11:35 07.07.2022 (обновлено: 14:21 07.07.2022)
В Германии призвали Шольца уйти в отставку после слов о России
Читатели Die Welt призвали канцлера ФРГ Шольца уйти в отставку после слов о России
© AP Photo / Martin MeissnerКанцлер Германии Олаф Шольц
© AP Photo / Martin Meissner
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Welt призвали канцлера Германии Олафа Шольца подать в отставку из-за его слов об использовании Россией газа как оружия.
Многие комментаторы отметили двуличность политика, который вводит пакет санкций против Москвы, а потом удивляется, что в ответ получает контрмеры.
Многие комментаторы отметили двуличность политика, который вводит пакет санкций против Москвы, а потом удивляется, что в ответ получает контрмеры.
"Канцлера, который путает причину и следствие, следует, подобно британскому премьеру Джонсону, попросить уйти в отставку. Но на самом деле Шольц пытается запутать публику", — написал W H.
"Выливаешь ведрами санкции и удивляешься, когда Россия инициирует контрмеры?" — возмутился Dombacher M.
"Экономические санкции против России сказываются на нас, на населении. Это полный провал правительства", — поддержала Befana.
"Можно было бы еще попытаться отменить санкции, но правительство будет говорить, что этого делать нельзя. Как можно так ненавидеть свою страну?" — спросил Nils B.
"У нас правительство, которое не в состоянии предвидеть последствия своих действий", — считает Sabina.
Ранее Шольц заявил, что Германия слишком долго и однобоко полагалась на поставки энергоресурсов из России и сегодня никто не верит, что Москва сокращает поставки газа только по техническим причинам.
Ранее "Газпром" сообщил, что из-за ограничений на компрессорной станции "Портовая" сможет поставлять газ по "Северному потоку" в объеме до 100 миллионов кубометров в сутки при плановых 167 миллионах. Из-за задержек в ремонте агрегатов немецкой компании Siemens на станции могут быть использованы только три газоперекачивающих агрегата, при этом "Газпром" подчеркнул, что останавливает эксплуатацию на "Портовой" еще одной газотурбины, в связи с чем с 16 июня сможет поставлять по газопроводу не более 67 миллионов кубометров газа в сутки.
Ранее "Газпром" сообщил, что из-за ограничений на компрессорной станции "Портовая" сможет поставлять газ по "Северному потоку" в объеме до 100 миллионов кубометров в сутки при плановых 167 миллионах. Из-за задержек в ремонте агрегатов немецкой компании Siemens на станции могут быть использованы только три газоперекачивающих агрегата, при этом "Газпром" подчеркнул, что останавливает эксплуатацию на "Портовой" еще одной газотурбины, в связи с чем с 16 июня сможет поставлять по газопроводу не более 67 миллионов кубометров газа в сутки.
После начала российской специальной операции по защите Донбасса от украинских националистов Соединенные Штаты и Евросоюз ввели санкции в отношении Москвы. Многие государства объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры нанесли серьезный удар по западным странам — привели к росту инфляции и цен на продукты питания и топливо.