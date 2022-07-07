https://ria.ru/20220707/sholts-1801077750.html

Шольц ответил на призывы немцев к завершению санкций против России

Шольц ответил на призывы немцев к завершению санкций против России - РИА Новости, 08.07.2022

Шольц ответил на призывы немцев к завершению санкций против России

Поддержка Киева со стороны Берлина продлится столько, сколько необходимо, заявил в эфире телеканала ZDF канцлер ФРГ Олаф Шольц, реагируя на слова ведущей о том, РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-07T21:14

2022-07-07T21:14

2022-07-08T07:49

в мире

украина

санкции в отношении россии

германия

олаф шольц

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БЕРЛИН, 7 июл - РИА Новости. Поддержка Киева со стороны Берлина продлится столько, сколько необходимо, заявил в эфире телеканала ZDF канцлер ФРГ Олаф Шольц, реагируя на слова ведущей о том, что почти 50% граждан Германии выступает за скорейшее завершение санкций против РФ и конфликта на Украине, возможно, на условии территориальных уступок со стороны Киева.Отвечая на вопрос, испытывает ли канцлер тревогу в связи с тем, что если рост цен продолжится, то люди будут испытывать страх за свое существование, и "47% людей в этой стране говорят сегодня, что они хотели бы согласия со стороны Украины отдать территории на востоке и на юге, чтобы эти санкции были закончены", Шольц сказал, что "мы будем сохранять солидарность так долго, насколько это будет необходимо, чтобы Украина могла защищаться"."Я считаю, что действовать можно только при поддержке граждан, поэтому я считаю, что это (поддержка Украины - ред) может продолжаться очень долго", - добавил канцлер.

https://ria.ru/20220630/khabek-1799431077.html

украина

германия

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Дарья Буймова

в мире, украина, санкции в отношении россии, германия, олаф шольц