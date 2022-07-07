https://ria.ru/20220707/sud-1800985800.html

Суд 11 июля рассмотрит вопрос о приостановке работы КТК

Суд 11 июля рассмотрит вопрос о приостановке работы КТК - РИА Новости, 07.07.2022

Суд 11 июля рассмотрит вопрос о приостановке работы КТК

Краснодарский краевой суд на заседании 11 июля рассмотрит вопрос о приостановке работы Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) на 30 суток, сообщили... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T16:28

2022-07-07T16:28

2022-07-07T16:28

россия

экономика

новороссийск

черное море

казахстан

краснодарский краевой суд

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Краснодарский краевой суд на заседании 11 июля рассмотрит вопрос о приостановке работы Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) на 30 суток, сообщили журналистам в компании.Во вторник КТК сообщил РИА Новости, что суд в Новороссийске постановил приостановить деятельность компании на 30 суток после обнаружения документарных экологических нарушений. Консорциуму выдали предписание об их устранении до 30 ноября. КТК направил ходатайство о приостановке исполнения решения суда, поскольку такое действие может вызвать неуправляемые процессы и необратимые последствия для производства."Насколько нам известно, заседание Краснодарского краевого суда по ходатайству КТК о приостановлении исполнения постановления Приморского районного суда Новороссийска об административном приостановлении деятельности КТК состоится 11.07.2022 года", - сообщили в компании в четверг.Нефтепроводная система КТК - крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки. Магистральный трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с российским побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал. Пропускная способность нефтепровода - 67 миллионов тонн, к 2023 году ее планируется увеличить примерно до 80 миллионов. По системе КТК Казахстан экспортирует около 80% своей нефти.

https://ria.ru/20220707/kazakhstan-1800937722.html

россия

новороссийск

черное море

казахстан

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, экономика, новороссийск, черное море, казахстан, краснодарский краевой суд