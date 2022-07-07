https://ria.ru/20220707/slutskiy-1801085375.html

Слуцкий рассказал об отдельной встрече с президентом

Слуцкий рассказал об отдельной встрече с президентом - РИА Новости, 07.07.2022

Слуцкий рассказал об отдельной встрече с президентом

Глава ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил РИА Новости, что провел отдельную встречу с президентом России Владимиром Путиным. РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T22:10

2022-07-07T22:10

2022-07-07T22:15

политика

леонид слуцкий (политик)

лдпр

владимир путин

владимир жириновский

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Глава ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил РИА Новости, что провел отдельную встречу с президентом России Владимиром Путиным."Уже", - ответил он на вопрос корреспондента РИА Новости, когда состоится встреча с президентом.Ранее в четверг Слуцкий на встрече глав фракций ГД с Путиным предложил увековечить память умершего основателя и первого лидера ЛДПР Жириновского, чьи прогнозы, по его словам, до сих пор сбываются. Позднее Слуцкий провел отдельную встречу с Путиным."Конечно", - ответил он на вопрос корреспондента РИА Новости, поддержал ли президент данную инициативу.Жириновский скончался 6 апреля после тяжелой и продолжительной болезни.

https://radiosputnik.ria.ru/20220707/prorochestva-1801080331.html

https://ria.ru/20220707/ldpr-1801075125.html

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, леонид слуцкий (политик), лдпр, владимир путин, владимир жириновский