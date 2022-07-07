https://ria.ru/20220707/tori-1801022370.html

СМИ: глава Минтранса Британии Шаппс намерен бороться за кресло лидера тори

СМИ: глава Минтранса Британии Шаппс намерен бороться за кресло лидера тори - РИА Новости, 07.07.2022

СМИ: глава Минтранса Британии Шаппс намерен бороться за кресло лидера тори

Глава минтранса Британии Грант Шаппс и экс-глава минздрава Саджид Джавид серьезно обдумывают возможность баллотироваться на роль лидера консерваторов, сообщают... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T17:42

2022-07-07T17:42

2022-07-07T17:47

в мире

великобритания

саджид джавид

борис джонсон

отставка премьер-министра великобритании гордона брауна

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Глава минтранса Британии Грант Шаппс и экс-глава минздрава Саджид Джавид серьезно обдумывают возможность баллотироваться на роль лидера консерваторов, сообщают СМИ.По данным телеканала Sky News, Шаппс "вероятно, будет выдвигаться на роль лидера".Агентство Блумберг, в свою очередь, сообщает, что серьезно обдумывает такую возможность и первый министр, объявивший о своей отставке за последние дни, Саджид Джавид. Сообщается, что многие парламентарии от консерваторов призывают бывшего министра здравоохранения выдвигаться, он сам пока обсуждает это с коллегами.В четверг об уходе с поста премьера и главы Консервативной партии Великобритании заявил Борис Джонсон, он будет выполнять обязанности до назначения нового главы кабмина.Ранее около 60 членов правительства, в том числе руководители таких ключевых ведомств, как минфин и минздрав, покинули кресла из-за потери доверия к Джонсону.

https://ria.ru/20220707/dzhonson-1800993334.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, великобритания, саджид джавид, борис джонсон, отставка премьер-министра великобритании гордона брауна