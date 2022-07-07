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Эксперт: преемник Джонсона не изменит курс Лондона в отношении России - РИА Новости, 07.07.2022
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Эксперт: преемник Джонсона не изменит курс Лондона в отношении России
Эксперт: преемник Джонсона не изменит курс Лондона в отношении России - РИА Новости, 07.07.2022
Эксперт: преемник Джонсона не изменит курс Лондона в отношении России
Преемник Бориса Джонсона на посту премьера Великобритании вряд ли изменит курс Лондона в отношении России и Украины, так как он основывается на консенсусе... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T15:39
2022-07-07T15:39
цены на нефть
лиз трасс
в мире
бен уоллес
украина
лондон
россия
отставка премьер-министра великобритании гордона брауна
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Преемник Бориса Джонсона на посту премьера Великобритании вряд ли изменит курс Лондона в отношении России и Украины, так как он основывается на консенсусе внутри британской элиты, заявил РИА Новости главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов.Джонсон в четверг на фоне внутрипартийного кризиса объявил, что уйдет в отставку, но до октября продолжит выполнять обязательства премьер-министра до назначения нового главы кабмина. При этом Джонсон заявил, что Лондон продолжит поддерживать Украину."Нам (россиянам - ред.) совершенно не важно, кто придет. Будет ли это наша "любимица" (глава МИД) Лиз Трасс, или наш "любимец" (глава Минобороны) Бен Уоллес, или кто-то другой - в том, что касается волнующих нас вопросов: отношения с Россией, поддержка Украины, думаю, ничего не изменится при другом премьер-министре. Потому что эта линия более-менее консенсусная", - заявил Лукьянов в ответ на просьбу дать прогноз о внешнеполитическом курсе Лондона после ухода Джонсона осенью.По словам Лукьянова, в поддержке Великобританией Украины могут быть только небольшие сбои - из-за формирования нового правительства. "Единственное, что может произойти... поддержка Украины несколько растянется, замедлится. Но качественно я бы никаких изменений линии не ожидал, кто бы ни стал премьер-министром", - подчеркнул он.Что касается самой отставки Джонсона, то она ожидаема, считает Лукьянов. "Потому что когда он столкнулся с полным афронтом (посрамлением - ред.) внутри собственного правительства и партии, довольно трудно оставаться", - отметил главред "России в глобальной политике".Согласно его прогнозу, Джонсон не сможет остаться и во главе Консервативной партии. "Он дискредитирован очень сильно именно морально. И его упорство (в том, чтобы остаться на посту), с одной стороны, достойно уважения, что он бьется до последнего. Но с точки зрения позиций в партии он сильно очень всех разозлил", - считает Лукьянов.
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цены на нефть, лиз трасс, в мире, бен уоллес, украина, лондон, россия, отставка премьер-министра великобритании гордона брауна
15:39 07.07.2022
 
Эксперт: преемник Джонсона не изменит курс Лондона в отношении России

Лукьянов: преемник Джонсона вряд ли изменит курс Лондона в отношении России и Украины

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкФлаги Великобритании
Флаги Великобритании - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Преемник Бориса Джонсона на посту премьера Великобритании вряд ли изменит курс Лондона в отношении России и Украины, так как он основывается на консенсусе внутри британской элиты, заявил РИА Новости главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов.
Джонсон в четверг на фоне внутрипартийного кризиса объявил, что уйдет в отставку, но до октября продолжит выполнять обязательства премьер-министра до назначения нового главы кабмина. При этом Джонсон заявил, что Лондон продолжит поддерживать Украину.
"Он очень нас не любит. Мы его тоже". Скандальный политик Борис Джонсон
© AFP 2022 / Justin Tallis

Отставка Бориса Джонсона стала кульминацией разгоревшегося в Великобритании правительственного кризиса.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон покидает Даунинг-стрит, 10 в Лондоне. 6 июля 2022
1 из 15

Отставка Бориса Джонсона стала кульминацией разгоревшегося в Великобритании правительственного кризиса.

© AFP 2022 / Justin Tallis
© AP Photo / Dan Kitwood/Pool

Как стало известно, бывший замглавы МИД по делам Европы и США Кристофер Пинчер устроил пьяный дебош в одном из клубов. Некоторые политики говорили, что Джонсон знал о прошлом коллеги, но назначил на высокую должность.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на Уэльской сельскохозяйственной выставке в Лланелведде
2 из 15

Как стало известно, бывший замглавы МИД по делам Европы и США Кристофер Пинчер устроил пьяный дебош в одном из клубов. Некоторые политики говорили, что Джонсон знал о прошлом коллеги, но назначил на высокую должность.

© AP Photo / Dan Kitwood/Pool
© AP Photo / Sang Tan

Джонсон выступил с извинениями и признал, что, "оглядываясь назад, он поступил неправильно", однако ситуацию это не спасло: десятки чиновников вышли из состава правительства из-за недоверия к премьеру.

