Рейтинг@Mail.ru
Москвич нашел в купленной мебели записку с просьбой о помощи - РИА Новости, 07.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220707/zapiska-1800928182.html
Москвич нашел в купленной мебели записку с просьбой о помощи
Москвич нашел в купленной мебели записку с просьбой о помощи - РИА Новости, 07.07.2022
Москвич нашел в купленной мебели записку с просьбой о помощи
Мужчина приобрел мебель в московском торговом центре и нашел в коробке записку с просьбой о помощи, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T14:00
2022-07-07T14:51
москва
происшествия
удмуртская республика (удмуртия)
воткинск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Мужчина приобрел мебель в московском торговом центре и нашел в коробке записку с просьбой о помощи, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Накануне в полицию обратился мужчина. По его словам, он купил мебель в одном из торговых центров в Москве. В коробке из-под мебели из фабрики удмуртского Воткинска он нашел записку, в которой некий Иван сообщает, что его держат в заложниках."Обнаружена записка, в которой содержится просьба о спасении, так как людей удерживают в заложниках. Правоохранители проводят проверку", - рассказал источник."По данным публикациям полиция организовала проверку", - сказали РИА Новости в пресс-службе МВД по Удмуртии.
https://ria.ru/20211108/sud-1758058527.html
москва
удмуртская республика (удмуртия)
воткинск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_136:0:2264:1596_1920x0_80_0_0_7ec4baaad30a90dcef135862b10a97d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, происшествия, удмуртская республика (удмуртия), воткинск
14:00 07.07.2022 (обновлено: 14:51 07.07.2022)
 
Москвич нашел в купленной мебели записку с просьбой о помощи

Москвич обратился в полицию из-за найденной в купленной мебели записки с просьбой о помощи

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Полиция. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Мужчина приобрел мебель в московском торговом центре и нашел в коробке записку с просьбой о помощи, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Накануне в полицию обратился мужчина. По его словам, он купил мебель в одном из торговых центров в Москве. В коробке из-под мебели из фабрики удмуртского Воткинска он нашел записку, в которой некий Иван сообщает, что его держат в заложниках.
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
8 ноября 2021, 14:08
В Кузбассе женщина, привязывавшая внука к мебели, пойдет под суд
"Обнаружена записка, в которой содержится просьба о спасении, так как людей удерживают в заложниках. Правоохранители проводят проверку", - рассказал источник.
"По данным публикациям полиция организовала проверку", - сказали РИА Новости в пресс-службе МВД по Удмуртии.
 
МоскваПроисшествияУдмуртская Республика (Удмуртия)Воткинск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала