https://ria.ru/20220707/zapiska-1800928182.html

Москвич нашел в купленной мебели записку с просьбой о помощи

Москвич нашел в купленной мебели записку с просьбой о помощи - РИА Новости, 07.07.2022

Москвич нашел в купленной мебели записку с просьбой о помощи

Мужчина приобрел мебель в московском торговом центре и нашел в коробке записку с просьбой о помощи, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T14:00

2022-07-07T14:00

2022-07-07T14:51

москва

происшествия

удмуртская республика (удмуртия)

воткинск

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Мужчина приобрел мебель в московском торговом центре и нашел в коробке записку с просьбой о помощи, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Накануне в полицию обратился мужчина. По его словам, он купил мебель в одном из торговых центров в Москве. В коробке из-под мебели из фабрики удмуртского Воткинска он нашел записку, в которой некий Иван сообщает, что его держат в заложниках."Обнаружена записка, в которой содержится просьба о спасении, так как людей удерживают в заложниках. Правоохранители проводят проверку", - рассказал источник."По данным публикациям полиция организовала проверку", - сказали РИА Новости в пресс-службе МВД по Удмуртии.

https://ria.ru/20211108/sud-1758058527.html

москва

удмуртская республика (удмуртия)

воткинск

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, происшествия, удмуртская республика (удмуртия), воткинск