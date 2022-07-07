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Суд признал законным приговор экс-депутату Резнику за хранение марихуаны - РИА Новости, 07.07.2022
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Суд признал законным приговор экс-депутату Резнику за хранение марихуаны
Суд признал законным приговор экс-депутату Резнику за хранение марихуаны - РИА Новости, 07.07.2022
Суд признал законным приговор экс-депутату Резнику за хранение марихуаны
Горсуд Петербурга признал законным приговор Октябрьского районного суда бывшему депутату Законодательного собрания города Максиму Резнику, которому назначили 5... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T17:52
2022-07-07T17:58
санкт-петербург
происшествия
максим резник
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июл - РИА Новости. Горсуд Петербурга признал законным приговор Октябрьского районного суда бывшему депутату Законодательного собрания города Максиму Резнику, которому назначили 5 месяцев колонии-поселения за хранение марихуаны, сообщили в объединенной пресс-службе судов.Ранее суд счел наказание Резника отбытым, так как во время предварительного следствия он находился под домашним арестом."Суд апелляционной инстанции оставил приговор районного суда без изменений", - говорится в сообщении пресс-службы судов Петербурга.Жалобу на приговор подал сам Резник, он и его защитник просили отменить приговор и вынести оправдательное решение. Прокурор полагал, как отмечает пресс-служба судов, что приговор является законным и обоснованным, просил оставить его без изменения.По данным следствия, Резник не позднее 9 марта 2021 года в Петербурге незаконно приобрел и хранил у себя для личного потребления марихуану массой 18,2 грамма. Гособвинение в прениях запросило для Резника год колонии-поселения, экс-депутат вину не признал.Резник был задержан в июне 2021 года после обыска в квартире его дальнего родственника, суд отправил его под домашний арест.
https://ria.ru/20220414/reznik-1783599515.html
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санкт-петербург, происшествия, максим резник
17:52 07.07.2022 (обновлено: 17:58 07.07.2022)
 
Суд признал законным приговор экс-депутату Резнику за хранение марихуаны

В Петербурге суд признал законным приговор экс-депутату Резнику за хранение марихуаны

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкДепутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максим Резник
Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максим Резник - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максим Резник. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июл - РИА Новости. Горсуд Петербурга признал законным приговор Октябрьского районного суда бывшему депутату Законодательного собрания города Максиму Резнику, которому назначили 5 месяцев колонии-поселения за хранение марихуаны, сообщили в объединенной пресс-службе судов.
Ранее суд счел наказание Резника отбытым, так как во время предварительного следствия он находился под домашним арестом.
Бывший депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максим Резник - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
14 апреля, 18:58
Экс-депутат заксобрания Петербурга Резник взыскал с СК 30 тысяч рублей
"Суд апелляционной инстанции оставил приговор районного суда без изменений", - говорится в сообщении пресс-службы судов Петербурга.
Жалобу на приговор подал сам Резник, он и его защитник просили отменить приговор и вынести оправдательное решение. Прокурор полагал, как отмечает пресс-служба судов, что приговор является законным и обоснованным, просил оставить его без изменения.
По данным следствия, Резник не позднее 9 марта 2021 года в Петербурге незаконно приобрел и хранил у себя для личного потребления марихуану массой 18,2 грамма. Гособвинение в прениях запросило для Резника год колонии-поселения, экс-депутат вину не признал.
Резник был задержан в июне 2021 года после обыска в квартире его дальнего родственника, суд отправил его под домашний арест.
 
Санкт-ПетербургПроисшествияМаксим Резник
 
 
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