Рейтинг@Mail.ru
Нудистов в Сочи могут привлечь к ответственности за мелкое хулиганство - РИА Новости, 07.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
туризм коллаж распопова - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220707/sochi-1800946204.html
Нудистов в Сочи могут привлечь к ответственности за мелкое хулиганство
Нудистов в Сочи могут привлечь к ответственности за мелкое хулиганство - РИА Новости, 07.07.2022
Нудистов в Сочи могут привлечь к ответственности за мелкое хулиганство
Нудисты на пляжах в Сочи могут быть привлечены к ответственности по статье о мелком хулиганстве, заявили РИА Новости в пресс-службе городского УВД. РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T16:02
2022-07-07T16:02
туризм
сочи
новости - туризм
туризм
туристы
море
отдых на море
отдых
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573615764_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_a6e81847058bfd9bf44421f983294a16.jpg
СОЧИ, 7 июл — РИА Новости. Нудисты на пляжах в Сочи могут быть привлечены к ответственности по статье о мелком хулиганстве, заявили РИА Новости в пресс-службе городского УВД."Хотя прямого запрета на это в законодательстве нет, но такие действия могут быть расценены как мелкое хулиганство", — сказал собеседник агентства.Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором возмущенная сочинка рассказывает о девушке, отдыхающей неподалеку топлес. Жительница обеспокоена, что это могут увидеть дети и мужья.На сегодняшний день в Сочи нет официальных пляжей для нудистов. Однако желающие позагорать без одежды находят места в прибрежных отдаленных зонах Лазаревского, Адлерского и Хостинского районов.
https://ria.ru/20220706/plyazhi-1800435287.html
сочи
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Кабанова
Ольга Кабанова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573615764_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_3d7219ea8176f0879cf0b2c3aaffe29c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сочи, новости - туризм, туризм, туристы, море, отдых на море, отдых, полиция
16:02 07.07.2022
 
Нудистов в Сочи могут привлечь к ответственности за мелкое хулиганство

УВД: нудистов на пляжах Сочи могут привлечь к ответственности за мелкое хулиганство

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкОтдыхающая на пляже "Ривьера" в Центральном районе города Сочи
Отдыхающая на пляже Ривьера в Центральном районе города Сочи - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
СОЧИ, 7 июл — РИА Новости. Нудисты на пляжах в Сочи могут быть привлечены к ответственности по статье о мелком хулиганстве, заявили РИА Новости в пресс-службе городского УВД.
"Хотя прямого запрета на это в законодательстве нет, но такие действия могут быть расценены как мелкое хулиганство", — сказал собеседник агентства.
Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором возмущенная сочинка рассказывает о девушке, отдыхающей неподалеку топлес. Жительница обеспокоена, что это могут увидеть дети и мужья.
На сегодняшний день в Сочи нет официальных пляжей для нудистов. Однако желающие позагорать без одежды находят места в прибрежных отдаленных зонах Лазаревского, Адлерского и Хостинского районов.
Знак, предупреждающий о появлении акул на пляже - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
Вчера, 08:00Туризм
Опасности на пляже: почему туристы гибнут на отдыхе и как этого избежать
 
ТуризмСочиНовости - ТуризмТуризмтуристымореОтдых на мореОтдыхПолиция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала