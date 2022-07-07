https://ria.ru/20220707/premer-1800973435.html

Посол: Москва не станет спекулировать на тему нового премьера Британии

Посол: Москва не станет спекулировать на тему нового премьера Британии - РИА Новости, 07.07.2022

Посол: Москва не станет спекулировать на тему нового премьера Британии

Москва не будет спекулировать на тему возможного нового главы правительства Великобритании после отставки Бориса Джонсона, заявил посол РФ в Великобритании в... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T15:55

2022-07-07T15:55

2022-07-07T15:55

в мире

лондон

украина

отставка премьер-министра великобритании гордона брауна

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Москва не будет спекулировать на тему возможного нового главы правительства Великобритании после отставки Бориса Джонсона, заявил посол РФ в Великобритании в Британии Андрей Келин.Джонсон в четверг на фоне внутрипартийного кризиса объявил, что уйдет в отставку, но до октября продолжит выполнять обязательства премьер-министра до назначения нового главы кабмина. При этом Джонсон заявил, что Лондон продолжит поддерживать Украину.

лондон

украина

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, лондон, украина, отставка премьер-министра великобритании гордона брауна