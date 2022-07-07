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Генпрокурор Британии не исключила своего выдвижения на пост премьера

Генпрокурор Британии не исключила своего выдвижения на пост премьера - РИА Новости, 07.07.2022

Генпрокурор Британии не исключила своего выдвижения на пост премьера

Генпрокурор Великобритании Суэлла Браверман заявила в эфире телеканала ITV, что премьер-министр страны Борис Джонсон должен уйти в отставку, при этом она не... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T01:39

2022-07-07T01:39

2022-07-07T01:39

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великобритания

борис джонсон

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Генпрокурор Великобритании Суэлла Браверман заявила в эфире телеканала ITV, что премьер-министр страны Борис Джонсон должен уйти в отставку, при этом она не исключает, что сама может в будущем баллотироваться на его пост.Отвечая на вопрос по поводу возможного выдвижения на пост премьер-министра, Браверман сказала: "Да, буду... Нахождение на посту премьер-министра было бы величайшей честью, поэтому, да, я попробую".В среду британский министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Майкл Гоув призвал Джонсона уйти в отставку. В ответ Джонсон заявил членам кабинета министров, что не уйдет в отставку, поскольку считает, что это может привести к политической нестабильности.На прошлой неделе сообщалось, что бывший замглавы британского МИД по делам Европы и США Кристофер Пинчер ранее устроил пьяный дебош в одном из лондонских клубов. Ряд политиков утверждал, что Джонсон назначил Пинчера на должность заместителя координатора парламентской фракции консерваторов, хотя знал о его небезупречном прошлом. Джонсон выступил с извинениями и признал, что, "оглядываясь назад, он поступил неправильно", однако за признанием последовала череда отставок из-за недоверия премьеру.

https://ria.ru/20220707/otstavka-1800826142.html

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в мире, великобритания, борис джонсон