Борис Джонсон возле своей восковой фигуры в музее Мадам Тюссо в Лондоне
3 из 15

Джонсон выступил с извинениями и признал, что, "оглядываясь назад, он поступил неправильно", однако ситуацию это не спасло: десятки чиновников вышли из состава правительства из-за недоверия к премьеру.

© AP Photo / Sang Tan
© AFP 2022 / Toby Melville, Pool

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя последние события, выразил надежду на то, что к власти в Британии когда-нибудь придут более профессиональные люди.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на разминке перед женским футбольным матчем во время предвыборной кампании в Чидл-Халме, Англия
4 из 15

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя последние события, выразил надежду на то, что к власти в Британии когда-нибудь придут более профессиональные люди.

© AFP 2022 / Toby Melville, Pool
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанк

"Что касается самого господина Джонсона, то он очень нас не любит. Мы его тоже", — добавил Песков.

Борис Джонсон, избранный главой Консервативной партии, покидает свой предвыборный штаб на Грейт-колледж-стрит
5 из 15

"Что касается самого господина Джонсона, то он очень нас не любит. Мы его тоже", — добавил Песков.

© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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© AP Photo / Victoria Jones/Pool

В четверг утром Джонсон сделал "звонок вежливости" ее величеству королеве Елизавете II, чтобы сообщить о намерении уйти с поста.

Королева Елизавета II и новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в Букингемском дворце в Лондоне
6 из 15

В четверг утром Джонсон сделал "звонок вежливости" ее величеству королеве Елизавете II, чтобы сообщить о намерении уйти с поста.

© AP Photo / Victoria Jones/Pool
© AP Photo / Frank Augstein

Перед тем, как объявить об отставке, премьер полностью сделал назначения в кабмин.

Борис Джонсон ест мороженое на острове Барри, Уэльс
7 из 15

Перед тем, как объявить об отставке, премьер полностью сделал назначения в кабмин.

© AP Photo / Frank Augstein
© AP Photo / Stefan Rousseau

Джонсон заявил, что будет выполнять обязанности главы партии и правительства, пока не выберут нового.

Президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон принимают участие в открытии саммита G20 в Риме
8 из 15

Джонсон заявил, что будет выполнять обязанности главы партии и правительства, пока не выберут нового.

© AP Photo / Stefan Rousseau
© AFP 2022 / Peter Byrne/Pool

Между тем не все согласны с тем, чтобы Джонсон оставался на посту премьер-министра еще несколько месяцев.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время предвыборного визита в Центр шестого класса колледжа Бернли, Англия
9 из 15

Между тем не все согласны с тем, чтобы Джонсон оставался на посту премьер-министра еще несколько месяцев.

© AFP 2022 / Peter Byrne/Pool
© AFP 2022 / Stefan Rousseau/Pool

Александр Борис де Пфеффел Джонсон вырос в респектабельной семье и получил прекрасное образование: он закончил Итонский колледж и Оксфордский университет.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в традиционном тюрбане в Гандинагаре, Индия
10 из 15

Александр Борис де Пфеффел Джонсон вырос в респектабельной семье и получил прекрасное образование: он закончил Итонский колледж и Оксфордский университет.

© AFP 2022 / Stefan Rousseau/Pool
© AP Photo / Frank Augstein

Однако все это не мешает аристократу и политику с большим стажем ходить в мятых рубашках и с волосами, словно никогда не знавшими расчески.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон надевает велосипедный шлем
11 из 15

Однако все это не мешает аристократу и политику с большим стажем ходить в мятых рубашках и с волосами, словно никогда не знавшими расчески.

© AP Photo / Frank Augstein
© AP Photo / Christopher Furlong/Pool

Джонсону не присуща английская скромность, о себе он говорит с удовольствием, а в адрес других политических лидеров всегда найдет колкое словцо.

Британский принц Чарльз и премьер-министр Борис Джонсон укрываются от дождя во время открытия Мемориала полиции Великобритании в Национальном мемориальном дендрарии в Олревасе, Англия
12 из 15

Джонсону не присуща английская скромность, о себе он говорит с удовольствием, а в адрес других политических лидеров всегда найдет колкое словцо.

© AP Photo / Christopher Furlong/Pool
© AP Photo / Stefan Rousseau/Pool

Джонсон отмечал в шутку, что у него уже есть длинный список обиженных.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на уроке рисования во время посещения молодежной зоны HideOut в Манчестере, Англия
13 из 15

Джонсон отмечал в шутку, что у него уже есть длинный список обиженных.

© AP Photo / Stefan Rousseau/Pool
© AP Photo / Matt Dunham, Pool

Многие из своих заявлений политик впоследствии дезавуировал, про другие говорил, что они вырваны из контекста.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон управляет вилочным погрузчиком в Тилбери, Англия
14 из 15

Многие из своих заявлений политик впоследствии дезавуировал, про другие говорил, что они вырваны из контекста.

