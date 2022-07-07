https://ria.ru/20220707/raab-1800998738.html
СМИ: Рааб не будет выдвигаться на роль нового лидера Консервативной партии
СМИ: Рааб не будет выдвигаться на роль нового лидера Консервативной партии - РИА Новости, 07.07.2022
СМИ: Рааб не будет выдвигаться на роль нового лидера Консервативной партии
Британский вице-премьер Доминик Рааб не будет выдвигаться на роль нового лидера Консервативной партии Британии, сообщает телеканал Sky News. РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T16:54
2022-07-07T16:54
2022-07-07T17:03
в мире
доминик рааб
борис джонсон
великобритания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152421/87/1524218713_0:215:4119:2532_1920x0_80_0_0_ca033df1089ec792fb8664265ee03dc6.jpg
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Британский вице-премьер Доминик Рааб не будет выдвигаться на роль нового лидера Консервативной партии Британии, сообщает телеканал Sky News."Вице-премьер Доминик Рааб не намерен становиться новым лидером Консервативной партии", - говорится в сообщении.В четверг об уходе с поста премьера и главы Консервативной партии Великобритании заявил Борис Джонсон, он будет выполнять обязанности до назначения нового главы кабмина.
https://ria.ru/20220707/politika-1800988210.html
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152421/87/1524218713_229:0:3890:2746_1920x0_80_0_0_8e874b058901a917788fd16051785054.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, доминик рааб, борис джонсон, великобритания
16:54 07.07.2022 (обновлено: 17:03 07.07.2022)
СМИ: Рааб не будет выдвигаться на роль нового лидера Консервативной партии
Sky News: Рааб не будет выдвигаться на роль нового лидера Консервативной партии Британии