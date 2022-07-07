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Следователи СК осмотрели места обстрелов Северодонецка и Рубежного в ЛНР - РИА Новости, 07.07.2022
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Следователи СК осмотрели места обстрелов Северодонецка и Рубежного в ЛНР
Следователи СК осмотрели места обстрелов Северодонецка и Рубежного в ЛНР - РИА Новости, 07.07.2022
Следователи СК осмотрели места обстрелов Северодонецка и Рубежного в ЛНР
Российские следователи осмотрели места происшествий после обстрелов украинскими силовиками Северодонецка и Рубежного в ЛНР, возбуждены уголовные дела,... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T11:15
2022-07-07T11:15
россия
северодонецк
рубежное
следственный комитет россии (ск рф)
луганская народная республика
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Российские следователи осмотрели места происшествий после обстрелов украинскими силовиками Северодонецка и Рубежного в ЛНР, возбуждены уголовные дела, сообщается в Telegram-канале СК РФ."Следователи СК России провели осмотры мест происшествий и зафиксировали последствия обстрелов ВСУ городов Северодонецк и Рубежное в ЛНР. По указанным фактам СКР возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 356 УК РФ. Принимаются меры по установлению всех причастных к совершенным преступлениям", - говорится в сообщении.Отмечается, что командный состав 24 отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины отдал приказ об обстреле Северодонецка. Были разрушены многоквартирные дома, повреждены два автомобиля, осколочные ранения получили четыре мирных жителя.Российские следователи также осмотрели повреждения после обстрела в Рубежном, в результате которого осколочные ранения получила местная жительница, были повреждены промышленные объекты, частные дома, уничтожено личное имущество жителей. К этим действиям причастны военнослужащие 57 отдельной мотопехотной бригады вооруженных сил Украины, добавляется в релизе.Об освобождении ЛНР министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину 3 июля.
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россия
северодонецк
рубежное
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россия, северодонецк, рубежное, следственный комитет россии (ск рф), луганская народная республика, вооруженные силы украины
11:15 07.07.2022
 
Следователи СК осмотрели места обстрелов Северодонецка и Рубежного в ЛНР

Следователи осмотрели места обстрелов Северодонецка и Рубежного и завели уголовные дела

© РИА Новости / Перейти в фотобанкСотрудники Следственного комитета России работают на территории населенного пункта Счастье в ЛНР
Сотрудники Следственного комитета России работают на территории населенного пункта Счастье в ЛНР - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Российские следователи осмотрели места происшествий после обстрелов украинскими силовиками Северодонецка и Рубежного в ЛНР, возбуждены уголовные дела, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"Следователи СК России провели осмотры мест происшествий и зафиксировали последствия обстрелов ВСУ городов Северодонецк и Рубежное в ЛНР. По указанным фактам СКР возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 356 УК РФ. Принимаются меры по установлению всех причастных к совершенным преступлениям", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что командный состав 24 отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины отдал приказ об обстреле Северодонецка. Были разрушены многоквартирные дома, повреждены два автомобиля, осколочные ранения получили четыре мирных жителя.
Российские следователи также осмотрели повреждения после обстрела в Рубежном, в результате которого осколочные ранения получила местная жительница, были повреждены промышленные объекты, частные дома, уничтожено личное имущество жителей. К этим действиям причастны военнослужащие 57 отдельной мотопехотной бригады вооруженных сил Украины, добавляется в релизе.
Об освобождении ЛНР министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину 3 июля.
 
РоссияСеверодонецкРубежноеСледственный комитет России (СК РФ)Луганская Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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