатского мандата из-за предоставления им заведомо неполной декларации о доходах за 2020 год. Сам Бондаренко считает, что исполнял требования закона.
25 сентября 2021, 18:14Путин ответил на просьбу Зюганова освободить сына экс-губернатора Левченко