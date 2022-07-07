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В Кремле ответили на вопрос о судьбе проекта "Сахалин-1" - РИА Новости, 07.07.2022
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В Кремле ответили на вопрос о судьбе проекта "Сахалин-1"
В Кремле ответили на вопрос о судьбе проекта "Сахалин-1" - РИА Новости, 07.07.2022
В Кремле ответили на вопрос о судьбе проекта "Сахалин-1"
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о судьбе проекта "Сахалин-1", оператором которого является "дочка" американской ExxonMobil,... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T13:15
2022-07-07T13:27
экономика
россия
сахалинская область
япония
газпром
дмитрий песков
в мире
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о судьбе проекта "Сахалин-1", оператором которого является "дочка" американской ExxonMobil, заявил, что Россия руководствуется исключительно своими интересами, по каждому случаю принимаются отдельные решения, но откровенно враждебная позиция не может не учитываться."То, что есть кризисное проявление во всех областях - это не секрет. Правительство всем этим занимается и формулирует предложения. Естественно, все кризисные проявления, они не остаются без внимания", - сказал Песков, комментируя заявления вице-премьера – полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева о сокращении добычи нефти на проекте "Сахалин-1" из-за введенных ограничений и, соответственно, потерях бюджета Сахалинской области.Песков добавил, что при необходимости регион может получить дополнительную финансовую поддержку из федерального центра.Однако на вопрос, возможен ли с проектом "Сахалин-1" сценарий, аналогичный ситуации с "Сахалином-2", пресс-секретарь президента отвечать не стал.Президент РФ Владимир Путин 30 июня подписал указ о применении специальных экономических мер в сфере ТЭК. Он предписал сменить оператора проекта "Сахалин-2" на новое, российское, юрлицо, и сохранение иностранцами доли в нем теперь под вопросом. В прежнем операторе - компании Sakhalin Energy - "Газпрому" принадлежит 50% плюс одна акция, Shell - 27,5% минус одна акция, Mitsui - 12,5%, Mitsubishi - 10%.Shell в конце февраля объявила о решении выйти из совместных с "Газпромом" и "Газпром нефтью" предприятий, включая "Сахалин-2". Потери в связи с уходом из России британско-нидерландская компания оценивала в 4 миллиарда долларов. Японская сторона подчеркивала намерение остаться в проекте, так как участие в нем позволяет обеспечивать стабильные поставки энергоресурсов. После указа Путина власти Японии запросили у Москвы дополнительную информацию.Оператором проекта "Сахалин-1" является "дочка" американской ExxonMobil. В марте она заявила о намерении выйти из проекта, а в апреле объявила о введении режима форс-мажора. В результате добыча нефти на "Сахалине-1" сократилась в 22 раза, из-за простоя снижается коэффициент нефтеотдачи, бюджет Сахалинской области недополучит в 2023 году до 38 миллиардов рублей, сообщил вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. Доля Exxon Neftegas Ltd в проекте 30%, еще 20% у "Роснефти", 30% у японской Sodeco и 20% у индийской ONGC.
https://ria.ru/20220706/gaz-1800744946.html
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экономика, россия, сахалинская область, япония, газпром, дмитрий песков, в мире
13:15 07.07.2022 (обновлено: 13:27 07.07.2022)
 
В Кремле ответили на вопрос о судьбе проекта "Сахалин-1"

Песков: Россия руководствуется исключительно своими интересами в проекте "Сахалин-1"

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о судьбе проекта "Сахалин-1", оператором которого является "дочка" американской ExxonMobil, заявил, что Россия руководствуется исключительно своими интересами, по каждому случаю принимаются отдельные решения, но откровенно враждебная позиция не может не учитываться.
"То, что есть кризисное проявление во всех областях - это не секрет. Правительство всем этим занимается и формулирует предложения. Естественно, все кризисные проявления, они не остаются без внимания", - сказал Песков, комментируя заявления вице-премьера – полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева о сокращении добычи нефти на проекте "Сахалин-1" из-за введенных ограничений и, соответственно, потерях бюджета Сахалинской области.
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Песков добавил, что при необходимости регион может получить дополнительную финансовую поддержку из федерального центра.
Однако на вопрос, возможен ли с проектом "Сахалин-1" сценарий, аналогичный ситуации с "Сахалином-2", пресс-секретарь президента отвечать не стал.
"В каждом отдельно взятом случае принимаются отдельные решения. Мы руководствуемся исключительно своими интересами. Поскольку многие партнеры по этим проектам теперь стали недружественными партнерами и занимают откровенно враждебную позицию по отношению к нашей стране, мы не можем не учитывать эти факторы. Поэтому еще раз повторяю, общий тенденции нет, есть разовые решения, основанные на исключительно нашей собственной целесообразности", - пояснил Песков.
Президент РФ Владимир Путин 30 июня подписал указ о применении специальных экономических мер в сфере ТЭК. Он предписал сменить оператора проекта "Сахалин-2" на новое, российское, юрлицо, и сохранение иностранцами доли в нем теперь под вопросом. В прежнем операторе - компании Sakhalin Energy - "Газпрому" принадлежит 50% плюс одна акция, Shell - 27,5% минус одна акция, Mitsui - 12,5%, Mitsubishi - 10%.
Shell в конце февраля объявила о решении выйти из совместных с "Газпромом" и "Газпром нефтью" предприятий, включая "Сахалин-2". Потери в связи с уходом из России британско-нидерландская компания оценивала в 4 миллиарда долларов. Японская сторона подчеркивала намерение остаться в проекте, так как участие в нем позволяет обеспечивать стабильные поставки энергоресурсов. После указа Путина власти Японии запросили у Москвы дополнительную информацию.
Оператором проекта "Сахалин-1" является "дочка" американской ExxonMobil. В марте она заявила о намерении выйти из проекта, а в апреле объявила о введении режима форс-мажора. В результате добыча нефти на "Сахалине-1" сократилась в 22 раза, из-за простоя снижается коэффициент нефтеотдачи, бюджет Сахалинской области недополучит в 2023 году до 38 миллиардов рублей, сообщил вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. Доля Exxon Neftegas Ltd в проекте 30%, еще 20% у "Роснефти", 30% у японской Sodeco и 20% у индийской ONGC.
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