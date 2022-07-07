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МИД Украины: ни один россиянин за неделю не подал заявку на оформление визы - РИА Новости, 07.07.2022
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МИД Украины: ни один россиянин за неделю не подал заявку на оформление визы
МИД Украины: ни один россиянин за неделю не подал заявку на оформление визы - РИА Новости, 07.07.2022
МИД Украины: ни один россиянин за неделю не подал заявку на оформление визы
Заявок на получение украинской визы от россиян за первую неделю после введения Киевом визового режима не поступало, но было около 100 звонков с просьбой... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T22:13
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владимир зеленский
россия
украина
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Заявок на получение украинской визы от россиян за первую неделю после введения Киевом визового режима не поступало, но было около 100 звонков с просьбой разъяснить правила въезда, сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.Украина с 1 июля ввела визовый режим с Россией. Граждане РФ могут оформить украинские визы в визовых центрах VFS Global в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Самаре.В российском МИД РИА Новости ранее заявляли, что получили соответствующую ноту о визовом режиме от властей Украины, но со своей стороны продолжают соблюдать соглашения о безвизовых и трансграничных поездках. Решение о возможных ответных мерах будет приниматься исходя из российских национальных интересов и с учётом гуманитарной составляющей.Владимир Зеленский 24 февраля в свете операции России на Украине сообщил, что Киев разорвал дипломатические отношения с РФ.
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владимир зеленский, россия, украина, киев
22:13 07.07.2022
 
МИД Украины: ни один россиянин за неделю не подал заявку на оформление визы

Глава МИД Украины Кулеба: ни один россиянин за неделю не подал заявку на оформление визы

© Depositphotos / yuliasverdlovaphoto.gmail.comРоссийский паспорт
Российский паспорт - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© Depositphotos / yuliasverdlovaphoto.gmail.com
Российский паспорт. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Заявок на получение украинской визы от россиян за первую неделю после введения Киевом визового режима не поступало, но было около 100 звонков с просьбой разъяснить правила въезда, сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Украина с 1 июля ввела визовый режим с Россией. Граждане РФ могут оформить украинские визы в визовых центрах VFS Global в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Самаре.
"За семь дней действия визового режима на всю Россию не нашлось ни одного гражданина, который подал бы на получение украинской визы. Было более 100 звонков в МИД, посольство Украины от граждан РФ с просьбой разъяснить правила въезда, как получить визу. Но ни одной заявки не было", - сказал в эфире всеукраинского телемарафона Кулеба.
В российском МИД РИА Новости ранее заявляли, что получили соответствующую ноту о визовом режиме от властей Украины, но со своей стороны продолжают соблюдать соглашения о безвизовых и трансграничных поездках. Решение о возможных ответных мерах будет приниматься исходя из российских национальных интересов и с учётом гуманитарной составляющей.
Владимир Зеленский 24 февраля в свете операции России на Украине сообщил, что Киев разорвал дипломатические отношения с РФ.
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