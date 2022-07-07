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СМИ: Рааб не будет выдвигаться на роль нового лидера Консервативной партии - РИА Новости, 07.07.2022
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СМИ: Рааб не будет выдвигаться на роль нового лидера Консервативной партии
СМИ: Рааб не будет выдвигаться на роль нового лидера Консервативной партии - РИА Новости, 07.07.2022
СМИ: Рааб не будет выдвигаться на роль нового лидера Консервативной партии
Британский вице-премьер Доминик Рааб не будет выдвигаться на роль нового лидера Консервативной партии Британии, сообщает телеканал Sky News. РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T16:54
2022-07-07T17:03
в мире
доминик рааб
борис джонсон
великобритания
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Британский вице-премьер Доминик Рааб не будет выдвигаться на роль нового лидера Консервативной партии Британии, сообщает телеканал Sky News."Вице-премьер Доминик Рааб не намерен становиться новым лидером Консервативной партии", - говорится в сообщении.В четверг об уходе с поста премьера и главы Консервативной партии Великобритании заявил Борис Джонсон, он будет выполнять обязанности до назначения нового главы кабмина.
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в мире, доминик рааб, борис джонсон, великобритания
16:54 07.07.2022 (обновлено: 17:03 07.07.2022)
 
СМИ: Рааб не будет выдвигаться на роль нового лидера Консервативной партии

Sky News: Рааб не будет выдвигаться на роль нового лидера Консервативной партии Британии

© AP Photo / Matt DunhamМинистр по делам Brexit Доминик Рааб
Министр по делам Brexit Доминик Рааб - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© AP Photo / Matt Dunham
Министр по делам Brexit Доминик Рааб. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Британский вице-премьер Доминик Рааб не будет выдвигаться на роль нового лидера Консервативной партии Британии, сообщает телеканал Sky News.
"Вице-премьер Доминик Рааб не намерен становиться новым лидером Консервативной партии", - говорится в сообщении.
В четверг об уходе с поста премьера и главы Консервативной партии Великобритании заявил Борис Джонсон, он будет выполнять обязанности до назначения нового главы кабмина.
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