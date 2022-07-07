https://ria.ru/20220707/putin-1800901620.html

Путин пока не планирует уходить в отпуск, заявили в Кремле

Путин пока не планирует уходить в отпуск, заявили в Кремле - РИА Новости, 07.07.2022

Путин пока не планирует уходить в отпуск, заявили в Кремле

Президент РФ Владимир Путин пока не планирует уходить в отпуск и продолжает работать, сообщил журналистам в четверг пресс-секретарь главы государства Дмитрий... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T12:43

2022-07-07T12:43

2022-07-07T12:46

владимир путин

дмитрий песков

политика

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пока не планирует уходить в отпуск и продолжает работать, сообщил журналистам в четверг пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Президент продолжает пока работать. Вы знаете, что таких вот прямо каникул у него нет, да и у депутатов тоже особо каникул не будет, как вы знаете. Если какие-то деньки удастся урвать, будем вас информировать. Но пока таких планов нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, собирается ли президент отдохнуть в связи с завершением весенней сессии в Госдуме и Совете Федерации.

https://ria.ru/20220706/donbass-1800694532.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, дмитрий песков, политика