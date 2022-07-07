https://ria.ru/20220707/postavki-1800908024.html

В Кремле прокомментировали идею Токаева о поиске маршрутов поставок нефти

В Кремле прокомментировали идею Токаева о поиске маршрутов поставок нефти - РИА Новости, 07.07.2022

В Кремле прокомментировали идею Токаева о поиске маршрутов поставок нефти

Предложение президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева о поиске альтернативных маршрутов поставок нефти в обход России вряд ли политически мотивировано,... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T12:59

2022-07-07T12:59

2022-07-07T14:16

в мире

казахстан

касым-жомарт токаев

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Предложение президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева о поиске альтернативных маршрутов поставок нефти в обход России вряд ли политически мотивировано, потребуются дополнительные контакты с Нур-Султаном, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Вряд ли это политически мотивированное, нужно очень внимательно смотреть... По экологическим параметрам было принято решение о приостановке, поэтому здесь, конечно, потребуются дополнительные контакты с нашими казахстанскими партнерами", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, считают ли в Москве политически мотивированным решение Казахстана о поиске приоритетных маршрутов по поставкам нефти в обход РФ.Во вторник Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) сообщил РИА Новости, что суд в Новороссийске постановил приостановить деятельность компании на 30 суток после обнаружения документарных экологических нарушений. Консорциуму выдали предписание об их устранении до 30 ноября.Позже президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел совещание по развитию транспортно-транзитного потенциала, в ходе которого поставил задачу по диверсификации поставок нефти, сообщила пресс-служба главы государства.

https://ria.ru/20220707/kazakhstan-1800856833.html

казахстан

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, казахстан, касым-жомарт токаев, владимир путин, дмитрий песков