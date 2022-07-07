15:18 07.07.2022 (обновлено: 15:53 07.07.2022)
Нарышкин назвал планы Польши на Украину опасными для всей Европы
Нарышкин назвал планы Польши по контролю над западом Украины опасными для всей Европы
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДиректор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Архивное фото
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин назвал опасными для всей Европы планы Польши установить контроль над западом Украины; по его словам, если Варшава откроет этот ящик Пандоры, мало не покажется никому.
"Безусловно, это опасно. Опасно для Украины, опасно для всей Европы. Дело в том, что на европейском континенте существует довольно много точек, где соседи молча претендуют на территорию соседних государств", - сказал Нарышкин журналистам в четверг в Москве по итогам встречи с руководством КГБ Белоруссии.
"Поэтому если Польша откроет этот ящик Пандоры, то мало никому не покажется. Это существенным образом может усложнить обстановку на европейском континенте, и, конечно, снизит уровень международной безопасности", - добавил он. По словам Нарышкина, СВР внимательно наблюдает за происходящим. "Ну а в качестве инструмента для пресечения такой политики мы используем публичное пространство, выпуская наружу часть информации, которую мы получаем", - добавил он.
Руководство Польши приступило к проработке сценариев де-факто расчленения Украины, заявил Нарышкин на минувшей неделе. Польские власти убеждены, что США и Великобритания будут вынуждены поддержать план раздела Украины, добавил директор СВР.
Ранее Нарышкин отмечал, что, по сути, речь идет о попытке повторить историческую для Польши "сделку" после Первой мировой войны, когда коллективный Запад в лице Антанты признал за Варшавой право сначала на оккупацию части Украины для защиты населения от "большевистской угрозы", а потом и включение этих территорий в состав польского государства.