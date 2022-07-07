13:58 07.07.2022 (обновлено: 14:11 07.07.2022)
На Украине с Россией воюет вся НАТО, заявил Кириенко
Кириенко заявил, что на Украине руками украинцев с Россией воюет вся НАТО
© РИА Новости / Алексей МайшевПервый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко . Архивное фото
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. На территории Украины руками украинцев воюет с Россией все сообщество НАТО, заявил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
"Противостояние на Донбассе, где понятно, что Россия же не с Украиной воет. Мы все это прекрасно понимаем. Просто, к сожалению, на территории Украины часто руками украинцев воюет с нами все сообщество НАТО", - сказал Кириенко на пленарной дискуссии "Новое время - новые правила креативного сектора" в рамках Российской креативной недели.
Он уточнил, что самое важное осознание - что ничего само по себе назад не вернётся, а происходящие изменения в мире необратимы. "А выбор, который у нас с вами есть - это выбор. Мы либо со стороны наблюдаем за этими изменениями, так возможно, но, знаете, с высокой степенью вероятности тогда изменения будут происходить без учета нашего мнения и результат нам может не понравиться. Либо мы ничего не ждём, а сами становимся инициаторами, авторами этих изменений", - подчеркнул Кириенко.