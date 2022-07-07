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Слуцкий рассказал об отдельной встрече с президентом - РИА Новости, 07.07.2022
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Слуцкий рассказал об отдельной встрече с президентом
Слуцкий рассказал об отдельной встрече с президентом - РИА Новости, 07.07.2022
Слуцкий рассказал об отдельной встрече с президентом
Глава ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил РИА Новости, что провел отдельную встречу с президентом России Владимиром Путиным. РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T22:10
2022-07-07T22:15
политика
леонид слуцкий (политик)
лдпр
владимир путин
владимир жириновский
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Глава ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил РИА Новости, что провел отдельную встречу с президентом России Владимиром Путиным."Уже", - ответил он на вопрос корреспондента РИА Новости, когда состоится встреча с президентом.Ранее в четверг Слуцкий на встрече глав фракций ГД с Путиным предложил увековечить память умершего основателя и первого лидера ЛДПР Жириновского, чьи прогнозы, по его словам, до сих пор сбываются. Позднее Слуцкий провел отдельную встречу с Путиным."Конечно", - ответил он на вопрос корреспондента РИА Новости, поддержал ли президент данную инициативу.Жириновский скончался 6 апреля после тяжелой и продолжительной болезни.
https://radiosputnik.ria.ru/20220707/prorochestva-1801080331.html
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политика, леонид слуцкий (политик), лдпр, владимир путин, владимир жириновский
22:10 07.07.2022 (обновлено: 22:15 07.07.2022)
 
Слуцкий рассказал об отдельной встрече с президентом

Лидер ЛДПР Слуцкий рассказал об отдельной встрече с президентом Путиным

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкРуководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ, председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ, председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ, председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий . Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Глава ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил РИА Новости, что провел отдельную встречу с президентом России Владимиром Путиным.
"Уже", - ответил он на вопрос корреспондента РИА Новости, когда состоится встреча с президентом.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
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Ранее в четверг Слуцкий на встрече глав фракций ГД с Путиным предложил увековечить память умершего основателя и первого лидера ЛДПР Жириновского, чьи прогнозы, по его словам, до сих пор сбываются. Позднее Слуцкий провел отдельную встречу с Путиным.
"Конечно", - ответил он на вопрос корреспондента РИА Новости, поддержал ли президент данную инициативу.
Жириновский скончался 6 апреля после тяжелой и продолжительной болезни.
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ПолитикаЛеонид Слуцкий (политик)ЛДПРВладимир ПутинВладимир Жириновский
 
 
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