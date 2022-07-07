22:10 07.07.2022 (обновлено: 22:15 07.07.2022)
Слуцкий рассказал об отдельной встрече с президентом
Лидер ЛДПР Слуцкий рассказал об отдельной встрече с президентом Путиным
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкРуководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ, председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ, председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий . Архивное фото
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Глава ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил РИА Новости, что провел отдельную встречу с президентом России Владимиром Путиным.
"Уже", - ответил он на вопрос корреспондента РИА Новости, когда состоится встреча с президентом.
Ранее в четверг Слуцкий на встрече глав фракций ГД с Путиным предложил увековечить память умершего основателя и первого лидера ЛДПР Жириновского, чьи прогнозы, по его словам, до сих пор сбываются. Позднее Слуцкий провел отдельную встречу с Путиным.
"Конечно", - ответил он на вопрос корреспондента РИА Новости, поддержал ли президент данную инициативу.
Жириновский скончался 6 апреля после тяжелой и продолжительной болезни.