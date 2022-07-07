https://ria.ru/20220707/zapiska-1800928182.html
Москвич нашел в купленной мебели записку с просьбой о помощи
Москвич нашел в купленной мебели записку с просьбой о помощи - РИА Новости, 07.07.2022
Москвич нашел в купленной мебели записку с просьбой о помощи
Мужчина приобрел мебель в московском торговом центре и нашел в коробке записку с просьбой о помощи, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T14:00
2022-07-07T14:00
2022-07-07T14:51
москва
происшествия
удмуртская республика (удмуртия)
воткинск
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Мужчина приобрел мебель в московском торговом центре и нашел в коробке записку с просьбой о помощи, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Накануне в полицию обратился мужчина. По его словам, он купил мебель в одном из торговых центров в Москве. В коробке из-под мебели из фабрики удмуртского Воткинска он нашел записку, в которой некий Иван сообщает, что его держат в заложниках."Обнаружена записка, в которой содержится просьба о спасении, так как людей удерживают в заложниках. Правоохранители проводят проверку", - рассказал источник."По данным публикациям полиция организовала проверку", - сказали РИА Новости в пресс-службе МВД по Удмуртии.
https://ria.ru/20211108/sud-1758058527.html
москва
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, происшествия, удмуртская республика (удмуртия), воткинск
14:00 07.07.2022 (обновлено: 14:51 07.07.2022)
Москвич нашел в купленной мебели записку с просьбой о помощи
Москвич обратился в полицию из-за найденной в купленной мебели записки с просьбой о помощи