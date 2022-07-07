Суд 11 июля рассмотрит вопрос о приостановке работы КТК
Суд 11 июля рассмотрит приостановку работы Каспийского трубопроводного консорциума
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Краснодарский краевой суд на заседании 11 июля рассмотрит вопрос о приостановке работы Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) на 30 суток, сообщили журналистам в компании.
Во вторник КТК сообщил РИА Новости, что суд в Новороссийске постановил приостановить деятельность компании на 30 суток после обнаружения документарных экологических нарушений. Консорциуму выдали предписание об их устранении до 30 ноября. КТК направил ходатайство о приостановке исполнения решения суда, поскольку такое действие может вызвать неуправляемые процессы и необратимые последствия для производства.
"Насколько нам известно, заседание Краснодарского краевого суда по ходатайству КТК о приостановлении исполнения постановления Приморского районного суда Новороссийска об административном приостановлении деятельности КТК состоится 11.07.2022 года", - сообщили в компании в четверг.
Нефтепроводная система КТК - крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки. Магистральный трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с российским побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал. Пропускная способность нефтепровода - 67 миллионов тонн, к 2023 году ее планируется увеличить примерно до 80 миллионов. По системе КТК Казахстан экспортирует около 80% своей нефти.