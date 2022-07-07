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Генпрокурор Британии не исключила своего выдвижения на пост премьера - РИА Новости, 07.07.2022
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Генпрокурор Британии не исключила своего выдвижения на пост премьера
Генпрокурор Британии не исключила своего выдвижения на пост премьера - РИА Новости, 07.07.2022
Генпрокурор Британии не исключила своего выдвижения на пост премьера
Генпрокурор Великобритании Суэлла Браверман заявила в эфире телеканала ITV, что премьер-министр страны Борис Джонсон должен уйти в отставку, при этом она не... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T01:39
2022-07-07T01:39
в мире
великобритания
борис джонсон
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Генпрокурор Великобритании Суэлла Браверман заявила в эфире телеканала ITV, что премьер-министр страны Борис Джонсон должен уйти в отставку, при этом она не исключает, что сама может в будущем баллотироваться на его пост.Отвечая на вопрос по поводу возможного выдвижения на пост премьер-министра, Браверман сказала: "Да, буду... Нахождение на посту премьер-министра было бы величайшей честью, поэтому, да, я попробую".В среду британский министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Майкл Гоув призвал Джонсона уйти в отставку. В ответ Джонсон заявил членам кабинета министров, что не уйдет в отставку, поскольку считает, что это может привести к политической нестабильности.На прошлой неделе сообщалось, что бывший замглавы британского МИД по делам Европы и США Кристофер Пинчер ранее устроил пьяный дебош в одном из лондонских клубов. Ряд политиков утверждал, что Джонсон назначил Пинчера на должность заместителя координатора парламентской фракции консерваторов, хотя знал о его небезупречном прошлом. Джонсон выступил с извинениями и признал, что, "оглядываясь назад, он поступил неправильно", однако за признанием последовала череда отставок из-за недоверия премьеру.
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в мире, великобритания, борис джонсон
01:39 07.07.2022
 
Генпрокурор Британии не исключила своего выдвижения на пост премьера

Генпрокурор Британии Браверман не исключила своего выдвижения на пост премьер-министра

© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкЛондон
Лондон - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Генпрокурор Великобритании Суэлла Браверман заявила в эфире телеканала ITV, что премьер-министр страны Борис Джонсон должен уйти в отставку, при этом она не исключает, что сама может в будущем баллотироваться на его пост.

"Я действительно думаю, что премьер-министру пришло время уйти в отставку", — заявила Браверман.

Отвечая на вопрос по поводу возможного выдвижения на пост премьер-министра, Браверман сказала: "Да, буду... Нахождение на посту премьер-министра было бы величайшей честью, поэтому, да, я попробую".
В среду британский министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Майкл Гоув призвал Джонсона уйти в отставку. В ответ Джонсон заявил членам кабинета министров, что не уйдет в отставку, поскольку считает, что это может привести к политической нестабильности.
На прошлой неделе сообщалось, что бывший замглавы британского МИД по делам Европы и США Кристофер Пинчер ранее устроил пьяный дебош в одном из лондонских клубов. Ряд политиков утверждал, что Джонсон назначил Пинчера на должность заместителя координатора парламентской фракции консерваторов, хотя знал о его небезупречном прошлом. Джонсон выступил с извинениями и признал, что, "оглядываясь назад, он поступил неправильно", однако за признанием последовала череда отставок из-за недоверия премьеру.
Лондон - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
01:00
Замминистра здравоохранения Британии подал в отставку
 
В миреВеликобританияБорис Джонсон
 
 
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