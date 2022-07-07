https://ria.ru/20220707/putin-1801071122.html

Пророчества Жириновского были основаны на знаниях, заявил Путин

Пророчества Жириновского были основаны на знаниях, заявил Путин - РИА Новости, 08.07.2022

Пророчества Жириновского были основаны на знаниях, заявил Путин

Основатель и первый лидер ЛДПР Владимир Жириновский был не просто выдающимся политиком, его пророчества были основаны на знаниях и понимании ситуации, заявил... РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-07T20:41

2022-07-07T20:41

2022-07-08T07:49

политика

владимир путин

владимир жириновский

россия

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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Основатель и первый лидер ЛДПР Владимир Жириновский был не просто выдающимся политиком, его пророчества были основаны на знаниях и понимании ситуации, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами фракций Государственной Думы."Владимир Вольфович был не просто выдающимся политическим деятелем нашей страны, человеком очень разносторонним, с большими, глубокими знаниями. Отсюда и его некоторые пророчества, которые сбываются. Они не на голом месте, они же не на картах игральных выстроены, а на знаниях, на понимании развития ситуации, на перспективах развития этих ситуаций", - сказал Путин.Президент отметил, что самое главное – это то, что Жириновский был патриотом России, и вся его деятельность строилась на этом патриотизме.Жириновский скончался 6 апреля после тяжёлой и продолжительной болезни.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, владимир путин, владимир жириновский, россия