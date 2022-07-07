https://ria.ru/20220707/putin-1800901620.html
Путин пока не планирует уходить в отпуск, заявили в Кремле
Путин пока не планирует уходить в отпуск, заявили в Кремле - РИА Новости, 07.07.2022
Путин пока не планирует уходить в отпуск, заявили в Кремле
Президент РФ Владимир Путин пока не планирует уходить в отпуск и продолжает работать, сообщил журналистам в четверг пресс-секретарь главы государства Дмитрий... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T12:43
2022-07-07T12:43
2022-07-07T12:46
владимир путин
дмитрий песков
политика
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пока не планирует уходить в отпуск и продолжает работать, сообщил журналистам в четверг пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Президент продолжает пока работать. Вы знаете, что таких вот прямо каникул у него нет, да и у депутатов тоже особо каникул не будет, как вы знаете. Если какие-то деньки удастся урвать, будем вас информировать. Но пока таких планов нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, собирается ли президент отдохнуть в связи с завершением весенней сессии в Госдуме и Совете Федерации.
https://ria.ru/20220706/donbass-1800694532.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, дмитрий песков, политика
12:43 07.07.2022 (обновлено: 12:46 07.07.2022)
Путин пока не планирует уходить в отпуск, заявили в Кремле
Пресс-секретарь Песков заявил, что Путин пока не планирует в отпуск и продолжает работу