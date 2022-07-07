https://ria.ru/20220707/viza-1801085704.html

МИД Украины: ни один россиянин за неделю не подал заявку на оформление визы

МИД Украины: ни один россиянин за неделю не подал заявку на оформление визы - РИА Новости, 07.07.2022

МИД Украины: ни один россиянин за неделю не подал заявку на оформление визы

Заявок на получение украинской визы от россиян за первую неделю после введения Киевом визового режима не поступало, но было около 100 звонков с просьбой... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T22:13

2022-07-07T22:13

2022-07-07T22:13

владимир зеленский

россия

украина

киев

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Заявок на получение украинской визы от россиян за первую неделю после введения Киевом визового режима не поступало, но было около 100 звонков с просьбой разъяснить правила въезда, сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.Украина с 1 июля ввела визовый режим с Россией. Граждане РФ могут оформить украинские визы в визовых центрах VFS Global в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Самаре.В российском МИД РИА Новости ранее заявляли, что получили соответствующую ноту о визовом режиме от властей Украины, но со своей стороны продолжают соблюдать соглашения о безвизовых и трансграничных поездках. Решение о возможных ответных мерах будет приниматься исходя из российских национальных интересов и с учётом гуманитарной составляющей.Владимир Зеленский 24 февраля в свете операции России на Украине сообщил, что Киев разорвал дипломатические отношения с РФ.

https://ria.ru/20190508/1553361243.html

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

владимир зеленский, россия, украина, киев