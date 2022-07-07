https://ria.ru/20220707/raab-1800998738.html

СМИ: Рааб не будет выдвигаться на роль нового лидера Консервативной партии

СМИ: Рааб не будет выдвигаться на роль нового лидера Консервативной партии - РИА Новости, 07.07.2022

СМИ: Рааб не будет выдвигаться на роль нового лидера Консервативной партии

Британский вице-премьер Доминик Рааб не будет выдвигаться на роль нового лидера Консервативной партии Британии, сообщает телеканал Sky News. РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T16:54

2022-07-07T16:54

2022-07-07T17:03

в мире

доминик рааб

борис джонсон

великобритания

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Британский вице-премьер Доминик Рааб не будет выдвигаться на роль нового лидера Консервативной партии Британии, сообщает телеканал Sky News."Вице-премьер Доминик Рааб не намерен становиться новым лидером Консервативной партии", - говорится в сообщении.В четверг об уходе с поста премьера и главы Консервативной партии Великобритании заявил Борис Джонсон, он будет выполнять обязанности до назначения нового главы кабмина.

https://ria.ru/20220707/politika-1800988210.html

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Владимир Лаврентьев

в мире, доминик рааб, борис джонсон, великобритания