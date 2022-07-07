https://ria.ru/20220707/premer-1801070842.html

Россия хочет видеть менее враждебного премьера Британии, чем Джонсон

Россия хочет видеть менее враждебного премьера Британии, чем Джонсон - РИА Новости, 07.07.2022

Россия хочет видеть менее враждебного премьера Британии, чем Джонсон

Посол РФ в Лондоне Андрей Келин заявил, что в России бы предпочли на пост нового премьера Британии кого-то не столь враждебного, как Борис Джонсон, который в... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T20:39

2022-07-07T20:39

2022-07-07T20:39

в мире

тереза мэй

великобритания

украина

отставка премьер-министра великобритании

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Посол РФ в Лондоне Андрей Келин заявил, что в России бы предпочли на пост нового премьера Британии кого-то не столь враждебного, как Борис Джонсон, который в четверг заявил о намерении оставить пост главы кабмина и лидера консерваторов.Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил в четверг об уходе с поста премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании. Он заявил, что будет выполнять обязанности до назначения нового главы кабмина.По его словам, Джонсон слишком сильно концентрировался на геополитических вопросах, на Украине, а не на своей стране, народе, состоянии экономики, и это привело к подобному исходу.

великобритания

украина

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, тереза мэй, великобритания, украина, отставка премьер-министра великобритании