https://ria.ru/20220707/preparat-1800856387.html

В России появился препарат "Золгенсма", применяемый для лечения СМА

В России появился препарат "Золгенсма", применяемый для лечения СМА - РИА Новости, 07.07.2022

В России появился препарат "Золгенсма", применяемый для лечения СМА

В России официально появился самый дорогой в мире препарат "Золгенсма", который нужен для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА), сообщил журналистам... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T10:13

2022-07-07T10:13

2022-07-07T11:11

россия

общество

здоровье - общество

национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей

novartis

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. В России официально появился самый дорогой в мире препарат "Золгенсма", который нужен для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА), сообщил журналистам оператор системы маркировки "Честный знак" — Центр развития перспективных технологий."Первые упаковки "Золгенсма" получили маркировку и поступили в гражданский оборот. Это следует из данных системы "Честный знак". Три упаковки препарата уже использовали столичная Морозовская детская больница и Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей", — говорится в релизе.Препарат зарегистрировали в России в конце прошлого года.Спинальная мышечная атрофия — редкая генетическая болезнь, при которой поражаются двигательные нейроны спинного мозга, что приводит к атрофии и параличу мышц. В мире существуют только три препарата против нее. Один из них — "Золгенсма", его выпускает швейцарская компания Novartis. Для лечения ребенка достаточно одного укола, но стоимость дозы превышает два миллиона долларов.Система цифровой маркировки "Честный знак" действует в России с 2019 года. Сейчас маркировке подлежат молочная продукция, минеральная вода, табак, лекарства, шины, духи, товары легкой промышленности, обувь, шубы и фототехника. Кроме того, проводятся эксперименты по маркировке БАДов, антисептиков, медицинских изделий, пива и слабоалкогольных напитков, электронных средств доставки никотина и жидкостей для них.

https://ria.ru/20220209/lechenie-1771879941.html

https://ria.ru/20220526/zolgensma-1790788039.html

россия

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, здоровье - общество, национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей, novartis