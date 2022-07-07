https://ria.ru/20220707/polsha-1800957772.html

Нарышкин назвал планы Польши на Украину опасными для всей Европы

Нарышкин назвал планы Польши на Украину опасными для всей Европы - РИА Новости, 07.07.2022

Нарышкин назвал планы Польши на Украину опасными для всей Европы

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин назвал опасными для всей Европы планы Польши установить контроль над западом Украины; по его словам,... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T15:18

2022-07-07T15:18

2022-07-07T15:53

специальная военная операция на украине

польша

в мире

украина

россия

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

сергей нарышкин

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин назвал опасными для всей Европы планы Польши установить контроль над западом Украины; по его словам, если Варшава откроет этот ящик Пандоры, мало не покажется никому."Безусловно, это опасно. Опасно для Украины, опасно для всей Европы. Дело в том, что на европейском континенте существует довольно много точек, где соседи молча претендуют на территорию соседних государств", - сказал Нарышкин журналистам в четверг в Москве по итогам встречи с руководством КГБ Белоруссии."Поэтому если Польша откроет этот ящик Пандоры, то мало никому не покажется. Это существенным образом может усложнить обстановку на европейском континенте, и, конечно, снизит уровень международной безопасности", - добавил он. По словам Нарышкина, СВР внимательно наблюдает за происходящим. "Ну а в качестве инструмента для пресечения такой политики мы используем публичное пространство, выпуская наружу часть информации, которую мы получаем", - добавил он.Руководство Польши приступило к проработке сценариев де-факто расчленения Украины, заявил Нарышкин на минувшей неделе. Польские власти убеждены, что США и Великобритания будут вынуждены поддержать план раздела Украины, добавил директор СВР.Ранее Нарышкин отмечал, что, по сути, речь идет о попытке повторить историческую для Польши "сделку" после Первой мировой войны, когда коллективный Запад в лице Антанты признал за Варшавой право сначала на оккупацию части Украины для защиты населения от "большевистской угрозы", а потом и включение этих территорий в состав польского государства.

https://ria.ru/20220630/polsha-1799283719.html

https://ria.ru/20220523/ukraina-1790163240.html

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Кирилл Волков

польша, в мире, украина, россия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сергей нарышкин, ситуация в днр и лнр