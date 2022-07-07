https://ria.ru/20220707/ukraina-1800927971.html

На Украине с Россией воюет вся НАТО, заявил Кириенко

На Украине с Россией воюет вся НАТО, заявил Кириенко - РИА Новости, 07.07.2022

На Украине с Россией воюет вся НАТО, заявил Кириенко

На территории Украины руками украинцев воюет с Россией все сообщество НАТО, заявил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T13:58

2022-07-07T13:58

2022-07-07T14:11

специальная военная операция на украине

украина

россия

нато

в мире

сергей кириенко

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. На территории Украины руками украинцев воюет с Россией все сообщество НАТО, заявил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко."Противостояние на Донбассе, где понятно, что Россия же не с Украиной воет. Мы все это прекрасно понимаем. Просто, к сожалению, на территории Украины часто руками украинцев воюет с нами все сообщество НАТО", - сказал Кириенко на пленарной дискуссии "Новое время - новые правила креативного сектора" в рамках Российской креативной недели.Он уточнил, что самое важное осознание - что ничего само по себе назад не вернётся, а происходящие изменения в мире необратимы. "А выбор, который у нас с вами есть - это выбор. Мы либо со стороны наблюдаем за этими изменениями, так возможно, но, знаете, с высокой степенью вероятности тогда изменения будут происходить без учета нашего мнения и результат нам может не понравиться. Либо мы ничего не ждём, а сами становимся инициаторами, авторами этих изменений", - подчеркнул Кириенко.

https://ria.ru/20220630/nato-1799209837.html

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Кирилл Волков

украина, россия, нато, в мире, сергей кириенко, ситуация в днр и лнр