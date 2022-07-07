https://ria.ru/20220707/wargaming-1801036848.html

Разработчик World of Tanks продал свой бизнес в России и Белоруссии

Разработчик World of Tanks продал свой бизнес в России и Белоруссии - РИА Новости, 07.07.2022

Разработчик World of Tanks продал свой бизнес в России и Белоруссии

Компания Wargaming, разработавшая популярные компьютерные игры World of Tanks и World of Warships, продала бизнес в Белоруссии и России, сообщило... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T18:30

2022-07-07T18:30

2022-07-07T18:36

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технологии

белоруссия

россия

кипр

world of tanks

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МИНСК, 7 июл – РИА Новости. Компания Wargaming, разработавшая популярные компьютерные игры World of Tanks и World of Warships, продала бизнес в Белоруссии и России, сообщило интернет-издание dev.by, пишущее о белорусской IT-сфере.В апреле Wargaming, штаб-квартира которой находится на Кипре, объявила об уходе из России и Белоруссии. Согласно заявлению, компания с 31 марта передала свой игровой бизнес в России и Белоруссии под управление российского разработчика видеоигр Lesta Studio, который больше не связан с Wargaming. Эта компания базируется в Санкт-Петербурге."Wargaming продал бизнес в Беларуси и России. Новый владелец белорусского СООО "Гейм стрим" и российского ООО "Леста" теперь Малик Хатажаев", - говорится в сообщении.По данным интернет-ресурса, изменения произошли 1 июля: кипрская компания "Варгейминг Груп Лимитед" теперь не владеет долями в белорусской компании "Гейм стрим", основным собственником (91,84% долей) является гражданин РФ Малик Хатажаев, бывший гендиректор российской компании "Леста". Хатажаев с 28 июня стал единственным владельцем "Леста".

https://ria.ru/20220707/it-1800990229.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, технологии, белоруссия, россия, кипр, world of tanks