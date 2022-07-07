https://ria.ru/20220707/spetsoperatsiya-1801084553.html

Спецоперация, 7 июля: Путин заявил, что на Украине еще не начинали всерьез

Спецоперация, 7 июля: Путин заявил, что на Украине еще не начинали всерьез - РИА Новости, 07.07.2022

Спецоперация, 7 июля: Путин заявил, что на Украине еще не начинали всерьез

В четверг президент РФ Владимир Путин провел встречу с лидерами фракций Госдумы, где заявил, что Россия еще ничего не начинала всерьез на Украине. Он также... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T22:07

2022-07-07T22:07

2022-07-07T22:07

специальная военная операция на украине

борис джонсон

вячеслав володин

владимир зеленский

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россия

сша

войска воздушно-космической обороны

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. В четверг президент РФ Владимир Путин провел встречу с лидерами фракций Госдумы, где заявил, что Россия еще ничего не начинала всерьез на Украине. Он также заявил, что Москва не отказывается от мирных переговоров по Украине, но чем позже они начнутся, тем сложнее будет договариваться.Кроме того, в четверг в отставку ушел "один из главных идеологов войны против России до последнего украинца" - премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.Ход операцииРоссийские истребители Су-35с за сутки сбили два украинских самолета: МиГ-29 в районе Николаева и Су-25 в ДНР, сообщили в четверг в Минобороны РФ. Пункт дислокации наемников в Николаевской области и центр подготовки украинских подразделений в районе Очакова, а также шесть пунктов управления и три склада боеприпасов уничтожены за сутки высокоточным оружием ВКС России.ВКС РФ также поразили в ДНР склады с боеприпасами, где находились до 350 военных Украины. В Минобороны отметили, что на этом фоне военнослужащие 80-й десантно-штурмовой бригады отказываются от участия в боевых действиях и массово дезертируют в тыловые районы.Батальону "Кракен" на Украине было приказано выдвинуться в Покровское, но командование националистов и боевики отказались выполнить приказ, сообщили в Минобороны РФ.В результате ударов российской авиации украинские войска под Соледарском потеряли уже 2,5 тысячи человек. Практически полностью оказалась уничтожена 79-я десантно-штурмовая бригада войск Украины - ее потери превысили 80% численного состава.Ударом высокоточных ракет ВКС России сорвали попытку символической доставки украинскими военными флага на остров Змеиный, часть военнослужащих противника была уничтожена, оставшиеся в живых сбежали.Путин провел встречу с ГосдумойГоворя о спецоперации на Украине в ходе встречи с лидерами фракций Госдумы, Путин заявил, что Россия еще ничего не начинала всерьез. При этом он отметил, что Россия не отказывается от мирных переговоров по Украине, но чем позже они начнутся, тем сложнее будет договариваться.Путин также подчеркнул, что войну в Донбассе развязал коллективный Запад, поддержав антиконституционный вооруженный переворот на Украине в 2014 году, а потом поощряя геноцид людей Донбасса, и что заявления Запада о том, что они хотят воевать до "последнего украинца", являются трагедией для всего украинского народа, но, вероятно, что это неизбежно.Российский президент также отметил, что начало спецоперации РФ на Украине не было связано с укреплением суверенитета, это побочный эффект. Путин добавил, что военные рискуют, защищая Родину, поэтому нужна общенациональная повестка поддержки Вооруженных сил.Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что решение начать спецоперацию предотвратило катастрофу. Он также сообщил, что депутаты считают своим долгом помогать солдатам и офицерам.Джонсон ушел в отставкуПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон в четверг заявил, что уходит в отставку, но заверил, что Лондон продолжит курс на поддержку Украины. После заявления об отставке Джонсон созвонился с Владимиром Зеленским и пообещал, что Лондон будет помогать Киеву в обороне и с "разблокированием" поставок зерна.Зеленский в свете отставки Джонсона выразил уверенность, что политика Великобритании в отношении Украины не изменится. Он также заявил, что что все украинцы грустят из-за новости об уходе Джонсона с поста премьер-министра Великобритании, и назвал его другом.Володин позднее назвал премьер-министра Великобритании одним из главных идеологов войны против России "до последнего украинца", "клоуном, близким другом и покровителем Зеленского". Володин добавил, что Джонсон стоит за обстрелами российских мирных городов - Белгорода, Курска.Спикер Госдумы также заявил, что лидерам европейских государств надо задуматься, к чему приводит политика, подобная проводимой ушедшим в отставку Джонсоном.Новые данные по биолабораториямВ ходе спецоперации был получен итоговый доклад о деятельности агентства США по сокращению военной угрозы (DTRA, является структурным подразделением Пентагона) на Украине, заявил начальник Войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.Согласно полученным данным, США вывезли с Украины национальную коллекцию микроорганизмов. Из полученных в ходе спецоперации документов США следует, что на Украине отсутствовала система охраны опасных патогенов.Основное направление проектов медицинских компаний Black & Veatch и Metabiota, финансируемых сыном президента США Хантером Байденом, были карантинные инфекции, способные нанести ущерб сельскому хозяйству отдельных стран.Есть свидетельства, что компания Metabiota была прикрытием для решения политических задач США и используется американцами для осуществления финансовой деятельности в различных странах, сообщил Кириллов. Он напомнил, что Минобороны РФ неоднократно упоминало о роли представителей демократической партии США в финансировании военно-биологической деятельности на территории Украины и посреднических организациях, которые использовались для этой цели.По его словам, анализы антител у украинских военнопленных могут говорить об их участии в биологической программе США. На брифинге в четверг генерал представил данные о состоянии здоровья добровольно сложивших оружие в ходе спецоперации украинских военнослужащих.Сбор клещей американскими специалистами на Юго-Востоке Украины совпал с ростом их числа в приграничных регионах РФ и ростом заболеваемости клещевым боррелиозом на самой Украине, заявил Кириллов.

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https://ria.ru/20220707/minoborony-1800888807.html

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https://ria.ru/20220707/ukraina-1800951278.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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