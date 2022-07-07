https://ria.ru/20220707/tailand-1800962521.html

Для россиян отдых в Таиланде не подорожает, заявил эксперт

Для россиян отдых в Таиланде не подорожает, заявил эксперт - РИА Новости, 07.07.2022

Для россиян отдых в Таиланде не подорожает, заявил эксперт

Несмотря на заявления властей Таиланда о вероятном повышении цен на отдых в стране, для россиян, благодаря укреплению рубля и значительному ослаблению местной... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T15:38

2022-07-07T15:38

2022-07-07T15:43

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Несмотря на заявления властей Таиланда о вероятном повышении цен на отдых в стране, для россиян, благодаря укреплению рубля и значительному ослаблению местной валюты, путешествие может обойдись даже дешевле, чем в доковидный период, рассказал РИА Новости генеральный менеджер тайской принимающей компании "Илвес тур" Виктор Кривенцов.По его мнению, Таиланд не является направлением исключительно для "дорогого" туриста и не планирует им стать. "Да это и невозможно в огромной стране с сотнями объектов размещения, подавляющее большинство которых вовсе не пятизвездочные отели, а рассчитаны как раз на средний класс", – добавил он.Кривенцов пояснил, что Таиланд – страна со свободной экономикой, государство здесь не владеет инструментами для регулирования цен на размещение. "В Таиланде все определяется соотношением спроса и предложения", – сказал собеседник агентства.Он отметил, что местная отельная индустрия в условиях роста цен на энергоносители, авиаперевозку и продукты питания, достаточно медленно и тяжело восстанавливается после ковидного кризиса. "Спрос даже близко не приблизился, и в обозримом будущем вряд ли приблизится, к доковидным показателям. В такой ситуации ни одно правительство не сможет заставить отельера поднять цены в ущерб своему бизнесу", –заключил он.В начале июля СМИ со ссылкой на вице-премьера Таиланда сообщали, что власти призвали тайских отельеров воздержаться от предоставления больших скидок для привлечения туристов и вместо этого сосредоточиться на повышении ценности страны как туристического направления премиум-класса.

https://ria.ru/20211110/pkhuket-1756798461.html

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новости - туризм, таиланд, коронавирус covid-19, туризм, отдых на море