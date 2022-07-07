https://ria.ru/20220707/saudity-1800747473.html

"У россиян будет по-другому". Что саудиты приготовили странам Запада

"У россиян будет по-другому". Что саудиты приготовили странам Запада - РИА Новости, 07.07.2022

"У россиян будет по-другому". Что саудиты приготовили странам Запада

Саудовская Аравия неожиданно объявила новые правила хаджа для верующих из Европы и США. Теперь совершить обязательное для каждого мусульманина паломничество... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T08:00

2022-07-07T08:00

2022-07-07T08:03

религия

рушан аббясов

пророк мухаммед

ильяс умаханов

мекка

саудовская аравия

россия

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости, Никита Бизин. Саудовская Аравия неожиданно объявила новые правила хаджа для верующих из Европы и США. Теперь совершить обязательное для каждого мусульманина паломничество смогут далеко не все. Это коснулось и россиян. Что именно изменилось — в материале РИА Новости.Правила изменилисьОбычно на хадж в Саудовскую Аравию приезжает около двух миллионов человек. Однако в последние два года власти резко ограничили число паломников.В 2020-м двери Мекки закрыли из-за пандемии. А в 2021 году к обрядам допустили лишь 60 тысяч верующих из числа подданных королевства.На этот раз ситуация гораздо лучше: правительство увеличило квоту участников до одного миллиона человек. Исключительно для лиц от 18 до 65 лет. Для иностранцев обязательна вакцинация двухкомпонентным препаратом от COVID-19.Кроме того, на границе необходимо предоставить отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее чем за 72 часа до въезда. И это не единственное условие.В начале июня Министерство хаджа и умры ввело новое ограничение. На этот раз — для верующих из Европы, США и Австралии. Они должны подавать специальные заявления на визу через правительственный онлайн-портал Motawif.Мера, по мнению Эр-Рияда, поможет побороть недобросовестные турагентства. Фактически же решение полностью ликвидирует существующую систему работы сертифицированных хадж-операторов. С 2006-го эти фирмы занимались оформлением и отправкой паломников в Мекку.Теперь же многие западные организации на грани банкротства. Ведь к ежегодному ритуалу большинство иностранцев готовится заранее: в частности, за несколько месяцев верующие вносят предоплату. В считанные дни до начала хаджа она вдруг сгорела."Мы оформили почти всех клиентов. Но затем большинству вернули деньги. Убыток составил около 35 тысяч фунтов стерлингов. Шансов на восстановление очень мало", — рассказал журналистам владелец фирмы в Брэдфорде Ильяс Мастер.Он добавил: если в ближайшее время не найти альтернативные источники дохода, дело придется закрыть.Также стали поступать сообщения о сбоях в работе портала Motawif. По словам потенциальных паломников, после подтверждения участия и оплаты тура сайт выдавал сообщение: "Бронирование не удалось". А служба техподдержки красноречиво просила "не класть трубку и немного подождать". В итоге люди часами просиживали у телефона.Позже в Министерстве хаджа и умры заявили, что обеспечат альтернативные рейсы и предоставят дополнительные места для паломников, прибывающих из Европы и США.Сокращение вдвоеРоссийских мусульман лотерея не коснулась. Связано это с тем, что на Западе поездки оформляют множество частных фирм. В России же всего одна такая организация — Хадж-Миссия. Поэтому риск мошенничества и недобросовестной работы минимальный.Для верующих Саудовская Аравия, как и прежде, определила специальную квоту. Однако теперь она вдвое меньше."Если до пандемии можно было отправить 25 тысяч человек, то сейчас — 11 318. Столько паломников из нашей страны смогут посетить святые места в этом году", — говорит заместитель председателя Духовного управления мусульман России (ДУМ России), муфтий Московской области Рушан Аббясов.Сокращение мест сказалось и на работе туроператоров, которые доставляют паломников до Мекки: списки по квоте уже заполнены, а желающих все больше и больше. Кроме того, есть заявки с 2020-2021 годов, когда мусульмане не могли попасть в священный город."По этой причине ДУМ России попросило власти Саудовской Аравии увеличить количество мест, — поясняет муфтий. — Для нас сделали исключение. И в итоге в хадж отправились более 12 тысяч российских мусульман".Альтернативные путиЦены на турпакеты, которые традиционно устанавливает королевство, существенно выросли. Три года назад минимальная программа стоила около трех тысяч долларов. Она включала перелет в Джедду, проживание в отеле, двухразовое питание и трехдневное пребывание в Медине.В 2021-м из-за повышенного саудовскими властями НДС сумма выросла на десять процентов. Теперь по экономпрограмме нужно заплатить минимум 4,8 тысячи долларов.Еще одна проблема — логистика. Из-за санкций нельзя долететь напрямую до Джедды, что возле Мекки. Некоторые фирмы используют комбинированные рейсы — с участием двух и более авиакомпаний."В конце апреля по этому вопросу в Совете Федерации России прошло совещание у уполномоченного по вопросам хаджа Ильяса Умаханова. Решили отправлять паломников в Саудовскую Аравию через третьи страны, поскольку с арабо-исламским миром остались хорошие, доброжелательные отношения", — рассказывает Аббясов.Вовремя принятые меры, отмечает он, позволили российским мусульманам, пусть и с пересадками, благополучно добраться до Мекки.Отчаиваться не стоитХадж — далеко не туристическая поездка, а святая обязанность перед Богом. Пророк Мухаммед говорил, что "паломники, совершающие хадж, являются гостями Аллаха". За пять дней пребывания в Мекке верующие должны совершить несколько обязательных обрядов.Первый — Таваф — обход вокруг Каабы (кубической постройки во внутреннем дворе мечети аль-Харам). Потом нужно пройти между холмами Сафа и Марва. Самый главный обряд — в долине Арафат: там следует провести весь день, молясь о прощении. Затем — посещение долины Мина, где каждый паломник должен три раза поднять камень и бросить его в специальный столб, символизирующий шайтана (злого духа).Несмотря на значимость хаджа, духовенство призывает верующих не расстраиваться из-за ограничений."Любое благое дело сначала зарождается в душе человека. Поэтому если человек искренне намеревался совершить хадж и делал все от него зависящее, чтобы это случилось, то по милости Всевышнего он, несомненно, получит награду", — подчеркивает муфтий Москвы, главный имам Московской соборной мечети Ильдар Аляутдинов.А накопленные на поездку средства он советует раздать нуждающимся либо потратить на семью. Также их можно отложить для хаджа через пару лет.Еще один вариант компенсации для тех, кому не удалось попасть в Мекку, — добровольное говение."Во второй день хаджа (8 июля), когда предписано стояние на горе Арафат, очень достойным считается соблюдение поста. Пророк Мухаммед говорил, что за это прощаются грехи прошлого и настоящего года", — напоминает Рушан Аббясов.Он призывает верующих посвятить время "молитве и добрым делам". Ведь по окончании хаджа наступает важнейшее для всех мусульман событие — Курбан-байрам (праздник жертвоприношения).

https://ria.ru/20220502/musulmane-1786234260.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

рушан аббясов, пророк мухаммед, ильяс умаханов, мекка, саудовская аравия, россия, совет федерации рф, аналитика - религия и мировоззрение