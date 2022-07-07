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На Украине с Россией воюет вся НАТО, заявил Кириенко - РИА Новости, 07.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220707/ukraina-1800927971.html
На Украине с Россией воюет вся НАТО, заявил Кириенко
На Украине с Россией воюет вся НАТО, заявил Кириенко - РИА Новости, 07.07.2022
На Украине с Россией воюет вся НАТО, заявил Кириенко
На территории Украины руками украинцев воюет с Россией все сообщество НАТО, заявил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T13:58
2022-07-07T14:11
специальная военная операция на украине
украина
россия
нато
в мире
сергей кириенко
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. На территории Украины руками украинцев воюет с Россией все сообщество НАТО, заявил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко."Противостояние на Донбассе, где понятно, что Россия же не с Украиной воет. Мы все это прекрасно понимаем. Просто, к сожалению, на территории Украины часто руками украинцев воюет с нами все сообщество НАТО", - сказал Кириенко на пленарной дискуссии "Новое время - новые правила креативного сектора" в рамках Российской креативной недели.Он уточнил, что самое важное осознание - что ничего само по себе назад не вернётся, а происходящие изменения в мире необратимы. "А выбор, который у нас с вами есть - это выбор. Мы либо со стороны наблюдаем за этими изменениями, так возможно, но, знаете, с высокой степенью вероятности тогда изменения будут происходить без учета нашего мнения и результат нам может не понравиться. Либо мы ничего не ждём, а сами становимся инициаторами, авторами этих изменений", - подчеркнул Кириенко.
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украина, россия, нато, в мире, сергей кириенко, ситуация в днр и лнр
13:58 07.07.2022 (обновлено: 14:11 07.07.2022)
 
На Украине с Россией воюет вся НАТО, заявил Кириенко

Кириенко заявил, что на Украине руками украинцев с Россией воюет вся НАТО

© РИА Новости / Алексей МайшевПервый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко . Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. На территории Украины руками украинцев воюет с Россией все сообщество НАТО, заявил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
"Противостояние на Донбассе, где понятно, что Россия же не с Украиной воет. Мы все это прекрасно понимаем. Просто, к сожалению, на территории Украины часто руками украинцев воюет с нами все сообщество НАТО", - сказал Кириенко на пленарной дискуссии "Новое время - новые правила креативного сектора" в рамках Российской креативной недели.
Он уточнил, что самое важное осознание - что ничего само по себе назад не вернётся, а происходящие изменения в мире необратимы. "А выбор, который у нас с вами есть - это выбор. Мы либо со стороны наблюдаем за этими изменениями, так возможно, но, знаете, с высокой степенью вероятности тогда изменения будут происходить без учета нашего мнения и результат нам может не понравиться. Либо мы ничего не ждём, а сами становимся инициаторами, авторами этих изменений", - подчеркнул Кириенко.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияНАТОВ миреСергей КириенкоСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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