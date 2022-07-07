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В Германии призвали Шольца уйти в отставку после слов о России - РИА Новости, 07.07.2022
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В Германии призвали Шольца уйти в отставку после слов о России
В Германии призвали Шольца уйти в отставку после слов о России - РИА Новости, 07.07.2022
В Германии призвали Шольца уйти в отставку после слов о России
Читатели немецкой газеты Die Welt призвали канцлера Германии Олафа Шольца подать в отставку из-за его слов об использовании Россией газа как оружия. Многие... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T11:35
2022-07-07T14:21
в мире
россия
германия
олаф шольц
цены на нефть
москва
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Welt призвали канцлера Германии Олафа Шольца подать в отставку из-за его слов об использовании Россией газа как оружия. Многие комментаторы отметили двуличность политика, который вводит пакет санкций против Москвы, а потом удивляется, что в ответ получает контрмеры. "Канцлера, который путает причину и следствие, следует, подобно британскому премьеру Джонсону, попросить уйти в отставку. Но на самом деле Шольц пытается запутать публику", — написал W H. "Выливаешь ведрами санкции и удивляешься, когда Россия инициирует контрмеры?" — возмутился Dombacher M. "Экономические санкции против России сказываются на нас, на населении. Это полный провал правительства", — поддержала Befana. "Можно было бы еще попытаться отменить санкции, но правительство будет говорить, что этого делать нельзя. Как можно так ненавидеть свою страну?" — спросил Nils B. "У нас правительство, которое не в состоянии предвидеть последствия своих действий", — считает Sabina.Ранее Шольц заявил, что Германия слишком долго и однобоко полагалась на поставки энергоресурсов из России и сегодня никто не верит, что Москва сокращает поставки газа только по техническим причинам.Ранее "Газпром" сообщил, что из-за ограничений на компрессорной станции "Портовая" сможет поставлять газ по "Северному потоку" в объеме до 100 миллионов кубометров в сутки при плановых 167 миллионах. Из-за задержек в ремонте агрегатов немецкой компании Siemens на станции могут быть использованы только три газоперекачивающих агрегата, при этом "Газпром" подчеркнул, что останавливает эксплуатацию на "Портовой" еще одной газотурбины, в связи с чем с 16 июня сможет поставлять по газопроводу не более 67 миллионов кубометров газа в сутки.После начала российской специальной операции по защите Донбасса от украинских националистов Соединенные Штаты и Евросоюз ввели санкции в отношении Москвы. Многие государства объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры нанесли серьезный удар по западным странам — привели к росту инфляции и цен на продукты питания и топливо.
https://ria.ru/20220627/zakharova-1798554616.html
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в мире, россия, германия, олаф шольц, цены на нефть, москва
11:35 07.07.2022 (обновлено: 14:21 07.07.2022)
 
В Германии призвали Шольца уйти в отставку после слов о России

Читатели Die Welt призвали канцлера ФРГ Шольца уйти в отставку после слов о России

© AP Photo / Martin MeissnerКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© AP Photo / Martin Meissner
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Welt призвали канцлера Германии Олафа Шольца подать в отставку из-за его слов об использовании Россией газа как оружия.

Многие комментаторы отметили двуличность политика, который вводит пакет санкций против Москвы, а потом удивляется, что в ответ получает контрмеры.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
27 июня, 19:53
В МИД ответили на слова Шольца о невозможности прежних отношений с Россией
"Канцлера, который путает причину и следствие, следует, подобно британскому премьеру Джонсону, попросить уйти в отставку. Но на самом деле Шольц пытается запутать публику", — написал W H.
"Выливаешь ведрами санкции и удивляешься, когда Россия инициирует контрмеры?" — возмутился Dombacher M.
"Экономические санкции против России сказываются на нас, на населении. Это полный провал правительства", — поддержала Befana.
"Можно было бы еще попытаться отменить санкции, но правительство будет говорить, что этого делать нельзя. Как можно так ненавидеть свою страну?" — спросил Nils B.
"У нас правительство, которое не в состоянии предвидеть последствия своих действий", — считает Sabina.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
22 июня, 16:57
Шольц заявил, что сегодня партнерство ФРГ и России невозможно представить
Ранее Шольц заявил, что Германия слишком долго и однобоко полагалась на поставки энергоресурсов из России и сегодня никто не верит, что Москва сокращает поставки газа только по техническим причинам.

Ранее "Газпром" сообщил, что из-за ограничений на компрессорной станции "Портовая" сможет поставлять газ по "Северному потоку" в объеме до 100 миллионов кубометров в сутки при плановых 167 миллионах. Из-за задержек в ремонте агрегатов немецкой компании Siemens на станции могут быть использованы только три газоперекачивающих агрегата, при этом "Газпром" подчеркнул, что останавливает эксплуатацию на "Портовой" еще одной газотурбины, в связи с чем с 16 июня сможет поставлять по газопроводу не более 67 миллионов кубометров газа в сутки.
После начала российской специальной операции по защите Донбасса от украинских националистов Соединенные Штаты и Евросоюз ввели санкции в отношении Москвы. Многие государства объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры нанесли серьезный удар по западным странам — привели к росту инфляции и цен на продукты питания и топливо.
Министр экономики Германии Роберт Хабек - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
30 июня, 22:12
Немцы освистали вице-канцлера Германии за слова о санкциях против России
 
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