© AP Photo / Matt Dunham, Pool
© AFP 2022 / Justin Tallis/Pool

"Борис часто бывает очень неосторожен, и, конечно, это плохо для премьера", — сказал как-то РИА Новости источник, хорошо знакомый с Джонсоном.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
15 из 15

"Борис часто бывает очень неосторожен, и, конечно, это плохо для премьера", — сказал как-то РИА Новости источник, хорошо знакомый с Джонсоном.

© AFP 2022 / Justin Tallis/Pool
1 из 15

Отставка Бориса Джонсона стала кульминацией разгоревшегося в Великобритании правительственного кризиса.

© AFP 2022 / Justin Tallis
2 из 15

Как стало известно, бывший замглавы МИД по делам Европы и США Кристофер Пинчер устроил пьяный дебош в одном из клубов. Некоторые политики говорили, что Джонсон знал о прошлом коллеги, но назначил на высокую должность.

© AP Photo / Dan Kitwood/Pool
3 из 15

Джонсон выступил с извинениями и признал, что, "оглядываясь назад, он поступил неправильно", однако ситуацию это не спасло: десятки чиновников вышли из состава правительства из-за недоверия к премьеру.

© AP Photo / Sang Tan
4 из 15

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя последние события, выразил надежду на то, что к власти в Британии когда-нибудь придут более профессиональные люди.

© AFP 2022 / Toby Melville, Pool
5 из 15

"Что касается самого господина Джонсона, то он очень нас не любит. Мы его тоже", — добавил Песков.

© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
Перейти в фотобанк
6 из 15

В четверг утром Джонсон сделал "звонок вежливости" ее величеству королеве Елизавете II, чтобы сообщить о намерении уйти с поста.

© AP Photo / Victoria Jones/Pool
7 из 15

Перед тем, как объявить об отставке, премьер полностью сделал назначения в кабмин.

© AP Photo / Frank Augstein
8 из 15

Джонсон заявил, что будет выполнять обязанности главы партии и правительства, пока не выберут нового.

© AP Photo / Stefan Rousseau
9 из 15

Между тем не все согласны с тем, чтобы Джонсон оставался на посту премьер-министра еще несколько месяцев.

© AFP 2022 / Peter Byrne/Pool
10 из 15

Александр Борис де Пфеффел Джонсон вырос в респектабельной семье и получил прекрасное образование: он закончил Итонский колледж и Оксфордский университет.

© AFP 2022 / Stefan Rousseau/Pool
11 из 15

Однако все это не мешает аристократу и политику с большим стажем ходить в мятых рубашках и с волосами, словно никогда не знавшими расчески.

© AP Photo / Frank Augstein
12 из 15

Джонсону не присуща английская скромность, о себе он говорит с удовольствием, а в адрес других политических лидеров всегда найдет колкое словцо.

© AP Photo / Christopher Furlong/Pool
13 из 15

Джонсон отмечал в шутку, что у него уже есть длинный список обиженных.

© AP Photo / Stefan Rousseau/Pool
14 из 15

Многие из своих заявлений политик впоследствии дезавуировал, про другие говорил, что они вырваны из контекста.

© AP Photo / Matt Dunham, Pool
15 из 15

"Борис часто бывает очень неосторожен, и, конечно, это плохо для премьера", — сказал как-то РИА Новости источник, хорошо знакомый с Джонсоном.

© AFP 2022 / Justin Tallis/Pool
"Нам (россиянам - ред.) совершенно не важно, кто придет. Будет ли это наша "любимица" (глава МИД) Лиз Трасс, или наш "любимец" (глава Минобороны) Бен Уоллес, или кто-то другой - в том, что касается волнующих нас вопросов: отношения с Россией, поддержка Украины, думаю, ничего не изменится при другом премьер-министре. Потому что эта линия более-менее консенсусная", - заявил Лукьянов в ответ на просьбу дать прогноз о внешнеполитическом курсе Лондона после ухода Джонсона осенью.
По словам Лукьянова, в поддержке Великобританией Украины могут быть только небольшие сбои - из-за формирования нового правительства. "Единственное, что может произойти... поддержка Украины несколько растянется, замедлится. Но качественно я бы никаких изменений линии не ожидал, кто бы ни стал премьер-министром", - подчеркнул он.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в Лондоне - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
15:09
Биография Бориса Джонсона
Что касается самой отставки Джонсона, то она ожидаема, считает Лукьянов. "Потому что когда он столкнулся с полным афронтом (посрамлением - ред.) внутри собственного правительства и партии, довольно трудно оставаться", - отметил главред "России в глобальной политике".
Согласно его прогнозу, Джонсон не сможет остаться и во главе Консервативной партии. "Он дискредитирован очень сильно именно морально. И его упорство (в том, чтобы остаться на посту), с одной стороны, достойно уважения, что он бьется до последнего. Но с точки зрения позиций в партии он сильно очень всех разозлил", - считает Лукьянов.
 
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