https://ria.ru/20220707/preemnik-1800968080.html

Эксперт: преемник Джонсона не изменит курс Лондона в отношении России

Эксперт: преемник Джонсона не изменит курс Лондона в отношении России - РИА Новости, 07.07.2022

Эксперт: преемник Джонсона не изменит курс Лондона в отношении России

Преемник Бориса Джонсона на посту премьера Великобритании вряд ли изменит курс Лондона в отношении России и Украины, так как он основывается на консенсусе... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T15:39

2022-07-07T15:39

2022-07-07T15:39

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Преемник Бориса Джонсона на посту премьера Великобритании вряд ли изменит курс Лондона в отношении России и Украины, так как он основывается на консенсусе внутри британской элиты, заявил РИА Новости главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов.Джонсон в четверг на фоне внутрипартийного кризиса объявил, что уйдет в отставку, но до октября продолжит выполнять обязательства премьер-министра до назначения нового главы кабмина. При этом Джонсон заявил, что Лондон продолжит поддерживать Украину."Нам (россиянам - ред.) совершенно не важно, кто придет. Будет ли это наша "любимица" (глава МИД) Лиз Трасс, или наш "любимец" (глава Минобороны) Бен Уоллес, или кто-то другой - в том, что касается волнующих нас вопросов: отношения с Россией, поддержка Украины, думаю, ничего не изменится при другом премьер-министре. Потому что эта линия более-менее консенсусная", - заявил Лукьянов в ответ на просьбу дать прогноз о внешнеполитическом курсе Лондона после ухода Джонсона осенью.По словам Лукьянова, в поддержке Великобританией Украины могут быть только небольшие сбои - из-за формирования нового правительства. "Единственное, что может произойти... поддержка Украины несколько растянется, замедлится. Но качественно я бы никаких изменений линии не ожидал, кто бы ни стал премьер-министром", - подчеркнул он.Что касается самой отставки Джонсона, то она ожидаема, считает Лукьянов. "Потому что когда он столкнулся с полным афронтом (посрамлением - ред.) внутри собственного правительства и партии, довольно трудно оставаться", - отметил главред "России в глобальной политике".Согласно его прогнозу, Джонсон не сможет остаться и во главе Консервативной партии. "Он дискредитирован очень сильно именно морально. И его упорство (в том, чтобы остаться на посту), с одной стороны, достойно уважения, что он бьется до последнего. Но с точки зрения позиций в партии он сильно очень всех разозлил", - считает Лукьянов.

https://ria.ru/20220707/dzhonson-1800895487.html

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

цены на нефть, лиз трасс, в мире, бен уоллес, украина, лондон, россия, отставка премьер-министра великобритании гордона брауна