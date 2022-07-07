https://ria.ru/20220707/sud-1801026606.html

Суд признал законным приговор экс-депутату Резнику за хранение марихуаны

Суд признал законным приговор экс-депутату Резнику за хранение марихуаны - РИА Новости, 07.07.2022

Суд признал законным приговор экс-депутату Резнику за хранение марихуаны

Горсуд Петербурга признал законным приговор Октябрьского районного суда бывшему депутату Законодательного собрания города Максиму Резнику, которому назначили 5... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T17:52

2022-07-07T17:52

2022-07-07T17:58

санкт-петербург

происшествия

максим резник

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июл - РИА Новости. Горсуд Петербурга признал законным приговор Октябрьского районного суда бывшему депутату Законодательного собрания города Максиму Резнику, которому назначили 5 месяцев колонии-поселения за хранение марихуаны, сообщили в объединенной пресс-службе судов.Ранее суд счел наказание Резника отбытым, так как во время предварительного следствия он находился под домашним арестом."Суд апелляционной инстанции оставил приговор районного суда без изменений", - говорится в сообщении пресс-службы судов Петербурга.Жалобу на приговор подал сам Резник, он и его защитник просили отменить приговор и вынести оправдательное решение. Прокурор полагал, как отмечает пресс-служба судов, что приговор является законным и обоснованным, просил оставить его без изменения.По данным следствия, Резник не позднее 9 марта 2021 года в Петербурге незаконно приобрел и хранил у себя для личного потребления марихуану массой 18,2 грамма. Гособвинение в прениях запросило для Резника год колонии-поселения, экс-депутат вину не признал.Резник был задержан в июне 2021 года после обыска в квартире его дальнего родственника, суд отправил его под домашний арест.

https://ria.ru/20220414/reznik-1783599515.html

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

санкт-петербург, происшествия, максим резник