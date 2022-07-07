https://ria.ru/20220707/sledovateli-1800871116.html

Следователи СК осмотрели места обстрелов Северодонецка и Рубежного в ЛНР

Следователи СК осмотрели места обстрелов Северодонецка и Рубежного в ЛНР - РИА Новости, 07.07.2022

Следователи СК осмотрели места обстрелов Северодонецка и Рубежного в ЛНР

Российские следователи осмотрели места происшествий после обстрелов украинскими силовиками Северодонецка и Рубежного в ЛНР, возбуждены уголовные дела,... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T11:15

2022-07-07T11:15

2022-07-07T11:15

россия

северодонецк

рубежное

следственный комитет россии (ск рф)

луганская народная республика

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/03/1786622664_0:78:2730:1614_1920x0_80_0_0_73ce256a9dfe643f58286b4361a971ce.jpg

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Российские следователи осмотрели места происшествий после обстрелов украинскими силовиками Северодонецка и Рубежного в ЛНР, возбуждены уголовные дела, сообщается в Telegram-канале СК РФ."Следователи СК России провели осмотры мест происшествий и зафиксировали последствия обстрелов ВСУ городов Северодонецк и Рубежное в ЛНР. По указанным фактам СКР возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 356 УК РФ. Принимаются меры по установлению всех причастных к совершенным преступлениям", - говорится в сообщении.Отмечается, что командный состав 24 отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины отдал приказ об обстреле Северодонецка. Были разрушены многоквартирные дома, повреждены два автомобиля, осколочные ранения получили четыре мирных жителя.Российские следователи также осмотрели повреждения после обстрела в Рубежном, в результате которого осколочные ранения получила местная жительница, были повреждены промышленные объекты, частные дома, уничтожено личное имущество жителей. К этим действиям причастны военнослужащие 57 отдельной мотопехотной бригады вооруженных сил Украины, добавляется в релизе.Об освобождении ЛНР министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину 3 июля.

https://ria.ru/20220609/boepripasy-1794136404.html

россия

северодонецк

рубежное

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, северодонецк, рубежное, следственный комитет россии (ск рф), луганская народная республика, вооруженные силы украины