https://ria.ru/20220707/sochi-1800946204.html

Нудистов в Сочи могут привлечь к ответственности за мелкое хулиганство

Нудистов в Сочи могут привлечь к ответственности за мелкое хулиганство - РИА Новости, 07.07.2022

Нудистов в Сочи могут привлечь к ответственности за мелкое хулиганство

Нудисты на пляжах в Сочи могут быть привлечены к ответственности по статье о мелком хулиганстве, заявили РИА Новости в пресс-службе городского УВД. РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T16:02

2022-07-07T16:02

2022-07-07T16:02

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СОЧИ, 7 июл — РИА Новости. Нудисты на пляжах в Сочи могут быть привлечены к ответственности по статье о мелком хулиганстве, заявили РИА Новости в пресс-службе городского УВД."Хотя прямого запрета на это в законодательстве нет, но такие действия могут быть расценены как мелкое хулиганство", — сказал собеседник агентства.Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором возмущенная сочинка рассказывает о девушке, отдыхающей неподалеку топлес. Жительница обеспокоена, что это могут увидеть дети и мужья.На сегодняшний день в Сочи нет официальных пляжей для нудистов. Однако желающие позагорать без одежды находят места в прибрежных отдаленных зонах Лазаревского, Адлерского и Хостинского районов.

https://ria.ru/20220706/plyazhi-1800435287.html

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2022

Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

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