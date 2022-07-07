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СМИ: глава Минтранса Британии Шаппс намерен бороться за кресло лидера тори - РИА Новости, 07.07.2022
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СМИ: глава Минтранса Британии Шаппс намерен бороться за кресло лидера тори
СМИ: глава Минтранса Британии Шаппс намерен бороться за кресло лидера тори - РИА Новости, 07.07.2022
СМИ: глава Минтранса Британии Шаппс намерен бороться за кресло лидера тори
Глава минтранса Британии Грант Шаппс и экс-глава минздрава Саджид Джавид серьезно обдумывают возможность баллотироваться на роль лидера консерваторов, сообщают... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T17:42
2022-07-07T17:47
в мире
великобритания
саджид джавид
борис джонсон
отставка премьер-министра великобритании гордона брауна
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Глава минтранса Британии Грант Шаппс и экс-глава минздрава Саджид Джавид серьезно обдумывают возможность баллотироваться на роль лидера консерваторов, сообщают СМИ.По данным телеканала Sky News, Шаппс "вероятно, будет выдвигаться на роль лидера".Агентство Блумберг, в свою очередь, сообщает, что серьезно обдумывает такую возможность и первый министр, объявивший о своей отставке за последние дни, Саджид Джавид. Сообщается, что многие парламентарии от консерваторов призывают бывшего министра здравоохранения выдвигаться, он сам пока обсуждает это с коллегами.В четверг об уходе с поста премьера и главы Консервативной партии Великобритании заявил Борис Джонсон, он будет выполнять обязанности до назначения нового главы кабмина.Ранее около 60 членов правительства, в том числе руководители таких ключевых ведомств, как минфин и минздрав, покинули кресла из-за потери доверия к Джонсону.
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в мире, великобритания, саджид джавид, борис джонсон, отставка премьер-министра великобритании гордона брауна
17:42 07.07.2022 (обновлено: 17:47 07.07.2022)
 
СМИ: глава Минтранса Британии Шаппс намерен бороться за кресло лидера тори

Sky News: глава Минтранса Британии Грант Шаппс намерен бороться за кресло лидера тори

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкВестминстерское Аббатство и Биг Бен в Лондоне
Вестминстерское Аббатство и Биг Бен в Лондоне - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© РИА Новости / Александр Вильф
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Вестминстерское Аббатство и Биг Бен в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Глава минтранса Британии Грант Шаппс и экс-глава минздрава Саджид Джавид серьезно обдумывают возможность баллотироваться на роль лидера консерваторов, сообщают СМИ.
По данным телеканала Sky News, Шаппс "вероятно, будет выдвигаться на роль лидера".
Агентство Блумберг, в свою очередь, сообщает, что серьезно обдумывает такую возможность и первый министр, объявивший о своей отставке за последние дни, Саджид Джавид. Сообщается, что многие парламентарии от консерваторов призывают бывшего министра здравоохранения выдвигаться, он сам пока обсуждает это с коллегами.
В четверг об уходе с поста премьера и главы Консервативной партии Великобритании заявил Борис Джонсон, он будет выполнять обязанности до назначения нового главы кабмина.
Ранее около 60 членов правительства, в том числе руководители таких ключевых ведомств, как минфин и минздрав, покинули кресла из-за потери доверия к Джонсону.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время своего обращения возле резиденции на Даунинг-стрит в Лондоне - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
Вчера, 16:44
Правительство хочет установить правила для Джонсона, сообщили СМИ
 
В миреВеликобританияСаджид ДжавидБорис ДжонсонОтставка премьер-министра Великобритании Гордона Брауна
 
 
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