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Пророчества Жириновского были основаны на знаниях, заявил Путин - РИА Новости, 08.07.2022
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Пророчества Жириновского были основаны на знаниях, заявил Путин
Пророчества Жириновского были основаны на знаниях, заявил Путин - РИА Новости, 08.07.2022
Пророчества Жириновского были основаны на знаниях, заявил Путин
Основатель и первый лидер ЛДПР Владимир Жириновский был не просто выдающимся политиком, его пророчества были основаны на знаниях и понимании ситуации, заявил... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-07T20:41
2022-07-08T07:49
политика
владимир путин
владимир жириновский
россия
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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Основатель и первый лидер ЛДПР Владимир Жириновский был не просто выдающимся политиком, его пророчества были основаны на знаниях и понимании ситуации, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами фракций Государственной Думы."Владимир Вольфович был не просто выдающимся политическим деятелем нашей страны, человеком очень разносторонним, с большими, глубокими знаниями. Отсюда и его некоторые пророчества, которые сбываются. Они не на голом месте, они же не на картах игральных выстроены, а на знаниях, на понимании развития ситуации, на перспективах развития этих ситуаций", - сказал Путин.Президент отметил, что самое главное – это то, что Жириновский был патриотом России, и вся его деятельность строилась на этом патриотизме.Жириновский скончался 6 апреля после тяжёлой и продолжительной болезни.
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политика, владимир путин, владимир жириновский, россия
20:41 07.07.2022 (обновлено: 07:49 08.07.2022)
 
Пророчества Жириновского были основаны на знаниях, заявил Путин

Путин заявил, что пророчества Жириновского были основаны на знаниях и понимании ситуации

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЛидер ЛДПР Владимир Жириновский
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Основатель и первый лидер ЛДПР Владимир Жириновский был не просто выдающимся политиком, его пророчества были основаны на знаниях и понимании ситуации, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами фракций Государственной Думы.
"Владимир Вольфович был не просто выдающимся политическим деятелем нашей страны, человеком очень разносторонним, с большими, глубокими знаниями. Отсюда и его некоторые пророчества, которые сбываются. Они не на голом месте, они же не на картах игральных выстроены, а на знаниях, на понимании развития ситуации, на перспективах развития этих ситуаций", - сказал Путин.
Президент отметил, что самое главное – это то, что Жириновский был патриотом России, и вся его деятельность строилась на этом патриотизме.
Жириновский скончался 6 апреля после тяжёлой и продолжительной болезни.
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
17 марта, 16:09В мире
Дегтярев поделился "пророчеством" Жириновского о будущем США
 
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