https://ria.ru/20220707/tori-1801022370.html
СМИ: глава Минтранса Британии Шаппс намерен бороться за кресло лидера тори
СМИ: глава Минтранса Британии Шаппс намерен бороться за кресло лидера тори - РИА Новости, 07.07.2022
СМИ: глава Минтранса Британии Шаппс намерен бороться за кресло лидера тори
Глава минтранса Британии Грант Шаппс и экс-глава минздрава Саджид Джавид серьезно обдумывают возможность баллотироваться на роль лидера консерваторов, сообщают... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T17:42
2022-07-07T17:42
2022-07-07T17:47
в мире
великобритания
саджид джавид
борис джонсон
отставка премьер-министра великобритании гордона брауна
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149576/00/1495760026_0:219:4256:2613_1920x0_80_0_0_4b25a3e7c285d310c5b91a806f3410e6.jpg
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Глава минтранса Британии Грант Шаппс и экс-глава минздрава Саджид Джавид серьезно обдумывают возможность баллотироваться на роль лидера консерваторов, сообщают СМИ.По данным телеканала Sky News, Шаппс "вероятно, будет выдвигаться на роль лидера".Агентство Блумберг, в свою очередь, сообщает, что серьезно обдумывает такую возможность и первый министр, объявивший о своей отставке за последние дни, Саджид Джавид. Сообщается, что многие парламентарии от консерваторов призывают бывшего министра здравоохранения выдвигаться, он сам пока обсуждает это с коллегами.В четверг об уходе с поста премьера и главы Консервативной партии Великобритании заявил Борис Джонсон, он будет выполнять обязанности до назначения нового главы кабмина.Ранее около 60 членов правительства, в том числе руководители таких ключевых ведомств, как минфин и минздрав, покинули кресла из-за потери доверия к Джонсону.
https://ria.ru/20220707/dzhonson-1800993334.html
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149576/00/1495760026_241:0:4017:2832_1920x0_80_0_0_17d49165f17b9f6123d88c8028158d80.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания, саджид джавид, борис джонсон, отставка премьер-министра великобритании гордона брауна
17:42 07.07.2022 (обновлено: 17:47 07.07.2022)
СМИ: глава Минтранса Британии Шаппс намерен бороться за кресло лидера тори
Sky News: глава Минтранса Британии Грант Шаппс намерен бороться за кресло лидера тори