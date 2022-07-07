10:57 07.07.2022 (обновлено: 12:34 07.07.2022)
Telegraph дал неутешительный прогноз Киеву из-за премьера Британии Джонсона
The Telegraph: Киев должен опасаться отставки премьер-министра Великобритании Джонсона
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Уход Бориса Джонсона с поста премьер-министра Великобритании не только положит конец его политической карьере, но и может негативно сказаться на поддержке Украины Западом, пишет The Telegraph.
Как отметил автор статьи Кон Кафлин, поддержка, которую Джонсон получал от министра обороны Бена Уоллеса и главы британского МИД Лиз Трасс, предполагает, что даже без руководства нынешнего премьер-министра Лондон продолжит играть заметную роль в украинском кризисе.
"Однако преемник Джонсона может не иметь такой склонности к риску или готовности делать все возможное ради Киева", — добавил обозреватель.
В издании также указали на неспособность США выполнять свою традиционную руководящую роль в западном альянсе из-за постоянных оплошностей американского президента Джо Байдена, в то время как Джонсон, напротив, проявил готовность "выставить свою шею".
Джонсон оказался под шквалом критики и перед угрозой потерять свой пост из-за скандала вокруг вечеринок в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна в связи с коронавирусом.
На прошлой неделе стало известно, что бывший замглавы британского МИД по делам Европы и США Кристофер Пинчер ранее устроил пьяный дебош в одном из лондонских клубов. Некоторые политики утверждали, что британский премьер-министр Борис Джонсон назначил Пинчера на должность заместителя координатора парламентской фракции консерваторов, хотя знал о его небезупречном прошлом. Джонсон выступил с извинениями и признал, что, "оглядываясь назад, он поступил неправильно", однако за признанием последовала череда отставок из-за недоверия премьеру.
По меньшей мере 50 чиновников вышли из состава британского правительства из-за недоверия к Джонсону и несогласия с его методами руководства.
Россия уже направила всем странам ноту из-за поставок вооружений Киеву. Министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что любые грузы с оружием для Украины станут законной целью для Вооруженных сил России.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Как подчеркивают в Минобороны, российская армия наносит удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.