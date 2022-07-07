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В Германии призвали Шольца уйти в отставку после слов о России

В Германии призвали Шольца уйти в отставку после слов о России - РИА Новости, 07.07.2022

В Германии призвали Шольца уйти в отставку после слов о России

Читатели немецкой газеты Die Welt призвали канцлера Германии Олафа Шольца подать в отставку из-за его слов об использовании Россией газа как оружия. Многие... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T11:35

2022-07-07T11:35

2022-07-07T14:21

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Welt призвали канцлера Германии Олафа Шольца подать в отставку из-за его слов об использовании Россией газа как оружия. Многие комментаторы отметили двуличность политика, который вводит пакет санкций против Москвы, а потом удивляется, что в ответ получает контрмеры. "Канцлера, который путает причину и следствие, следует, подобно британскому премьеру Джонсону, попросить уйти в отставку. Но на самом деле Шольц пытается запутать публику", — написал W H. "Выливаешь ведрами санкции и удивляешься, когда Россия инициирует контрмеры?" — возмутился Dombacher M. "Экономические санкции против России сказываются на нас, на населении. Это полный провал правительства", — поддержала Befana. "Можно было бы еще попытаться отменить санкции, но правительство будет говорить, что этого делать нельзя. Как можно так ненавидеть свою страну?" — спросил Nils B. "У нас правительство, которое не в состоянии предвидеть последствия своих действий", — считает Sabina.Ранее Шольц заявил, что Германия слишком долго и однобоко полагалась на поставки энергоресурсов из России и сегодня никто не верит, что Москва сокращает поставки газа только по техническим причинам.Ранее "Газпром" сообщил, что из-за ограничений на компрессорной станции "Портовая" сможет поставлять газ по "Северному потоку" в объеме до 100 миллионов кубометров в сутки при плановых 167 миллионах. Из-за задержек в ремонте агрегатов немецкой компании Siemens на станции могут быть использованы только три газоперекачивающих агрегата, при этом "Газпром" подчеркнул, что останавливает эксплуатацию на "Портовой" еще одной газотурбины, в связи с чем с 16 июня сможет поставлять по газопроводу не более 67 миллионов кубометров газа в сутки.После начала российской специальной операции по защите Донбасса от украинских националистов Соединенные Штаты и Евросоюз ввели санкции в отношении Москвы. Многие государства объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры нанесли серьезный удар по западным странам — привели к росту инфляции и цен на продукты питания и топливо.

https://ria.ru/20220627/zakharova-1798554616.html

https://ria.ru/20220622/germaniya-1797366677.html

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

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