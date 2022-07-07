https://ria.ru/20220707/proforientatsiya-1800918465.html
Приамурье присоединилось к проекту профориентации "Билет в будущее"
Приамурье присоединилось к проекту профориентации "Билет в будущее" - РИА Новости, 07.07.2022
Приамурье присоединилось к проекту профориентации "Билет в будущее"
Амурская область в пятый раз присоединилась к федеральному проекту "Билет в будущее", в рамках которого местные школьники смогут определиться с будущей... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T13:33
2022-07-07T13:33
2022-07-07T13:33
амурская область
россия
общество
амурская область
василий орлов (губернатор)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 июл – РИА Новости. Амурская область в пятый раз присоединилась к федеральному проекту "Билет в будущее", в рамках которого местные школьники смогут определиться с будущей профессией, сообщил губернатор Василий Орлов.Проект "Билет в будущее" реализуется в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" нацпроекта "Образование". Региональный оператор проекта в Приамурье – Амурский областной институт развития образования."К проекту ранней профориентации школьников "Билет в будущее" Амурская область присоединилась в пятый раз. Он дает детям возможность получить максимум информации о разных профессиях, понять, к каким из них есть интерес, попробовать себя в разных направлениях на практике и в дальнейшем сделать выбор осознанно. В прошлом году ребята смогли "примерить" более 30 профессий: геодезист, каменщик, повар, маляр, швея и другие", - приводятся в сообщении региональных властей слова Орлова.Губернатор отметил, что по итогу тестирований и профессиональных проб участники получили рекомендации, где и как они могут развить свои навыки. В перспективе дети выбирают направление деятельности, которое является востребованным на рынке труда и нравится им.В регионе уже сформирован список педагогов-навигаторов, для которых предусмотрено обучение на федеральном уровне, а также перечень площадок, где школьники с сентября будут проходить профессиональные пробы.В 2021 году "билет в будущее" получили свыше 15 тысяч детей. Из них более 14 тысяч ребят прошли диагностику своих профессиональных предпочтений, и столько же стали участниками профориентационных уроков.
https://ria.ru/20220629/kuban-1799124950.html
https://ria.ru/20220706/proforientatsiya-1800360842.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, амурская область, василий орлов (губернатор)
Приамурье присоединилось к проекту профориентации "Билет в будущее"
Приамурье присоединилось к проекту профориентации для школьников "Билет в будущее"
БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 июл – РИА Новости. Амурская область в пятый раз присоединилась к федеральному проекту "Билет в будущее", в рамках которого местные школьники смогут определиться с будущей профессией, сообщил губернатор Василий Орлов.
Проект "Билет в будущее" реализуется в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" нацпроекта "Образование". Региональный оператор проекта в Приамурье – Амурский областной институт развития образования.
"К проекту ранней профориентации школьников "Билет в будущее" Амурская область
присоединилась в пятый раз. Он дает детям возможность получить максимум информации о разных профессиях, понять, к каким из них есть интерес, попробовать себя в разных направлениях на практике и в дальнейшем сделать выбор осознанно. В прошлом году ребята смогли "примерить" более 30 профессий: геодезист, каменщик, повар, маляр, швея и другие", - приводятся в сообщении региональных властей слова Орлова.
Губернатор отметил, что по итогу тестирований и профессиональных проб участники получили рекомендации, где и как они могут развить свои навыки. В перспективе дети выбирают направление деятельности, которое является востребованным на рынке труда и нравится им.
В регионе уже сформирован список педагогов-навигаторов, для которых предусмотрено обучение на федеральном уровне, а также перечень площадок, где школьники с сентября будут проходить профессиональные пробы.
В 2021 году "билет в будущее" получили свыше 15 тысяч детей. Из них более 14 тысяч ребят прошли диагностику своих профессиональных предпочтений, и столько же стали участниками профориентационных уроков.