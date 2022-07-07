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В Кремле прокомментировали идею Токаева о поиске маршрутов поставок нефти - РИА Новости, 07.07.2022
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В Кремле прокомментировали идею Токаева о поиске маршрутов поставок нефти
В Кремле прокомментировали идею Токаева о поиске маршрутов поставок нефти - РИА Новости, 07.07.2022
В Кремле прокомментировали идею Токаева о поиске маршрутов поставок нефти
Предложение президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева о поиске альтернативных маршрутов поставок нефти в обход России вряд ли политически мотивировано,... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T12:59
2022-07-07T14:16
в мире
казахстан
касым-жомарт токаев
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Предложение президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева о поиске альтернативных маршрутов поставок нефти в обход России вряд ли политически мотивировано, потребуются дополнительные контакты с Нур-Султаном, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Вряд ли это политически мотивированное, нужно очень внимательно смотреть... По экологическим параметрам было принято решение о приостановке, поэтому здесь, конечно, потребуются дополнительные контакты с нашими казахстанскими партнерами", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, считают ли в Москве политически мотивированным решение Казахстана о поиске приоритетных маршрутов по поставкам нефти в обход РФ.Во вторник Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) сообщил РИА Новости, что суд в Новороссийске постановил приостановить деятельность компании на 30 суток после обнаружения документарных экологических нарушений. Консорциуму выдали предписание об их устранении до 30 ноября.Позже президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел совещание по развитию транспортно-транзитного потенциала, в ходе которого поставил задачу по диверсификации поставок нефти, сообщила пресс-служба главы государства.
https://ria.ru/20220707/kazakhstan-1800856833.html
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в мире, казахстан, касым-жомарт токаев, владимир путин, дмитрий песков
12:59 07.07.2022 (обновлено: 14:16 07.07.2022)
 
В Кремле прокомментировали идею Токаева о поиске маршрутов поставок нефти

Песков заявил о необходимости дополнительных контактов с Нур-Султаном по поставкам нефти

© Фото пресс-службы Президента Республики КазахстанПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
© Фото пресс-службы Президента Республики Казахстан
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Предложение президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева о поиске альтернативных маршрутов поставок нефти в обход России вряд ли политически мотивировано, потребуются дополнительные контакты с Нур-Султаном, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Вряд ли это политически мотивированное, нужно очень внимательно смотреть... По экологическим параметрам было принято решение о приостановке, поэтому здесь, конечно, потребуются дополнительные контакты с нашими казахстанскими партнерами", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, считают ли в Москве политически мотивированным решение Казахстана о поиске приоритетных маршрутов по поставкам нефти в обход РФ.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
10:16
Токаев поручил проработать Транскаспийский маршрут для экспорта нефти
Во вторник Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) сообщил РИА Новости, что суд в Новороссийске постановил приостановить деятельность компании на 30 суток после обнаружения документарных экологических нарушений. Консорциуму выдали предписание об их устранении до 30 ноября.
Позже президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел совещание по развитию транспортно-транзитного потенциала, в ходе которого поставил задачу по диверсификации поставок нефти, сообщила пресс-служба главы государства.
 
В миреКазахстанКасым-Жомарт ТокаевВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
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