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Нудистов в Сочи могут привлечь к ответственности за мелкое хулиганство
Нудистов в Сочи могут привлечь к ответственности за мелкое хулиганство - РИА Новости, 07.07.2022
Нудистов в Сочи могут привлечь к ответственности за мелкое хулиганство
Нудисты на пляжах в Сочи могут быть привлечены к ответственности по статье о мелком хулиганстве, заявили РИА Новости в пресс-службе городского УВД. РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T16:02
2022-07-07T16:02
2022-07-07T16:02
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СОЧИ, 7 июл — РИА Новости. Нудисты на пляжах в Сочи могут быть привлечены к ответственности по статье о мелком хулиганстве, заявили РИА Новости в пресс-службе городского УВД."Хотя прямого запрета на это в законодательстве нет, но такие действия могут быть расценены как мелкое хулиганство", — сказал собеседник агентства.Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором возмущенная сочинка рассказывает о девушке, отдыхающей неподалеку топлес. Жительница обеспокоена, что это могут увидеть дети и мужья.На сегодняшний день в Сочи нет официальных пляжей для нудистов. Однако желающие позагорать без одежды находят места в прибрежных отдаленных зонах Лазаревского, Адлерского и Хостинского районов.
https://ria.ru/20220706/plyazhi-1800435287.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сочи, новости - туризм, туризм, туристы, море, отдых на море, отдых, полиция
Нудистов в Сочи могут привлечь к ответственности за мелкое хулиганство
УВД: нудистов на пляжах Сочи могут привлечь к ответственности за мелкое хулиганство
СОЧИ, 7 июл — РИА Новости. Нудисты на пляжах в Сочи могут быть привлечены к ответственности по статье о мелком хулиганстве, заявили РИА Новости в пресс-службе городского УВД.
"Хотя прямого запрета на это в законодательстве нет, но такие действия могут быть расценены как мелкое хулиганство", — сказал собеседник агентства.
Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором возмущенная сочинка рассказывает о девушке, отдыхающей неподалеку топлес. Жительница обеспокоена, что это могут увидеть дети и мужья.
На сегодняшний день в Сочи нет официальных пляжей для нудистов. Однако желающие позагорать без одежды находят места в прибрежных отдаленных зонах Лазаревского, Адлерского и Хостинского районов.